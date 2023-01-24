Польша попросила Германию передать танки Leopard Украине: Речь идет о безопасности всей Европы

Официальная Варшава обратилась в Берлин с запросом на передачу Украине танков Leopard 2.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Немцы получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" – написал он в твиттере.

Напомним, накануне спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин до сих пор не получал официальный запрос из Варшавы по поводу разрешения передать танки, стоящие на вооружении польской армии. Когда такой запрос надежен, он будет рассмотрен в соответствии с процедурами.

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