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Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", - говорится в сообщении.
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Реєстрація:22.01.2023
"Далі відслідкувати ланцюжок посадових осіб, які стояли на захисті російських інтересів, вже було не так складно, бо всім відомо, що Симоненко - це довірена особа Олега Татарова - одіозного члена команди Януковича".
Як агентурні мережі ФСБ зривали операції ГУР МО та руйнували українську ППО
https://censor.net/ua/r3391403
Уволенным дадут нехилое местечко в других структурах...с нехилым месячным пособием...
Як кажуть у Одесі...своих чуваков не кидати ..
Ушел даже Старух в Запорожье.. давний мой дружбан не Вор...💪
А головна мафія так і залишиться на місцях.
Уволили из ОП - всплывет на должности губернатора...
Уволили из МО - всплывет в "Укроборонпроме"....
Уволили их патрульной полиции - всплывет в МЧС или миграционной службе....
Как сч с люстрированными прокурорами...
Уволили из прокуратуры - чз пару лет всплывает в.... ПРОКУРАТУРЕ.
Думати треба було ГОЛОВОЮ!!!
Голова делегації від України в ПАРЄ Марія Мезенцева та її рашкоподібний коханий.
Тепер поїде в Іспанію на ПМЖ. Як біженець.
- слідство-суд-тюрьма
at the Gold Coast of Bulgaria,
or Constanza in Romania ?
But far west in relatively secure Spain,
when all common men are not allowed
to leave the country ?
Some fight for the territory of Ukraine,
some for Western Values.
This Simonenko apparently fought for
Western Values.
причем на автомобиле украинского бизнесмена - на Новый год ездил
заместитель генерального прокурора !!! страны Алексей СимоненкО
А нельзя попросить его вместе с прокурором на выход?
https://m.censor.net/ua/resonance/3391403/*******************************************************************************?fbclid=IwAR3slIjTLzrLIcoXaJM6rHkmCI5wP6Bt2YaN9P7Yw1P3iv97W6Qi1bb86oI
Треба пам'ятати що все що дотичне до Зеклоуна і єрмака гімно і зрадники по замовчуванню.
чи звільнено і відкрито провадження про збагачення під час війни?
"Далі відслідкувати ланцюжок посадових осіб, які стояли на захисті російських інтересів, вже було не так складно, бо всім відомо, що Симоненко - це довірена особа Олега Татарова - одіозного члена команди Януковича".
Як агентурні мережі ФСБ зривали операції ГУР МО та руйнували українську ППО
https://censor.net/ua/r3391403