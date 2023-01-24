Скандал с закупками Минобороны: заместитель Резникова Шаповалов подал в отставку

Заместитель Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ. Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ Вячеслав Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях. И это та философия, которую исповедует команда Минобороны", – уверяют в Минобороны.

Так же отмечается, что с момента назначения Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями. Однако, несмотря на яростное сопротивление, удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы.

"Удалось реализовать ряд реформ. Проведена демонополизация услуги питания ВСУ. Многомиллиардный рынок стал более прозрачным и устойчивым к стрессам. Уничтожены монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, где зависимость по отдельным позициям от одного поставщика была тотальной. Теперь этой уязвимости нет", - уверяют в Минобороны.

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По данным ведомства, в резервах ВСУ – четверть миллиона бронежилетов и более 150 тыс. шлемов.

"Удалось не только полностью обеспечить наших воинов. Но и сформировать запас прочности, частью которого являются мощные украинские производители. На складах сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, других предметов вещевого обеспечения. После преодоления критического отрезка, когда мы вынуждены были импортировать значительный объем товаров , вкладываются системные усилия по увеличению возможностей отечественных производителей. В рамках реформы закупок Минобороны создано агентство для обеспечения тыловых потребностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, Шаповалов еще прошлой зимой активизировал работу по упорядочению активов Минобороны. Вместе с Госкадастром сделаны мощные шаги по цифровизации информации по земельным участкам и недвижимости. Совместно с юридическими войсками было возвращено тысячи гектаров земель и украденные у оборонного ведомства здания. Этот процесс стал системным.

"Министерство обороны Украины благодарит Вячеслава Шаповалова за командную и эффективную работу и уверено, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость", - резюмирует пресс-центр Минобороны.

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Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.