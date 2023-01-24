Скандал с закупками Минобороны: заместитель Резникова Шаповалов подал в отставку
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ. Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Как отмечается, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ Вячеслав Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.
"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях. И это та философия, которую исповедует команда Минобороны", – уверяют в Минобороны.
Так же отмечается, что с момента назначения Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями. Однако, несмотря на яростное сопротивление, удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы.
"Удалось реализовать ряд реформ. Проведена демонополизация услуги питания ВСУ. Многомиллиардный рынок стал более прозрачным и устойчивым к стрессам. Уничтожены монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, где зависимость по отдельным позициям от одного поставщика была тотальной. Теперь этой уязвимости нет", - уверяют в Минобороны.
По данным ведомства, в резервах ВСУ – четверть миллиона бронежилетов и более 150 тыс. шлемов.
"Удалось не только полностью обеспечить наших воинов. Но и сформировать запас прочности, частью которого являются мощные украинские производители. На складах сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, других предметов вещевого обеспечения. После преодоления критического отрезка, когда мы вынуждены были импортировать значительный объем товаров , вкладываются системные усилия по увеличению возможностей отечественных производителей. В рамках реформы закупок Минобороны создано агентство для обеспечения тыловых потребностей", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, Шаповалов еще прошлой зимой активизировал работу по упорядочению активов Минобороны. Вместе с Госкадастром сделаны мощные шаги по цифровизации информации по земельным участкам и недвижимости. Совместно с юридическими войсками было возвращено тысячи гектаров земель и украденные у оборонного ведомства здания. Этот процесс стал системным.
"Министерство обороны Украины благодарит Вячеслава Шаповалова за командную и эффективную работу и уверено, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость", - резюмирует пресс-центр Минобороны.
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
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Можно подумать что Резников об этом не знал...
У травні ціна виросла у 2-3 рази,тому що американські українці скуповували їх та передавали через пасажирів що летілив Польщу для рідних. Так то ще не все. Волонтери з Польщі не могли їх перевезти в Україну, бо ХОХЛИ на українській митниці їх не пропускали, бо бронік рівня захисту 4 вважається як військове спорядження. Ще $200 зверху за кожен жилет пед+іку з львівької митниці щоби пропустив. Поляки казали так "То ви єстесьцє хібаль по+бани же то робіцє. Война в краю, а они не пущайом бронікі"
По-перше, має бути звільнена вся вертикаль яка мала відношення до контракту!
По-друге а головне, не просто звільнена, а засуджена! Вирок повинен міссти конфіскацію та заборону займати державні посади.
От тільки тоді іншим буде не повадно.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Коли вже цього рєзнікова будуть судити?
Детективи Національного антикорупційного бюро заявили, що перевіряють закупівлі Міноборони у межах власного кримінального провадження.
Не немного о том, почему год основания Мацковии 1272..а не 1147...
Ментовский Беспредел ..😁
Почему зам ? А вахтер ?! Вахтёр на входе ! Неужели у него хватит совести не подать в отставку ?!
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.