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Польша попросила Германию передать танки Leopard Украине: Речь идет о безопасности всей Европы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

леопард

Официальная Варшава обратилась в Берлин с запросом на передачу Украине танков Leopard 2.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Немцы получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" – написал он в твиттере.

Напомним, накануне спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин до сих пор не получал официальный запрос из Варшавы по поводу разрешения передать танки, стоящие на вооружении польской армии. Когда такой запрос надежен, он будет рассмотрен в соответствии с процедурами.

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Топ комментарии
+6
ось він момент істини! Шольцу нема куди вже відступати!
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24.01.2023 12:03
+4
дайте вгадаю, поштовий голуб загубився, так, шольце?
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24.01.2023 12:18
+4
Складывается впечатление, что состояние танков в Германии очень плохое. Если это так , то спрос будет с Меркель о сговоре с Путиным. Может быть так.
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24.01.2023 13:37
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ось він момент істини! Шольцу нема куди вже відступати!
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24.01.2023 12:03 Ответить
Складывается впечатление, что состояние танков в Германии очень плохое. Если это так , то спрос будет с Меркель о сговоре с Путиным. Может быть так.
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24.01.2023 13:37 Ответить
я именно так и думаю, партийное покрывательство основная причина этой карусели
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24.01.2023 14:39 Ответить
Германія в наступній заяві : "поки що від Польші ми ніякого запиту на це не отримували, але ми постійно перебуваємо в контакті"
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24.01.2023 12:06 Ответить
...краще рятувати Європу від рашизму у законний спосіб... німці мають це розуміти
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24.01.2023 12:12 Ответить
дайте вгадаю, поштовий голуб загубився, так, шольце?
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24.01.2023 12:18 Ответить
КАК ВЫ УЖЕ УСТАЛИ С ЭТИМИ ТАНКАМИ!!!НЕЧЕГО БОЛЬШЕ ПИСАТЬ?!
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24.01.2023 12:33 Ответить
Это такая смешная игра. Все пидтримуют передачу танков, даже немцы, а танков нет.
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24.01.2023 12:40 Ответить
Було б смішно, якби від цього не залежала безліч людських життів та існування цілої країни, а може і не однієї.
Але кому в світі політиків цікава та безліч чужих життів. Статистика для істориків і все.
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24.01.2023 12:50 Ответить
как довго Німетчина буде розглядувати ...(роздивлятися)))) той запит, те прохання?
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24.01.2023 12:47 Ответить
Німці дограються що поляки й без їх дозволу відправлять танки.
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24.01.2023 13:12 Ответить
Скоро будут танки. Уже скоро.
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24.01.2023 13:28 Ответить
Та Бербок ж вже сказала, що НІмеччина не проти!
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24.01.2023 13:31 Ответить
Может решение уже и принято, а всё что происходит это просто способ ввести в заблуждение Россию. Как только украинские экипажи натренируются, то и танки появятся
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24.01.2023 14:02 Ответить
 
 