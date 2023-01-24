15 176 44
В Бердянске взорвали автомобиль с предательницей Мамай, которая организовывала псевдореферендум и "сдавала" патриотов оккупантам. Она в больнице, - Федоров. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль предательницы Валентины Мамай.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница "русского мира" Валентина Мамай.
Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь", - рассказал Федоров.
Топ комментарии
+51 Бенина Мама
показать весь комментарий24.01.2023 16:42
+40 Олександр Дніпро
показать весь комментарий24.01.2023 16:49
+38 Temp Tempo
показать весь комментарий24.01.2023 16:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
га життя !😡
Ну вже як підкладаєте то 2,5 кілограма, щоб і трусів не знайшли!
А то вже третій чи п'ятий раз зрадники в лікарні відлежуються!