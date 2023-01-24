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Испания готова отремонтировать свои танки Leopard 2 для Украины за месяц, - El Mundo

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

леопард,leopard

Испания может отремонтировать и модернизировать танки Leopard 2 за месяц и передать их Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местная газета El Mundo.

Как отмечают в издании, десятки танков находятся на складском хранении в Сарагосе около 11 лет. План переоборудовать его в машины для инженерного подразделения армии не был реализован из-за отсутствия бюджета, но хранят их по правилам консервации бронетехники.

Министр обороны Маргарита Роблес подчеркнула, что танки хранились по всем правилам консервации, поэтому не требуют значительного ремонта. Однако страна не будет поставлять их Украине без координации с союзниками.

"Испания будет всегда действовать так, как она делает сейчас, – в координации с другими союзными странами", – отметила министр.

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Топ комментарии
+17
Ось це - доросла розмова..
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24.01.2023 17:36
+5
путлер лоханувся, що не напав на якусь країну NATO
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24.01.2023 17:51
+4
Іспанії -дяка!
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24.01.2023 17:58
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Ось це - доросла розмова..
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24.01.2023 17:36 Ответить
Марокко передало нам 20 Т-72 - саме проти них у іспанців там у анклавах в Африці стоїть два батальйони Леопардів - так що могли б також 20 штук звідти передати і не потрібно гаяти час не ремонт
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24.01.2023 18:52 Ответить
То ще...ну так офіційно, як Польща, зафіксуйте на папері кількіст, терміни і умови, тобто істотні умови...А то так - ось випендримся, а там "не знаєм"
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24.01.2023 17:38 Ответить
Фіни, поляки і іспанці зроблять нам Леопарди. Супер.
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24.01.2023 17:38 Ответить
Лишь бы гансы не нагадили ...
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24.01.2023 17:40 Ответить
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24.01.2023 17:48 Ответить
Не зрозумів: вони, танки, в Іспанії стоять несправні? Яка ж це, в біса, боєготовність?
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24.01.2023 17:43 Ответить
Це старі ,Леопард 4а, в них на озброєнні нові- Леопард 2Е
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24.01.2023 17:51 Ответить
Йдеться про танки щодо старої моделі - Німеччина продала їх Іспанії ще 1995 року. За оцінкою видання, приблизно 40 одиниць цих бойових машин можуть бути відремонтовані та передані Україні...
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24.01.2023 17:52 Ответить
путлер лоханувся, що не напав на якусь країну NATO
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24.01.2023 17:51 Ответить
І тоді прийшлося би воювати з США і Брітанією, це дуже швидко би закінчилося для нього
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24.01.2023 17:52 Ответить
здається, що ні
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24.01.2023 18:05 Ответить
Скільки б не було і яких, ніколи не буде забагато.
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24.01.2023 17:56 Ответить
Іспанії -дяка!
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24.01.2023 17:58 Ответить
Есть чуйка, шо Абрамсы появятся у нас быстрее, чем Леопарды.
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24.01.2023 18:17 Ответить
Нормально, пока экипажи обучатся и танки будут готовы
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24.01.2023 18:48 Ответить
Что вы крутите все носом ""Стари,Нови""" Не *** было своё разбазариваить !! Берите всё подряд,что дают . Тем более бесплатно Всё равно самый хреновый танк луше любого самого лучшего БТРа!!
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24.01.2023 19:18 Ответить
А ми готові їх прийняти вже! І ось ми - кращі!
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24.01.2023 21:39 Ответить
 
 