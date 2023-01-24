РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9192 посетителя онлайн
Новости Экономика
2 364 26
облэнерго (125) Тарифы на электроэнергию (1907) ДТЭК (404) штраф (1230)

Энергетики делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Энергетики, несмотря на постоянные атаки российских террористов, делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии между всеми потребителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в компании ДТЭК, комментируя решение НКРЭКУ о штрафе 5 облэнерго за "несоблюдение графиков".

"Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях, энергетики компании делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями. Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора. ДТЭК приложит все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", - сообщили в компании.

ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о штрафе и обжалует его в суде. В компании отметили, что с первого дня войны энергетики компании работают в режиме военного времени, обеспечивая работу электросетей в условиях постоянных террористических атак России на энергосистему страны.

Напомним, по состоянию на 24 января НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

С октября 2022 г. россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Читайте также: Три облэнерго должны заплатить по 85 тыс. грн штрафов за дискриминационные отключения света, - НКРЭКУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Поверніть громаді,те що вкрали,та ідіть нахер зі своїм дтек
показать весь комментарий
24.01.2023 17:53
+8
Постоянные атаки в виде **** мозга населению Украины имеем от правительства Вовчика и ахметовский шаражки ДТЭК
показать весь комментарий
24.01.2023 18:12
+7
Бандит ахметка і інші зараз потирають свої криваві руки - в Європі електрика в 3 - 4 рази дорожча ніж в Україні ось вони і попвнюють свої бездонні злодійські кишени благо ЛОХторату рила закрили бо війна! Продавай скільки хочеш - правду кажуть кому війна а бандитам мати рідна!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 18:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розповідають про дефіцит енергії, а атомки працюють на половину потужностей
показать весь комментарий
24.01.2023 17:48 Ответить
Та зовсім вимкнуті атомки
показать весь комментарий
24.01.2023 18:02 Ответить
Постоянные атаки в виде **** мозга населению Украины имеем от правительства Вовчика и ахметовский шаражки ДТЭК
показать весь комментарий
24.01.2023 18:12 Ответить
От куда вы узнали что они работают на половину мощностей? Все энергоблоки в работе, кроме вроде бы одного что на плановом ремонте.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:44 Ответить
новости из параллельной реальности.....
показать весь комментарий
24.01.2023 17:52 Ответить
Нехай отой "помічник" іде за крейсером! Його вже кобздун зачекався.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:06 Ответить
Поверніть громаді,те що вкрали,та ідіть нахер зі своїм дтек
показать весь комментарий
24.01.2023 17:53 Ответить
Задовбали ви своєю справедливістю - 2 години сьогодні було світло, не встигли вареники зваритись.
показать весь комментарий
24.01.2023 17:58 Ответить
Пішли в сраку як казав колись ще не президент в той час Вова з 95 кварталу. Лапша для наріду ваша вже не діє так як раніше.Мафія енаргетична тероризує населення України створюючи умови від яких є бажання послати все і всю цю владу зелених злодіїв та поїхати в якись затишний куточок щоб по людськи дожити це життя як людина.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:20 Ответить
Ахмет-"гаманець рашистський" .Пора Україні націоналізуватицю контору і
показать весь комментарий
24.01.2023 18:31 Ответить
Бандит ахметка і інші зараз потирають свої криваві руки - в Європі електрика в 3 - 4 рази дорожча ніж в Україні ось вони і попвнюють свої бездонні злодійські кишени благо ЛОХторату рила закрили бо війна! Продавай скільки хочеш - правду кажуть кому війна а бандитам мати рідна!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 18:48 Ответить
Про яку справедливість йде мова?!
Моій сестрі в Рівному вимикають світло на 2-3 години один раз на день, мені в Луцьку-на 8 годин щодня.
Хто і як встановлює ці ліміти споживання, за перевищення яких потім карають населення?
До хлопців, що працюють в полі та лагодять зруйноване, питань немає, а от чиновників обленерго пора брати за хобот…
показать весь комментарий
24.01.2023 19:40 Ответить
А нам три рази по 4 години. Вам ще пощастило
показать весь комментарий
24.01.2023 19:42 Ответить
Про ніч я промовчав…
показать весь комментарий
24.01.2023 19:44 Ответить
Ну як ніч...не зовсім
З 6,00 по 10.00
З14,00 по 18,00
З 22,00 по 02,00
показать весь комментарий
24.01.2023 19:45 Ответить
У мене немає з 10 до 14, з 18 до 22, з 02 до 06…
показать весь комментарий
24.01.2023 19:48 Ответить
Помітила, що інша лінія, з якою нас чередують, не завжди сидить без світла по 4 години, інколи їх навіть забувають вимкнути.
показать весь комментарий
24.01.2023 19:51 Ответить
Те саме…
Хтось в диспетчерській вирішує, ким заткнути дірку в споживанні, не інакше..
показать весь комментарий
24.01.2023 20:16 Ответить
Хах. У Сумах за день світло є у сумі 6 годин 🤷‍♂️
показать весь комментарий
24.01.2023 22:12 Ответить
черноротая верещучка из столицы привет привезла! после ее приезда в Хмельницком тоже энергетический армагеддон начался)
показать весь комментарий
24.01.2023 23:39 Ответить
Этой тупой и не образованой Верещучке рвавшейся к власти через свой зонтик на котором она летала для рекламы как идиотка - уже пора давно закрыть её черноротый рот Она и в Киеве поддержала строительную мафию (наверно не задарма) объявив вдруг от денежного прилива что Киев не входит в город военных действий. Видно решила своим тупым мозгом что по столице рашисты уже не будут выпускать ракеты и дроны? Стерва зелёная! Ни ума у этой мерзости ни совести! Так и с электрикой, танцует на электрике как Вова играл своими еврейскими яйцами по клавишам пианино! Ни одной порядочного деятеля Вовочка так и не назначил! Любое его назначение :то или проходимец или вор или дура как верещучка, или бэлькающая полуграмотная - маруська безуглая. Ни одного порядочного нет в его команде 95 квартала клоунов и идиотов!
показать весь комментарий
25.01.2023 07:08 Ответить
Дуже схоже на те, що ахметка спекулює на темі війни за для продовження експорту через Румунію і Молдову.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:00 Ответить
Ахметка ещё в далёких 90 годах крутил наперстки в донецком парке "приговаривая.. Кручу верчу всех на... ть хочу и так прошёл с этой поговоркой все эти годы уничтожая всех неугодных ему, предпринимателей и забирая их бизнес под себя во все эти годы
показать весь комментарий
25.01.2023 07:15 Ответить
 
 