Партнеры должны заставить идти на уступки Россию, а не Украину, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любой гипотетический "Минск-3" приведет к еще более кровавой войне, которая коснется не только Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в колонке для издания Politico.

По словам главы МИД, некоторые из партнеров раньше пытались давить на Украину, чтобы она была "конструктивной", потому что нам было труднее сказать "нет".

"Несмотря на все недостатки Минского процесса, Украина придерживалась своих обязательств. Вместе с Францией и Германией мы стремились к прозрачному урегулированию и справедливому миру. Российский режим, в свою очередь, не выполнил ни одного пункта соглашений Минск-1 и Минск-2", - подчеркнул он. Кулеба.

В то же время, отметил министр, поскольку Кремлю не удалось достичь целей полномасштабной агрессии, он теперь пытается "перехитрить" Украину и международное сообщество.

"Последние заявления России намекают на желание обеспечить новое "минское" соглашение, новую ловушку для мира. Но Россия действительно хочет паузы, а не мира. Любой гипотетический "Минск-3" может иметь только один результат: еще более кровавую войну, которая затронет не только Украину, но и затянет все евроатлантическое пространство и мир в целом. Повторение ошибок не даст лучших результатов", – пояснил Кулеба.

Он подчеркнул, что партнеры должны заставить Россию, а не Украину пойти на уступки.

"Если все международное сообщество займет жесткую, консолидированную позицию, то у России не будет другого выхода, как прекратить убийства украинцев и начать реальные предметные переговоры. Объединенная воля мира является ключевой для эффективной дипломатии и достижения устойчивого мира на многие десятилетия.

Кроме того, я считаю, что голоса Запада недостаточно для разрешения глобального кризиса безопасности, вызванного войной России, и обеспечения долгосрочного международного мира. Мы достигли переломного момента, когда позиция государств Глобального Юга может помочь добиться этого результата. Судьба дипломатического разрешения войны зависит от активизации и использования своего веса и влияния стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Важен каждый голос и каждая страна, потому что в уставе ООН нет "больших" и "малых" государств, влиятельных и невлиятельных, чемпионов и аутсайдеров", - отметил министр иностранных дел.

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