В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 14.20 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины из-за взлета в Беларуси МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".
По состоянию на 15:20 воздушная тревога отменена во всех областях, кроме Луганской и АР Крым.
Топ комментарии
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий24.01.2023 14:45
+8 Garry Grant
показать весь комментарий24.01.2023 14:46
+7 Валентина Зоренко
показать весь комментарий24.01.2023 14:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ну, і задля "чтобхахлинєрасслаблялісь"
Можете оцінити ефективність цих бомбардуваннь.