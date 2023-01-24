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Писториус после встречи со Столтенбергом: Ситуация по танкам не изменилась

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На данный момент нет новой информации, ситуация не изменилась. Мы готовим решение, которое будет очень скоро. Как я говорил в Рамштайне, я поддерживаю партнеров, если они хотят начать обучение (украинцев. - Ред.) на этих танках, мы не будем этому мешать. Но как я сказал, мы готовим свое решение", - сказал Писториус.

Министр напомнил о своем решении поручить Бундесверу проверку танков, но отметил, что это сделано не просто для того, чтобы их перечислить.

"Конечно мы знаем, сколько их у нас, все немного сложнее. Мы должны проверить запасы промышленности", - добавил он.

Генсек НАТО в свою очередь также сказал, что решение по танкам будет скоро.

"Мы обсудили танки. Консультации между союзниками продолжатся и думаю у нас скоро будет решение", - сказал он.

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Топ комментарии
+8
якісь дешеві повії!
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24.01.2023 11:03
+5
********* - колега фрау рибентроп, из штази ?
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24.01.2023 11:11
+3
І не таких ламали..
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24.01.2023 11:03
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якісь дешеві повії!
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24.01.2023 11:03 Ответить
все креатуры от меркельши и шольца - очень не дешевые кремлевские шлюхи
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24.01.2023 11:14 Ответить
набагато гірше...навіть повія не ломається як уряд Німеччини.
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24.01.2023 11:18 Ответить
Так, Костянтине, для Вас вони повії, як "Україна повія брала зі всіх боків", а для німців вони поступають по їх волі, бо це німецькі танки, як би нам боляче не було. А наші танки стоять під парканами тисячі, за три роки можна було поставити у війська до тисячі, "барига" якось відремонтував 750 танків, не рахуючи БМП і БТР. Але цім тоді б не вистачило на дороги. Як дороги, нормальні? Уявляєте якби нам не дали зброю США, Англія, Чехія, Словаччина, Польща ті інші, чиї були ці дороги? То хіба влада не могоа цього не знати? Мабуть знала, але діяла так, як діяла, а сьогодні у всіх проблемах винен Шольц.
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24.01.2023 11:38 Ответить
І не таких ламали..
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24.01.2023 11:03 Ответить
**********...
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24.01.2023 11:05 Ответить
Добре іх рашка накрила -- ну нічо - мало - помало .....
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24.01.2023 11:08 Ответить
Може все банальніше і там просто половина якщо не більше з танків вже металобрухт? А сказати про це на увесь світ лячно та соромно.
Не забуваємо як Германия послідовно забивали болт на оборону, бо ж "радша- чудові надійні партнери а воювати нема з ким"
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24.01.2023 11:48 Ответить
Сподівається, що розсосеться.
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24.01.2023 11:08 Ответить
Не стидно носити таке призвище, стидно бути шольцами!
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24.01.2023 11:08 Ответить
********* - колега фрау рибентроп, из штази ?
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24.01.2023 11:11 Ответить
Знову Ангела Меркель занесла подарунок від кремлівського пу. І напевно чи малий.
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24.01.2023 11:13 Ответить
5 разів на день нова заява відміняє попередню..
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24.01.2023 11:18 Ответить
Кому это выгодно?по десять раз в день:ура дают танки,вечером оказывается что хер там дают.И с утра опять также тема понеслась:
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24.01.2023 11:18 Ответить
"Як я казав в Рамштайні, я підтримую партнерів, якщо вони хочуть почати навчання (українців. - ред.) на цих танках, ми цьому """заважатимемо""" --- і як після таких гореперекладів таким статтям можна вірити?
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24.01.2023 11:18 Ответить
Так взагалі працюють українські ЗМІ.
Хтось недавно неправильно перевів заяву з Нідерландів і ось "Нідерланди готові дати нам свої F-16", українці радіють. А насправді нам до тих F-16 все ще як рачки до Китаю.
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24.01.2023 11:31 Ответить
Як по мені, то враховуючи німецьку педантичність та відсутність бажання зганьбитися з танками Leopard-2 через їх невідповідний стан, або відсутність швидкого їх обслуговування та ремонту, що теж відобразиться на їх обороноздатності, у Німеччині хочуть підійти до надання танків біль підготовленими, бо враховують що у разі виявлення слабких місць в них та чисельної критики вони можуть отримати антирекламу військової техніки німецького виробництва. Нагадаю як виявилось, що стволи до їх чудових САУ Pz-2000 виявились з занадто малим для бойових умов ресурсом, внаслідок чого були внесені зміни у матеріал та технологію виготовлення стволів, що дозволило виправити цю проблему. Тому не треба забувати про те, що політика цинічна і комерційна складова у ній займає не останнє місце!!!
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24.01.2023 11:21 Ответить
У Німеччині занадто мало боєздатних танків Leopard 2. Навіть більшість наших Pzh 2000 не є боєздатними. Ось що трапляється, коли ви не інвестуєте в армію десятиліттями. Тільки якщо всі країни Європи та Канада нададуть певну кількість танків Leopard 2, це буде значна кількість. Тим часом є ще США, де, за даними вікіпедії, побудовано близько 10 400 M1 Abrams.
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24.01.2023 11:34 Ответить
А що це тоді за вкид був стосовно що інші країни можуть передати танки? Це німці крутять, чи наші "хайпують"???
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24.01.2023 11:22 Ответить
Журналісти крутять, та недоексперти з чиновниками піаряться. Хойп то чи ні вирішуй сам. А танки нададуть, бо частина з них це взагалі радянсько-роССійського виробництва від Чехії та Марокко, частина від Великої Британії британського виробництва, і Leopard-2 будуть, але коли німці дозріють остаточно. Тож не переймайся, будуть і F-16, і інщі літаки західного виробництва, і далекобійні ракети, бо Patriot українцям вже замало!
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24.01.2023 11:30 Ответить
По данным издания Bild, Борис Писториус входил в «известную группу друзей России», встречавшихся с ближайшими соратниками Владимира Путина в «раскрепощенной атмосфере». Будущий министр обороны Германии не отказался от связей с Кремлем даже тогда, когда Россия аннексировала Крым и готовилась к войне в Донбассе, используя так называемых «зеленых человечков».

Борис Писториус был также членом группы германо-российской дружбы Федерального совета, которую до конца возглавляла премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Газета Die Welt, с свою очередь, напоминает, что новый глава Минобороны был одним из «злейших критиков» санкций, введенных против Москвы после оккупации Крыма.
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24.01.2023 11:24 Ответить
Зеленський теж був ДУЖЕ, ДУЖЕ великим другом РоССії, то й ЩО?! Не треба шукати кішку у темній кімнаті особливо якщо її там НЕ МАЄ! Усе було та...... ПРОЙШЛО!
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24.01.2023 11:32 Ответить
Та додавят их, вопрос времени.
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24.01.2023 11:26 Ответить
на жаль, час працює НЕ на нас.
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24.01.2023 12:06 Ответить
Меркельша знищіла Бундесвер, з 26 отталося 6 бригад, вони хочу сбільшити свої танкові підрозділи а потужності підприємств не хвата і для себе і для України того і кобєняться, треба з Францієй та Японієй і Британією розмовляти
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24.01.2023 11:33 Ответить
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає країни-партнери по програмі Leopard розпочати навчання на основному бойовому танку. "Ми не будемо цьому перешкоджати", - сказав Пісторіус на прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Однак Німеччина зробить це лише після того, як буде прийнято рішення про постачання "Леопардів" в Україну. Він очікує, що це станеться "в найближчому майбутньому", запевнив політик СДПН.

BILD
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24.01.2023 11:37 Ответить
"если они хотят начать обучение (украинцев. - Ред.) на этих танках, мы будем этому мешать." Привет от дедушки Фройда
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24.01.2023 11:46 Ответить
в соловьёва остаточно пердак розірве, коли захід передасть нам Леопарди ))))
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24.01.2023 12:05 Ответить
Хватить перед ними унижаться, не дадут они танки.
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24.01.2023 12:15 Ответить
продавят немцев и Леопарды будут
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24.01.2023 12:53 Ответить
пока ********** в бубен не прилетит С-300, он будет из портков выпрыгивать, чтобы защитить Грязьпром.
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24.01.2023 13:03 Ответить
Здається Єрмак танки не отримає !
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24.01.2023 13:38 Ответить
 
 