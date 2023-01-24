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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 14.20 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины из-за взлета в Беларуси МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

По состоянию на 15:20 воздушная тревога отменена во всех областях, кроме Луганской и АР Крым.

Читайте: Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси, - МИД
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Топ комментарии
+9
йо**** русня!!!
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24.01.2023 14:45
+8
Чєкаємо на помпаж.
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24.01.2023 14:46
+7
Да скільки вже можна терпіти ці нахабства з тереторії Білорусь, вліпіть їм так, щоб запомнили на все життя.
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24.01.2023 14:54
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йо**** русня!!!
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24.01.2023 14:45 Ответить
Чєкаємо на помпаж.
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24.01.2023 14:46 Ответить
Це почав діяти пакт про ненапад від луки))
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24.01.2023 14:46 Ответить
Якось би збити цього козла, що розлітався. Невже не можна дрг підібратись до цього району?
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24.01.2023 14:46 Ответить
та ще 100 разів нас обстріляйте з бялорусіі "ми поймем и простим"-ОПУ
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24.01.2023 14:46 Ответить
Не проще уже ети несколько рашистских самолетов с кинджалами отправить к кобздону чем всей страной прятаться в подвалы когда они взлетают?
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24.01.2023 14:47 Ответить
коли 31-й в повітрі, то удару не буде. Це лишень розвідка перед ударом у наступні дні.
Ну, і задля "чтобхахлинєрасслаблялісь"
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24.01.2023 14:52 Ответить
а кто-то еще прячется?!
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24.01.2023 14:56 Ответить
Да скільки вже можна терпіти ці нахабства з тереторії Білорусь, вліпіть їм так, щоб запомнили на все життя.
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24.01.2023 14:54 Ответить
От бомбанули б по їхніх аеродромах у відповідь на ракети, то зарази немали б де базуватися! Але ж ''ми нє ахрєссарі"!!!
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24.01.2023 15:04 Ответить
Вони по наших бомбили. Ми не маємо де базуватись? Маємо.
Можете оцінити ефективність цих бомбардуваннь.
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24.01.2023 15:07 Ответить
Вже скасовано
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24.01.2023 15:31 Ответить
А хто обстрілює Крим? Чому там постійна повітряна тривога?
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24.01.2023 16:53 Ответить
Основна ціль цих тривог, зупиняти виробництва та торгівлю. Більше ніякої користі з цьєї срані нема.
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24.01.2023 17:39 Ответить
 
 