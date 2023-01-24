В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 14.20 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины из-за взлета в Беларуси МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

По состоянию на 15:20 воздушная тревога отменена во всех областях, кроме Луганской и АР Крым.

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