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В Бердянске взорвали автомобиль с предательницей Мамай, которая организовывала псевдореферендум и "сдавала" патриотов оккупантам. Она в больнице, - Федоров. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль предательницы Валентины Мамай.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница "русского мира" Валентина Мамай.

Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь", - рассказал Федоров.

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В Бердянске взорвали автомобиль с предательницей Мамай, которая организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов оккупантам. Она в больнице, - Федоров 01

В Бердянске взорвали автомобиль с предательницей Мамай, которая организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов оккупантам. Она в больнице, - Федоров 02
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Топ комментарии
+51
Так выглядит тупое япло сруського мира из параши.
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24.01.2023 16:42
+40
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24.01.2023 16:49
+38
Плохо что выжила
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24.01.2023 16:41
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Плохо что выжила
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24.01.2023 16:41 Ответить
Чтоб эта мразина сдохла !
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24.01.2023 16:56 Ответить
А шо з Мамаєхою?
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24.01.2023 17:09 Ответить
мамайка?
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24.01.2023 18:43 Ответить
Такие должны долго мучиться за грехи, а не просто раз и сдохнуть:
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24.01.2023 17:10 Ответить
Ну Мамай-нє падвєді ажиданія Кабздуна...
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24.01.2023 16:41 Ответить
Ииии?
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24.01.2023 16:41 Ответить
Так выглядит тупое япло сруського мира из параши.
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24.01.2023 16:42 Ответить
Стиль "Бамбас".
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24.01.2023 16:48 Ответить
Вони там всі як під копірку. Що мордою, що одягом.
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24.01.2023 17:00 Ответить
Подруга Моторолы выглядела как раз так же. Там после голодомора в пустое место наверное завезли целую деревню басурманов.
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24.01.2023 17:16 Ответить
Я дамбасян розпізнаю і на вулицях мого міста.
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24.01.2023 17:25 Ответить
Который 8 дет не долбили
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24.01.2023 17:08 Ответить
Сестра .
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24.01.2023 16:43 Ответить
Можливо 🙁
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24.01.2023 16:55 Ответить
З язика зняв!
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24.01.2023 17:03 Ответить
Може здохне , кур@ ва , все - таки , бо така мразота немає права
га життя !😡
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24.01.2023 16:43 Ответить
Якщо не здохне, хто буде платити пенсію ?
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24.01.2023 16:47 Ответить
щас царьов скаже "што? мамаево побоище" ))
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24.01.2023 16:47 Ответить
Просто уйо_іще.
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24.01.2023 17:13 Ответить
Я можу йти гадати по ї-лу. Просто дивлюся на її морду -- зразу видно, що за людина
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24.01.2023 16:47 Ответить
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24.01.2023 16:49 Ответить
Шкода що не в моргу
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24.01.2023 16:50 Ответить
Ех, а могла попасти на концерт до кобзд уна.
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24.01.2023 16:54 Ответить
..це точно жінка?
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24.01.2023 16:54 Ответить
це не точно
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24.01.2023 17:00 Ответить
Свинособака московська...
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24.01.2023 16:56 Ответить
всегда обидно за свиней и собак, когда их так оскорбляют
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24.01.2023 18:01 Ответить
Та шо ж то за бракороби вибухівку підкладали?
Ну вже як підкладаєте то 2,5 кілограма, щоб і трусів не знайшли!
А то вже третій чи п'ятий раз зрадники в лікарні відлежуються!
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24.01.2023 16:59 Ответить
Якщо без ніг буде проживати решту свого життя десь в Усть-Кіздюйські на кацапську пенсію, то чому б і ні?
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24.01.2023 17:01 Ответить
шьо вони ті мамаї з ума посходили чи що ?
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24.01.2023 16:59 Ответить
Це чудова новина
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24.01.2023 16:59 Ответить
Вона випадково не родичка полтавського Мамая, тому також руцкій мір нравіца!
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24.01.2023 17:01 Ответить
Мамаї вони усі таки. Нащадки татарсьеого хана Мамая.
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24.01.2023 17:12 Ответить
Судячи з стану авто, у салон трохи попало, особливо по водію. Може дай бог залишиться на візку або ліжку і бажано без ніжок. А не, тоді призова гра.
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24.01.2023 17:18 Ответить
Хто б ще полтавського мамая підірвав? Непотопляєма гнида!!!
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24.01.2023 17:28 Ответить
Типичная кацапская харя.
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24.01.2023 17:33 Ответить
До кацапів та "кацапомислячих" "через голову не доходить" Тільки через жопу!
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24.01.2023 18:10 Ответить
Коли підірвуть ту лікарню?
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24.01.2023 18:12 Ответить
Хоч би здохла...
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24.01.2023 19:33 Ответить
Выглядит так, как вроде этот гнилой корч сам развалился посреди дороги.
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24.01.2023 20:00 Ответить
Это её и спасло. Енергия взрыва вышла через ржавчину.
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24.01.2023 20:41 Ответить
 
 