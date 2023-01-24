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Новости Политика Украины
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Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

симоненко,алексей

Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Тимошенко из ОП. УКАЗ
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Топ комментарии
+45
Ніколи. Це замилювання очей під час великого обсирона, а точніше мародерства як в Запоріжжі, так Дніпрі і недавно в сфері Міністрерства Оборони. Слідкуйте за наказами чи Указами, яку нову посаду отримає звідьнений, чи звільнені. Самі великі недружні сидять в ОП - єрмак, татаров, смірной та інші. Ось і все обличчя діючої, ніби "нової", а точніше риговської влади яника.
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24.01.2023 10:17
+25
І це все? В цій каламутній воді таке гімно знову спливе.
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24.01.2023 10:13
+25
Смотрите на Ермака.... Пока он при теле - все остальное только буря в стакане и передел сфер влияния.
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24.01.2023 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Може під шумок дійсно всю козлоту розжене..
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24.01.2023 10:12 Ответить
Ніколи. Це замилювання очей під час великого обсирона, а точніше мародерства як в Запоріжжі, так Дніпрі і недавно в сфері Міністрерства Оборони. Слідкуйте за наказами чи Указами, яку нову посаду отримає звідьнений, чи звільнені. Самі великі недружні сидять в ОП - єрмак, татаров, смірной та інші. Ось і все обличчя діючої, ніби "нової", а точніше риговської влади яника.
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24.01.2023 10:17 Ответить
Влада завжди такою була.. тільки велика різниця в тому що раніше влада і змінюватись не намагалася.. а зараз " шатко - вяло", намагаються барахтатись, погано що без особого ентузіазму...
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24.01.2023 10:22 Ответить
Досить цих байок з підвалу ОП.
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24.01.2023 10:30 Ответить
Якби з оп, яб вже тебе розгіпнтозував...)
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24.01.2023 10:36 Ответить
зєбілоїд, не тринди
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24.01.2023 10:36 Ответить
Сам такий.. не тринди..
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24.01.2023 10:38 Ответить
Не дуріть себе і інших. Минула влада, хоча і була в меншості, якщо пан пам'ятають про коаліцію, при появі якось інформацію зразу звільняла порушниквів і проводила чи службові перевірки чи слідство. А писунів було дуже багато, починаючи від портнових, деркачів, мурки з медведчуками і закінчуючи серлєщами, наємами, кошкіними. Сьогодні благодать, для всіх писунів відшукали хлібні посади і вони співають оди мародерській владі. Що там з резніченко по Дніпру і хочаби дівахи по Запоріжжю,що имародерили бюджет і гуманітарку під час війни, яка так налякалася, що відпочивала в найкрутішому отелі за кордом? Чи єто другоє?
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24.01.2023 10:41 Ответить
Зніми рожеві окуляри, ми на це ще не один рік дивитися будемо... і навіть вступ до ЄС і контроль звідтілля, все так швиденько не змінить..
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24.01.2023 10:43 Ответить
не позорься зелебот и перестань отмазывать зеленского и его мародеров - он всю это мразоту привел во власть и он ее покрывал до последнего
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24.01.2023 11:12 Ответить
Дурило, мені пох і на Зе, і на По... за Державу "обідно"..
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24.01.2023 11:18 Ответить
Зніми зелені окуляри. Чи подляк не дозволяє під час сеансу зетерапії?
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24.01.2023 11:15 Ответить
Вступу до ЄС не буде!
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24.01.2023 11:40 Ответить
Ага, гівно в чану перемішується!
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24.01.2023 10:41 Ответить
дайтє єму ісчо 100 днєй?
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24.01.2023 10:49 Ответить
Оболонський Українець

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Я читаю: 0

Реєстрація:22.01.2023
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24.01.2023 11:36 Ответить
Смотрите на Ермака.... Пока он при теле - все остальное только буря в стакане и передел сфер влияния.
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24.01.2023 10:31 Ответить
За що тримають єрмака - нездогадуюсь.. здається просто всім на зло..
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24.01.2023 10:34 Ответить
Направ запитання подлякові . Або подивись в методичку, якщо не доганяєш.
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24.01.2023 11:18 Ответить
Я методічки ще твоїм вчителям писав, так що не дуже тут "поясничай"..
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24.01.2023 11:20 Ответить
Смілива заявка.Мої вчителі шкільні пішли в інше життя, нажаль. Так що ти найбільше мій ровесник.
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24.01.2023 18:41 Ответить
Просто накажут за не умение тихо воровать, отправкой не столь прибыльные места и все)
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24.01.2023 12:49 Ответить
)))) ця козлота його опора
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24.01.2023 11:35 Ответить
І це все? В цій каламутній воді таке гімно знову спливе.
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24.01.2023 10:13 Ответить
А Симоненка за які здобутки .
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24.01.2023 10:14 Ответить
За відпочинок в Іспанії на Новий рік
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24.01.2023 10:24 Ответить
Сьогодні Вовочка розмахався шаблюкою рубаючи зелені голови. Рятує себе.
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24.01.2023 10:14 Ответить
мені здається не "рубає" а ховає (прячет)... виводе в тінь...
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24.01.2023 10:54 Ответить
Оце звется "розмахався"? Свята наївність!
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24.01.2023 11:41 Ответить
4 Голови ОВА, Тимошенко, а тепер заступник Гпрокурора це мало?
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24.01.2023 11:46 Ответить
О, Боже, не встигаєш передихнути, як нова новина! Так і до найвеличнішого добіжать.
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24.01.2023 10:14 Ответить
Нужно уволить вообще с органов
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24.01.2023 10:15 Ответить
Угу, в у порядку 214 ст..... слабо?
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24.01.2023 10:35 Ответить
Где-то новенькое сладкое место подискали!
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24.01.2023 10:17 Ответить
Це той, що під час війни відпочивав у відпустці за бугром?
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24.01.2023 10:17 Ответить
Це той високопосадовець , який в Офісі генпрокурора прикривав знищення української розвідки:

"Далі відслідкувати ланцюжок посадових осіб, які стояли на захисті російських інтересів, вже було не так складно, бо всім відомо, що Симоненко - це довірена особа Олега Татарова - одіозного члена команди Януковича".

Як агентурні мережі ФСБ зривали операції ГУР МО та руйнували українську ППО

https://censor.net/ua/r3391403
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24.01.2023 12:32 Ответить
ЦЕЙ П І Д А Р О К - кум Татарова
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24.01.2023 10:18 Ответить
Це реально хороша новина, бо ця прокурорша це рашистська консерва, яка дуже напакостила українським інтересам. Проте хто прийде на його місце
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24.01.2023 10:18 Ответить
Что-то много разных "голов" полетело в последнее время, видать кто-то из сильных мира сего жестко указал власти на неприемлемость ее кадровой политики.
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24.01.2023 10:19 Ответить
Зе набирает новый состав Кодломойских не воров...
Уволенным дадут нехилое местечко в других структурах...с нехилым месячным пособием...
Як кажуть у Одесі...своих чуваков не кидати ..
Ушел даже Старух в Запорожье.. давний мой дружбан не Вор...💪
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24.01.2023 10:19 Ответить
Які чудеса творить чарівний копняк під зелену сраку від Бориса Джонсона. Такий слід виписали ще й Резнікову.
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24.01.2023 10:20 Ответить
Зараз на цю дрібноту звалять все.
А головна мафія так і залишиться на місцях.
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24.01.2023 10:20 Ответить
Татарова і Єрмака коли ?
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24.01.2023 10:27 Ответить
это столпы (особенно дерьмак) на которых зиждется колОс... убери - рухнет...
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24.01.2023 10:56 Ответить
Трохи раніше була новина, що офіс президента вимагає звільнення Симоненка, але він ще заяви не написав. А тут тобі - бамц, і все готово. Ось який головний орган в Україні, а його навіть у Конституції не передбачили. Терміново потрібно виправляти помилку і з випередженням - закріпити в Конституції і голову ОП єрмака.
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24.01.2023 10:28 Ответить
Це той сіманєнко який підписував підозри Пороху коли бєнядіктова брала відгули.Щось десь зникне скоро в Монвко після "трудов правєдних" на дєрмака.
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24.01.2023 13:27 Ответить
Уволили с прокуратуры - всплывет в СБУ или ДБР...
Уволили из ОП - всплывет на должности губернатора...
Уволили из МО - всплывет в "Укроборонпроме"....
Уволили их патрульной полиции - всплывет в МЧС или миграционной службе....
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24.01.2023 10:29 Ответить
А может и подругому....
Как сч с люстрированными прокурорами...
Уволили из прокуратуры - чз пару лет всплывает в.... ПРОКУРАТУРЕ.
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24.01.2023 10:33 Ответить
щоб не "випливало", треба було думати в 2019му. В не дивитися - свястів, 95 ківартал та галохвастова, прости Господи, голобородько.
Думати треба було ГОЛОВОЮ!!!
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24.01.2023 12:30 Ответить
Ліс рубають, дріб'язок летить
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24.01.2023 10:35 Ответить
Поміж зелених нормальних немає.
Голова делегації від України в ПАРЄ Марія Мезенцева та її рашкоподібний коханий.

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24.01.2023 10:37 Ответить
послом в болгарію?
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24.01.2023 10:41 Ответить
В Испанию! Он там уже кастинг проходил....
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24.01.2023 10:43 Ответить
всі суки йдуть з посад за власним бажанням
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24.01.2023 10:47 Ответить
За даними ЗМІ, Симоненко наприкінці 2022 року їздив у відпустку до Іспанії. Джерело: https://censor.net/ua/n3395292

Тепер поїде в Іспанію на ПМЖ. Як біженець.
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24.01.2023 10:50 Ответить
'за власним бажанням' - має виглядати приблизно так:
- слідство-суд-тюрьма
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24.01.2023 10:54 Ответить
Тоді далі треба звільняти всіх посадовців, які їздили за кордон. Якщо ні, то це показуха.
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24.01.2023 10:56 Ответить
уволились по собственному желанию, получили "выходные" (а там не три копейки) и (они ж не под следствием) отдыхай себе где хочешь...
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24.01.2023 10:58 Ответить
А що сімоненко вже приїхав в Іспанії ? Наче знав про те що заборонять виїзжати.
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24.01.2023 11:05 Ответить
What, if he had gone to vacation
at the Gold Coast of Bulgaria,
or Constanza in Romania ?

But far west in relatively secure Spain,
when all common men are not allowed
to leave the country ?

Some fight for the territory of Ukraine,
some for Western Values.

This Simonenko apparently fought for
Western Values.
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24.01.2023 11:07 Ответить
А, офіційно чотири рази уклоністу від мобілізації які предяви-0% не замилюйте громадянам очі.Повна зе-хуцпа.Окрім цього доречі один Подоляцький пропа-дон приставлений на мене та має наративи мене щемити поганяло- "Хрін старий",закінчений виродок який зареєструвався 19.01.23.р.
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24.01.2023 11:10 Ответить
Симоненко это редкосное гандонище, неужели шлюху самого татарова и ермака поперли, что же случилось у коррупционеров???
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24.01.2023 11:18 Ответить
Украинские СМИ писали, что в отпуск в Испанию -

причем на автомобиле украинского бизнесмена - на Новый год ездил

заместитель генерального прокурора !!! страны Алексей СимоненкО

А нельзя попросить его вместе с прокурором на выход?

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24.01.2023 11:24 Ответить
отут про нього вельми цікаві речі

https://m.censor.net/ua/resonance/3391403/*******************************************************************************?fbclid=IwAR3slIjTLzrLIcoXaJM6rHkmCI5wP6Bt2YaN9P7Yw1P3iv97W6Qi1bb86oI
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24.01.2023 11:33 Ответить
українці скоріш за все не антисеміти,а тєрпіли.да,це так.
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24.01.2023 11:44 Ответить
Шлюху єрмака просто переводять на іншу роботу , слідкуємо , це зелене гімно вспливе десь послом чи консулом.
Треба пам'ятати що все що дотичне до Зеклоуна і єрмака гімно і зрадники по замовчуванню.
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24.01.2023 11:47 Ответить
ну эти ж новые лицца должны ездить на велосипедах, а учителя на мерседесах... а на деле жрут бабло пачками в конвертах
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24.01.2023 11:50 Ответить
звільнено з Генпрокуратури і переведено на тепле містечко біля західного кордону?
чи звільнено і відкрито провадження про збагачення під час війни?
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24.01.2023 12:24 Ответить
Це той державний високопосадовець в Офісі генпрокурора який прикривав діяльність ФСБ по знищенню української розвідки:

"Далі відслідкувати ланцюжок посадових осіб, які стояли на захисті російських інтересів, вже було не так складно, бо всім відомо, що Симоненко - це довірена особа Олега Татарова - одіозного члена команди Януковича".

Як агентурні мережі ФСБ зривали операції ГУР МО та руйнували українську ППО

https://censor.net/ua/r3391403
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24.01.2023 12:35 Ответить
Не увольняют - зрада, увольняют - зрада
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24.01.2023 13:45 Ответить
Чому не звільнили за діло Татарова!?????(((((( Йще і за власним бажанням!(((!
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24.01.2023 16:52 Ответить
 
 