Писториус после встречи со Столтенбергом: Ситуация по танкам не изменилась
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"На данный момент нет новой информации, ситуация не изменилась. Мы готовим решение, которое будет очень скоро. Как я говорил в Рамштайне, я поддерживаю партнеров, если они хотят начать обучение (украинцев. - Ред.) на этих танках, мы не будем этому мешать. Но как я сказал, мы готовим свое решение", - сказал Писториус.
Министр напомнил о своем решении поручить Бундесверу проверку танков, но отметил, что это сделано не просто для того, чтобы их перечислить.
"Конечно мы знаем, сколько их у нас, все немного сложнее. Мы должны проверить запасы промышленности", - добавил он.
Генсек НАТО в свою очередь также сказал, что решение по танкам будет скоро.
"Мы обсудили танки. Консультации между союзниками продолжатся и думаю у нас скоро будет решение", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Не забуваємо як Германия послідовно забивали болт на оборону, бо ж "радша- чудові надійні партнери а воювати нема з ким"
Хтось недавно неправильно перевів заяву з Нідерландів і ось "Нідерланди готові дати нам свої F-16", українці радіють. А насправді нам до тих F-16 все ще як рачки до Китаю.
Борис Писториус был также членом группы германо-российской дружбы Федерального совета, которую до конца возглавляла премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.
Газета Die Welt, с свою очередь, напоминает, что новый глава Минобороны был одним из «злейших критиков» санкций, введенных против Москвы после оккупации Крыма.
BILD