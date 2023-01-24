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США могут предоставить Украине "значительное количество" танков Abrams, чтобы разблокировать поставки Leopard 2, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

abrams

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке большого количества танков Abrams M1 в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится направить меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - отмечает издание.

В то же время Белый дом отказался от комментариев.

"Изменения в позиции США произошли после разговора 17 января между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого господин Байден согласился рассмотреть возможность предоставления танков Abrams вопреки решениям Пентагона. Высокопоставленный немецкий чиновник сказал, что этот вопрос был предметом интенсивных переговоров между Вашингтоном и Берлином больше недели и, похоже, на пути к решению", - отмечает WSJ.

Читайте также: Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, - Sky News Arabia
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Топ комментарии
+16
Где то тихо чешет репу Шольц "Шо же такое еще придумать"
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24.01.2023 17:34
+14
Быдло? По быдлячему было отобрать у нас ядерное оружие, стратегически бомбардировщики, ракеты дального радиуса поражения. А потом когда запахло жареным рассказыват ьнам что мы не продержимся и трех дней. А дальше на протяжении пау месяцев наблюдать, посыпится ли у нас оборона или нет. Это было в первые месяцы войны. Так что ОБЯЗАНЫ еще очень мягко сказано.
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24.01.2023 17:41
+12
Смех смехом, но немцы нам ничего не должны и не обязаны. Можно быть благодарными за то что есть, а не мести себя как быдло.
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24.01.2023 17:38
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Где то тихо чешет репу Шольц "Шо же такое еще придумать"
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24.01.2023 17:34 Ответить
Смех смехом, но немцы нам ничего не должны и не обязаны. Можно быть благодарными за то что есть, а не мести себя как быдло.
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24.01.2023 17:38 Ответить
Быдло? По быдлячему было отобрать у нас ядерное оружие, стратегически бомбардировщики, ракеты дального радиуса поражения. А потом когда запахло жареным рассказыват ьнам что мы не продержимся и трех дней. А дальше на протяжении пау месяцев наблюдать, посыпится ли у нас оборона или нет. Это было в первые месяцы войны. Так что ОБЯЗАНЫ еще очень мягко сказано.
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24.01.2023 17:41 Ответить
Так до відома, Німеччина не була підписантом Будапештського меморандуму
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24.01.2023 17:56 Ответить
1) Ми віддали самі. Силою ніхто не відбирав. А те, що підписали замість документи флькіну грамоту, це теж проблема наша.
2) Це саме наше Зе-бидло закатувало гроші в асфальт, а не робило ракети
3) це саме всі наші міністри оборони ще до 2014го все розпродувало - і танки, і вертольоти і все.

Так що треба бути вдячним і мовчати в ганчірочку.
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24.01.2023 17:56 Ответить
А я не хочу мовчати. Я хочу банити таких прихильників до мовчання в тряпочку як ти. Бо працюєш ти такими заявами зовсім не на користь України.
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24.01.2023 18:01 Ответить
Оцей пост є яскравим прикладом маніпуляціі.Тобто в нас були 2 поганих періоди-з 91-го по 14-й і з 19-го по сьогдні.Тобто з 14-го по 19-й все було *******,я правильно зрозумів?
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24.01.2023 18:05 Ответить
Ні. Але значно краще, ніж після 19-го. На експорт йшло значно менше техніки, ніж до 14-го. І хоча б якісь проекти розвивалися типу Нептуна, а не асфальт. Я зараз кажу виключно про військовий бік, а не в цілому.
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24.01.2023 18:10 Ответить
Как скромно было упущено время с 2014 до 2019. Как будто его и не существовало.
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24.01.2023 18:06 Ответить
А як же ж вам всім, Зє-виборцям свербить від вашого вибору. Мабуть вже якось розумієте, яку ***** учварили, але як же ж вадко це визнати. І так, масові розпродажі техніки були до 2014-го. Після того на експорт із запасів техніки, що залишилася, йшло дуже мало.
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24.01.2023 18:12 Ответить
Ні, Лисий.
Все не так.

1. « Самі»- таки трошечки не самі. Бо Тиск був- Росія та переляканий Захід.

2. Рокети різало не Зебидло, а Кучма та Янукович. Це вони практично роззброїли країну до 2014.

3. Міністрів оборони ми знаємо поіменно. И вони повинні понести відповідальність- нажаль усі втекли в Росію.

Так що, мовчати в ганчірку Україна не буде.

А буде бить кацапів з усіі сили, та рвати їх на шматки.
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25.01.2023 01:46 Ответить
Посмотрите какие страны подписали Будапештский меморандум.
США, Англия Украина, парашка.
Все!
Немцев нет.
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24.01.2023 18:15 Ответить
неужели не ясно? Германия в НАТО. И у НАТО есть ЯО. Как бы у всех. Это и есть главный козырь НАТО---коллективная безопасность! Там у всех ЯО!
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24.01.2023 21:15 Ответить
Впечатлен вашей пламенной речью, только не пойму каким боком германия к этим всем безобразиям?
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24.01.2023 19:09 Ответить
Нагадаю ще раз.
Саме німці озброїли кацапів літаками і танками та фінансували інші галузі воєнної техніки.
Уралвагонзавод є спільне з Сіменс підприємство.
Заводи сухого обладнані демонтованим з заводу Дорньє устаткуванням.
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24.01.2023 17:55 Ответить
а, наприклад, мотор січ двигунами кацапольоти
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24.01.2023 18:03 Ответить
Неметчина «обьязана» не Україні , а Заходу- ЕС та НАТО.

Е едина позвціяЗаходноі цівілізіціі - допомогти Україні одержати Перемогу над рф. Крапка.

Якщо одна країна хоче підти « своїм шляхом», то це вона повинна сказати Заходу, та «принести свої вибачення».

Окрема поліція Неметчіни в стосунках з Путіним відомо вже давно.

Згадайте перехоплений росіянами телефонну розмову Віктории Нуланд ( десь в 2014), коли вона практично обклала матом в приватній розмові , поведінку Меркель.
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24.01.2023 18:56 Ответить
Ходят слухи ,что западная разведка имеет данные ,что раша собиралась ,в 22 г дойти за пару месяцев до границ Германии ,после падения Украины ,вот по этому поляки ,чехи и прибалтика так жопу и рвет. А там может и ГДР бы потребовала . Так что думаю Украине обязаны все страны бывшего СЭВ
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25.01.2023 00:01 Ответить
Не старайтеся - Шульц уйде на больнічний
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24.01.2023 17:35 Ответить
Так вони ж складні і ми не розберемося... чи переклали інструкцію українською?
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24.01.2023 17:36 Ответить
Наші козаки розберуться навіть без інструкції.Слава Україні!
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24.01.2023 17:39 Ответить
Оооо... Пойду на кацапские паблики, прсмотрю, как пуканы у ватанов трещат !
Я в предвкушении развлекательного чтива...))
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24.01.2023 17:38 Ответить
от кацапов итак голова болит,а ходить по их пабликах это вообще треш
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24.01.2023 17:42 Ответить
А німці почтнуть тепер розповідати що леопарди занадто тупі для Українців..
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24.01.2023 17:39 Ответить
Для України і американські танки підуть але суть в тому що Німеччина на чолі з Шольцом ставить перешкоди для поставок зброї в Україну
На Німеччину сподіватися не треба
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24.01.2023 17:42 Ответить
Україна -51 штат Америки. Тернопільські впр'яти , настав ваш звьоздниц час.©
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24.01.2023 17:49 Ответить
Десь піднімає голову Аркадій Бабченко, адже його мрія в'їхати в москву на Абрамсі отримує нове життя!
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24.01.2023 17:50 Ответить
Запарили этой ромашкой. Дадим, не дадим
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24.01.2023 17:53 Ответить
Мабуть тут помилка, правильно - "НЕ значну".
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24.01.2023 17:59 Ответить
Німці бояться що їх Леопарди замінять в Європі Абрамсами як це роблять з радянським озброєнням, от і вся причина цих танкових "перегонів".
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24.01.2023 18:00 Ответить
Вот ЗСУ и испытает кошек и абрамсы на кацапских шкурах
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24.01.2023 18:19 Ответить
От це вже було б серйозно, якщо підуть абрамси то скоро будуть тандерболти як мінімум (там крім гармати є величезний вибір ракет і керованих бомб великої дальності).
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24.01.2023 18:40 Ответить
50 танків ,,Оплот'' Таїланду теж Зеля продав ? А це 2017 рік і на Донбасі гинули наші хлопці.
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24.01.2023 18:44 Ответить
Це коли ми продали свої 50 Оплотів в Тайланд в 2017? Ох і брехнею *******
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24.01.2023 19:20 Ответить
Всё это атавизм задушевных загазовых засосов между шрёдером и вертухаем, у той же кормушки, на сто процентов, крутилось и всё руководство СПД и шольцы и писториусы и штайнмаеры и пр. Пока всю эту коррумпированную мафию не погонят из Бундестага, до тех пор они, как правящая партия, будут препятствовать поставкам танков. Всё же ясно!
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24.01.2023 18:59 Ответить
Урррааа ! Нарештi у нас будуть Леопольди.
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24.01.2023 19:01 Ответить
Укроборонпром повинен бути:

1. Реформований- замість одного монстра, якій створив Саша Янукович, повинні бути конкурентно здатні Малі та середні првдпремства, які працюватимуть для Державу( державних заказів).

2. Кірівництво його обьеднання повинно бути притягнуто до суду за корупцію та зловживання.

3. Нова оборонна промислова галузь мак запрацювати вже сьогодні!
Та змінити свою стратегію продажі нових зразків на єкспорт.
Усе для фронту!
Зараз та тут.
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24.01.2023 19:04 Ответить
Группенфюрер Шольц против.
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24.01.2023 19:20 Ответить
Він скоріш Штірліц Шольц
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24.01.2023 19:48 Ответить
Бабченко сможет даже выбрать, какой из новых меринов ему лучше подойдёт
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24.01.2023 19:53 Ответить
"значна кількість" - це 12?
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24.01.2023 21:18 Ответить
Гуляє інфа про більш ніж як - півсотні .
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25.01.2023 13:28 Ответить
 
 