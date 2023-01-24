США могут предоставить Украине "значительное количество" танков Abrams, чтобы разблокировать поставки Leopard 2, - WSJ
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Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке большого количества танков Abrams M1 в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится направить меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - отмечает издание.
В то же время Белый дом отказался от комментариев.
"Изменения в позиции США произошли после разговора 17 января между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого господин Байден согласился рассмотреть возможность предоставления танков Abrams вопреки решениям Пентагона. Высокопоставленный немецкий чиновник сказал, что этот вопрос был предметом интенсивных переговоров между Вашингтоном и Берлином больше недели и, похоже, на пути к решению", - отмечает WSJ.
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2) Це саме наше Зе-бидло закатувало гроші в асфальт, а не робило ракети
3) це саме всі наші міністри оборони ще до 2014го все розпродувало - і танки, і вертольоти і все.
Так що треба бути вдячним і мовчати в ганчірочку.
Все не так.
1. « Самі»- таки трошечки не самі. Бо Тиск був- Росія та переляканий Захід.
2. Рокети різало не Зебидло, а Кучма та Янукович. Це вони практично роззброїли країну до 2014.
3. Міністрів оборони ми знаємо поіменно. И вони повинні понести відповідальність- нажаль усі втекли в Росію.
Так що, мовчати в ганчірку Україна не буде.
А буде бить кацапів з усіі сили, та рвати їх на шматки.
США, Англия Украина, парашка.
Все!
Немцев нет.
Саме німці озброїли кацапів літаками і танками та фінансували інші галузі воєнної техніки.
Уралвагонзавод є спільне з Сіменс підприємство.
Заводи сухого обладнані демонтованим з заводу Дорньє устаткуванням.
Е едина позвціяЗаходноі цівілізіціі - допомогти Україні одержати Перемогу над рф. Крапка.
Якщо одна країна хоче підти « своїм шляхом», то це вона повинна сказати Заходу, та «принести свої вибачення».
Окрема поліція Неметчіни в стосунках з Путіним відомо вже давно.
Згадайте перехоплений росіянами телефонну розмову Віктории Нуланд ( десь в 2014), коли вона практично обклала матом в приватній розмові , поведінку Меркель.
Я в предвкушении развлекательного чтива...))
На Німеччину сподіватися не треба
1. Реформований- замість одного монстра, якій створив Саша Янукович, повинні бути конкурентно здатні Малі та середні првдпремства, які працюватимуть для Державу( державних заказів).
2. Кірівництво його обьеднання повинно бути притягнуто до суду за корупцію та зловживання.
3. Нова оборонна промислова галузь мак запрацювати вже сьогодні!
Та змінити свою стратегію продажі нових зразків на єкспорт.
Усе для фронту!
Зараз та тут.