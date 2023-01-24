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Скандал с закупками Минобороны: заместитель Резникова Шаповалов подал в отставку

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шаповалов

Заместитель Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ. Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ Вячеслав Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях. И это та философия, которую исповедует команда Минобороны", – уверяют в Минобороны.

Так же отмечается, что с момента назначения Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями. Однако, несмотря на яростное сопротивление, удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы.

"Удалось реализовать ряд реформ. Проведена демонополизация услуги питания ВСУ. Многомиллиардный рынок стал более прозрачным и устойчивым к стрессам. Уничтожены монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, где зависимость по отдельным позициям от одного поставщика была тотальной. Теперь этой уязвимости нет", - уверяют в Минобороны.

Также читайте: Поставщик услуг питания Минобороны опроверг обвинения в завышении цен и пригласил депутатов оборонного комитета посетить производство

По данным ведомства, в резервах ВСУ – четверть миллиона бронежилетов и более 150 тыс. шлемов.

"Удалось не только полностью обеспечить наших воинов. Но и сформировать запас прочности, частью которого являются мощные украинские производители. На складах сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, других предметов вещевого обеспечения. После преодоления критического отрезка, когда мы вынуждены были импортировать значительный объем товаров , вкладываются системные усилия по увеличению возможностей отечественных производителей. В рамках реформы закупок Минобороны создано агентство для обеспечения тыловых потребностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, Шаповалов еще прошлой зимой активизировал работу по упорядочению активов Минобороны. Вместе с Госкадастром сделаны мощные шаги по цифровизации информации по земельным участкам и недвижимости. Совместно с юридическими войсками было возвращено тысячи гектаров земель и украденные у оборонного ведомства здания. Этот процесс стал системным.

"Министерство обороны Украины благодарит Вячеслава Шаповалова за командную и эффективную работу и уверено, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость", - резюмирует пресс-центр Минобороны.

Читайте: Информация СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ, - Минобороны

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
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Топ комментарии
+65
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24.01.2023 10:06
+47
😁😁😁 Цирк і клоунада!
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24.01.2023 10:01
+45
А Резніков коли ?
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24.01.2023 10:01
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Щоб таке знати потрібно закінчити Академію тила ім. Хрульова.
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24.01.2023 13:41 Ответить
Бронежилет нормальный стоил 650 доляров,а покупали по 1300...,так что яйца это всего лишь цветочки...
Можно подумать что Резников об этом не знал...
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24.01.2023 10:42 Ответить
ні, не знав. Просто на банківському рахзунку в Цюріху звідкись з'являлися гроші. От така чудасія
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24.01.2023 10:46 Ответить
В Штатах броніки 4-го рівня захисту в березні коштували $250-$350 за штуку. Я купував у травні по $650 . Так це роздрібна ціна і захист 4-го рівня (цей рівень витримує калібр 7.62мм від автомата). Наскільки я знаю в Україну ішли броніки рівня 3+ (тобто нижче 4-го рівня) котрі не тримають 7.62мм. Не знаю що і як, але $1300 то явно щось не то.
У травні ціна виросла у 2-3 рази,тому що американські українці скуповували їх та передавали через пасажирів що летілив Польщу для рідних. Так то ще не все. Волонтери з Польщі не могли їх перевезти в Україну, бо ХОХЛИ на українській митниці їх не пропускали, бо бронік рівня захисту 4 вважається як військове спорядження. Ще $200 зверху за кожен жилет пед+іку з львівької митниці щоби пропустив. Поляки казали так "То ви єстесьцє хібаль по+бани же то робіцє. Война в краю, а они не пущайом бронікі"
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24.01.2023 16:34 Ответить
Сльози мішають мнє гаварить... Наградітє єго єще "Орденом сутулого"...
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24.01.2023 10:46 Ответить
Отакої, прохання! В якій наступній ополонці спливе?
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24.01.2023 10:49 Ответить
Не хочеться звільнятись!!!Так все було добре по-домашньому!Красти разом с Резніковим!!
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24.01.2023 10:52 Ответить
Накрав а тепер на теплі моря, віддихати після ,,,ратних,, трудів
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24.01.2023 10:53 Ответить
Кольцо зжимается.
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24.01.2023 10:56 Ответить
Знайшли цапа-відбувайла.
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24.01.2023 10:59 Ответить
Резников не Арахамия со товарищи. Ждём слова президента и без агента Казбека не заикаться, не поверим.
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24.01.2023 11:00 Ответить
Яйця йому відрізати
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24.01.2023 11:07 Ответить
Пообіцяв найвеличніший тиждень справедливих рішень - ось воно! Тут звільнили, там пристроїмо через тиждень! Таке в цієї влади покарання!
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24.01.2023 11:12 Ответить
Опуеть, ще висточило нахабства у цього цапа відбувайла казати що він все налагодив, яйця він у кубичних метрах купляє, на нари треба йти, а не у відставку і подельників з собою прихватити..
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24.01.2023 11:12 Ответить
А 762 як пільговий проїзд?
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24.01.2023 11:13 Ответить
Хоть це і цап, але просто звільнення це сміх.
По-перше, має бути звільнена вся вертикаль яка мала відношення до контракту!
По-друге а головне, не просто звільнена, а засуджена! Вирок повинен міссти конфіскацію та заборону займати державні посади.
От тільки тоді іншим буде не повадно.
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24.01.2023 11:14 Ответить
Коли зе сказав, що він не лох, то ви зрозуміли хто на самому ділі лохи.
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24.01.2023 11:20 Ответить
Гарно дівки пляшуть - тільки вчора це були маніпуляції, а сьогодні зама у відставку, хоча з подякою за плідну роботу. Мабудь зашкварилось там в дупі у Резніковича, ось і скидає зайвий баласт щоб самому не втонути.
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24.01.2023 11:22 Ответить
Накрав, написав заяву і пішов. А чому не "украл, випіл - в тюрьму..."? Що це за поблажливість така? Бл@дь, я теж так хочу
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24.01.2023 11:23 Ответить
Слідство триває
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24.01.2023 13:42 Ответить
А може всі його статки перевірити, його жінки дітей батьків, видно ж людина на откатах сиділа, Де НАБУ
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24.01.2023 11:25 Ответить
А де ця основна зе- гнида в МО резніков"здриснув"-а те що Міністерство оборони України штучно виводять з-під серйозних звинувачень у розкраданні коштів для закупівля теплого одягу і зимового спорядження для ЗСУ, розкручуючи "яєчну" справу щодо завищення цін на продукти для підрозділів поза зоною бойових дій. Реально, починаючи з вересня 2022 по нинішні час МО України витратило біля 2,6 млрд. гривен на закупівлі зимового спорядження більшу частину яких було розкрадено і замасковано гуманітарною допомогою. На сьогоднішній момент більшість бойових підрозділів забезпечено зимовим спорядженням на 30-40%. Хто за це відповість 4 рази уклоніст чи хто,призначте відповідального .
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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24.01.2023 11:29 Ответить
Потрібна гідна заміна, на приклад з лав ЕС порошенка!
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24.01.2023 11:31 Ответить
Тоді зустрічне запитання, коли Зеленський призначав таких потужних гравців,як Таран, чи Резніков, то на чию користь було?
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24.01.2023 12:34 Ответить
гідна заміна красти?))
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24.01.2023 12:52 Ответить
Якщо віріти порохоботам, чесні люди тільки в ЄС.
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24.01.2023 20:35 Ответить
Нєнєнє, яка відставка? А де вкрадені гроші з яєць, Славік?!!!!
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24.01.2023 11:33 Ответить
Наперсточники хЄр@ві!
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24.01.2023 11:34 Ответить
Сволоті показали контракт який воно ж і підписало а воно сцить в очі і каже що це не правда і все це путєн проплатив , та з такими міністрами ,************* і ніякого путєна не треба .
Коли вже цього рєзнікова будуть судити?
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24.01.2023 11:38 Ответить
Міністра "охорони здоров'я" Степанова (пам'ятаєте такого?) судили чи не було за що?
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24.01.2023 11:42 Ответить
насколько сам Резников не получал откаты???
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24.01.2023 11:39 Ответить
Вони мабуть тому і взяли Вирастюка до команди, бо валізи з кешом кожного разу все важче і важче.
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24.01.2023 12:41 Ответить
Верх цинізму : злодій який накрав з пафосом йде за власним бажанням і з подякую від клоуна уклоніста і злодія рєзнікова.
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24.01.2023 11:41 Ответить
Думаю, і Шаповалов, і Тимошенко виїдуть з України і почнуть їх розшукувати.
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24.01.2023 11:42 Ответить
у Міноборони заявили, що готують матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період.

Детективи Національного антикорупційного бюро заявили, що перевіряють закупівлі Міноборони у межах власного кримінального провадження.
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24.01.2023 11:45 Ответить
Обристович своєю заявою наніс шкоду іміджу ЗСУ та державі, дав можливість кацапам виправдатись за ракетний удар, цей Шаповал закупляв за завищеними цінами і обидва написали заяви та обидва "ушлі" по європейськи з купою кешу. А що розслідувань не буде, це що нова методика, якщо палиться "зєльоний" то достатня просто піти, може їм ще підьомні заплатять? А цей міністр, що 400к взяв скаже, що це він мав передати в "повернись живим" просто не встиг. ТРЕШ!
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24.01.2023 11:54 Ответить
А де відкриття кримінальної справи по фактам висвітленими журналістами ? Перевірка всіх закупок МО , і не тільки по цьому контракту, перевірка всіх фірм- прокладок , накладення арешту майна всіх фігурантів справи . Суспільству потрібно покарання мародерів і злодіїв , а не розказування про їх "благородство". Такі дії Резнікова доводять його участь в цих оборутках і кидають тінь на репутацію президента , якщо в нього немає бажання підчас війни боротися зі злодіїями і мародерами. Непокарані злочини приведуть до нових і до деморалізації суспільства.
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24.01.2023 11:55 Ответить
https://youtu.be/vL6nHjVEB8M...

Не немного о том, почему год основания Мацковии 1272..а не 1147...
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24.01.2023 12:00 Ответить
Босса грудью прикрыл.А Резников как всегда белый и пушистый.Что значит адвокат.Сам себя у себя отмазал.
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24.01.2023 12:14 Ответить
И шо?🤡
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24.01.2023 12:18 Ответить
https://youtube.com/shorts/AKFaKKos5EQ?feature=share...

Ментовский Беспредел ..😁
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24.01.2023 12:21 Ответить
Неважко здогадатися якщо цей міністр купляє яйця для армії в кілограмах як він робить закупівлю всього іншого для армії під час війни рідкісна мразь
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24.01.2023 13:07 Ответить
З'явилась нова версія від резнікова: це смажені яйця поставлялись на фронт бо там ніде це робити.
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24.01.2023 13:08 Ответить
якщо не було порушень і корупції, то чому не подав в суд на журналіста? чому не виправдав своє чесне ім'я? але лохи, надивившись лайномарафону, приймуть не тільки пояснення про яйці в кілограмах.
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24.01.2023 13:24 Ответить
Резніков нічого не знав !
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24.01.2023 13:41 Ответить
Секундочку !!!

Почему зам ? А вахтер ?! Вахтёр на входе ! Неужели у него хватит совести не подать в отставку ?!
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24.01.2023 13:42 Ответить
Ну все, тепер послом в якусь африканську країну...
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24.01.2023 13:44 Ответить
не в отставку, это война, по законам военного времени за мародерство и грабеж народа- расстрел
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24.01.2023 13:56 Ответить
а шо й то не слышно шмаромойки замминистра муляр, которая ездила с зеленьським в Херсон на встречу в дерьмаком и резниченко...
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24.01.2023 14:04 Ответить
ну з таким"виходним пособієм" можна й заяву написати. чого там вже
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24.01.2023 14:08 Ответить
Що там знову за маніпуляції з 30 тисячами? Хочуть віддати на розсуд командирам кому виплачувати, кому ні. Це схема росіянської армії щоб ділилися з командиром. Це що таке?
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24.01.2023 14:15 Ответить
крадемо хто скільки може попався швидко пишеш заяву і звільняєшся нехай народ думає що це по-європейськи...
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24.01.2023 14:29 Ответить
так просто...у відставку...****** розібралися!!!
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24.01.2023 14:32 Ответить
Бідний шаповалов,але любий школяр знає -яйця виміряються м.куб,а ковбаса в дюймах по діагоналі.
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24.01.2023 14:38 Ответить
А куда резко пропал Зеленский?
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24.01.2023 14:46 Ответить
В качалці, готується до наступу
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24.01.2023 16:48 Ответить
Просто звільнення це як порятунок від розслідувань.
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
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24.01.2023 15:01 Ответить
Резніков перший мав піти
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24.01.2023 15:22 Ответить
шаповалов сексот Порошенки, а Володимир Олександрович і Рєзніков ніпрічьом
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24.01.2023 16:47 Ответить
Побігли пацюки... Смаженим запахло. ****** Зелені (((
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24.01.2023 17:09 Ответить
Просто піде у відставку, а через пів року відновиться через суд, цькування змі...))
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24.01.2023 22:35 Ответить
Резников сохранил свои яйца так как Ермак в доле
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25.01.2023 05:53 Ответить
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