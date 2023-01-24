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12 стран договорились передать Киеву около 100 танков Leopard 2 во время встречи в Рамштайне, - ABC News

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

леопард,leopard

Во время встречи контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе двенадцать стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

По словам источника, кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки. Однако для того, чтобы "танковая коалиция" могла продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо согласие Германии.

Как страна-производитель Leopard 2 Германия должна одобрить экспортную лицензию, если страны хотят поставить часть своих танков в третью страну.

Украинский собеседник ABC News пояснил, что запасы боеприпасов для танков советских времен в Украине заканчиваются, и она не может производить новые боеприпасы, "поэтому это заставило нас найти альтернативный путь".

Он отметил решение Британии предоставить 14 своих танков Challenger 2, утверждая, что это помогло "пробить стену" в вопросе поставок танков из других стран.

Читайте также: Испания готова отремонтировать свои танки Leopard 2 для Украины за месяц, - El Mundo
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Топ комментарии
+23
Дуже гарна новина...
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24.01.2023 18:11
+15
Куйло, выпускай на сцену 28 метиловцев.
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24.01.2023 19:04
+13
Могли б шута- малороса президентом не обирати. Була б зовсім інша ситуація
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24.01.2023 19:20
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Дуже гарна новина...
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24.01.2023 18:11 Ответить
Так то воно так, а могли свої танки виробляти хоча б по 100-150 на рік. Була б зовсім інша ситуація. А друзям респект.
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24.01.2023 18:16 Ответить
Могли б шута- малороса президентом не обирати. Була б зовсім інша ситуація
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24.01.2023 19:20 Ответить
Він пів-країни злив *****, за шо отримав кубометр грошей в Омані а ти про якусь Африку
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24.01.2023 20:15 Ответить
Найкращі та ************ танки Т-84 ми продали Пакистану за копійки у 90-их роках. А розмови про те що ми могли б виробляти зараз якісь танки то не більше ніж розмови.
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24.01.2023 22:09 Ответить
Скорочення бюджету на армію + закриття проектів по розробці і поставлені на конвеєр виробництву зброї) приклад Нептун ,стугна і тд

Як на твою думку ,Зе зробив внесок у війну?
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24.01.2023 23:57 Ответить
Ссылки в студию про сокращение бюджета на армию, а то балабольством воняет. Насколько я помню при Зеле было не менее 5% ВВП каждый год, это огромный бюджет по нашим меркам.
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25.01.2023 07:02 Ответить
Ось тобі, хоча ти ж не дитина, можешь вже і сам знайти, поставки озброєння за 18 рік - там можна по ссилкам поклацати - http://autoconsulting.ua/article.php?sid=43112
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25.01.2023 09:09 Ответить
А ось тобі ссиль на те шо отримали ЗСУ у 21 році - аж 80 минометів на все ЗСУ - https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/15/novost/bezopasnost/minoborony-ozvuchili-kolichestvo-*******-texniki-peredannoj-vsu-nachala-2021-goda
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25.01.2023 09:11 Ответить
На вскидку Байрактары, домучили Порошенковские вундервафли и даже пару штук успели поставить на вооружение. Я чего то больше запомнил это продажа пол сотни Оплотов за рубеж, да и теже Стугны на ура шли. Но какое это имеет отношение к бюджету, который якобы был ниже?
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25.01.2023 14:44 Ответить
Я теж не розумію, як шо бюджет був не нижче, яким чином ЗСУ отримували у декілька разів меньше зброї та б/к з 19 року. Пам'ятаю лише таке - на питання Залужного до політичного керівника України про збільшення бюджету для ЗСУ, у відповідь той сказав - А как же я буду строить дорожную инфраструктуру. І як вже дослідили журналісти, саме по цім відремонтованим дорогам і йшли колони рашистів. О п'ятій ранку вийшли з криму, а о 18-00 були біля Херсону.
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25.01.2023 15:27 Ответить
Вот это "в разы больше" только у вас в голове, в этом в общем то и ответ. Ссылки предоставишь на "Залужный просил увеличение бюджета", или очередной сказочник?
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25.01.2023 16:01 Ответить
Колишні недолугі, або проросійські керманичі розпродували зброю. Але це було до 2014.

З приходом Зе до влади пріоритетом стало "велике будівництво", бо дехто "у своїй голові війну вже закінчив". А на тому "великому будівництві" можна і попіаритись, і вкрасти.
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25.01.2023 01:04 Ответить
"запаси *********** для танків радянських часів в Україні закінчуються, й вона не в змозі виробляти нові **********"
Тут досить прозоро натякнули, що справа не в танках.
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24.01.2023 22:40 Ответить
німцям і касапам про це тільки не кажіть..
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24.01.2023 18:11 Ответить
Це просто СУПЕР!
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24.01.2023 18:12 Ответить
щоб "танкова коаліція" могла продовжити обговорення цього питання, необхідна згода Німеччини. Джерело: https://censor.net/ua/n3395440

Ну продовжать обговорення, що тут такого суперского?
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24.01.2023 19:55 Ответить
поки будуть робити снаряди з ліверною ковбасою
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24.01.2023 18:12 Ответить
Лишилося тільки Шольцу наваляти щоб не гальмував
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24.01.2023 18:12 Ответить
редакторе! близько танків 100 - це як?
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24.01.2023 18:12 Ответить
це ніяк . поки лівірна колбаса своєї згоди не дасть
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24.01.2023 18:14 Ответить
Ліверну ковбасу примусимо.
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24.01.2023 18:30 Ответить
А навіщо ж ви таке обирали, щоб примушувати?
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24.01.2023 19:07 Ответить
Хто ми? Я ліверну ковбасу не обирав. Головне, що нагнули.
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24.01.2023 20:30 Ответить
десь 150 - 180...
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24.01.2023 18:16 Ответить
Конкретна цифра не так важлива. Головне, процес пішов. Зараз 100, через місяць ще 100, потім ще...
В Європі леопардів у запасах декілька тисяч, навіть в Туреччини і Канади вони є.
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24.01.2023 18:40 Ответить
Тут питання доки нам мають все давати і чи буде це вартувати щось? Наприклад поставляють,поставляють а у нас тут наші слуги просто все ******* на право на ліво ітд? Зачим поставляти таким чмошям щось, виникне питання+ так своє виробництво зброї втратили або закрили щоб москалів не злити
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25.01.2023 00:02 Ответить
Це білше 90 і менше 100. Або Менше 110, але більше 100
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24.01.2023 18:18 Ответить
Ну все,оркам песта
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24.01.2023 18:17 Ответить
Абрамси в Украіні це для Шольца вже контрольнии в голову .
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24.01.2023 18:19 Ответить
Кожен танк береже безцінне ,життя Українця ,,,, схиляю голову дякую
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24.01.2023 18:19 Ответить
надіюсь не до кінця року а зараз негайно терміново
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24.01.2023 18:20 Ответить
Оце зараз кацапя всиратись почне...
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24.01.2023 18:21 Ответить
это хорошо!

штук 300 подобных танков и кацапам п#зда
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24.01.2023 18:28 Ответить
100 екіпажів за 1 місяць не підготуєш і за 3 місяці теж. Напевно вони вже давно готові.
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24.01.2023 18:33 Ответить
Що ви з тими екіпажами дурню пишете постійно.
Знайомий німець служив в Бундесвері танкістом.
Так увесь термін служби - 7 місяців.
До цього він ні танка, ні трактора, ні комбайна в очі не бачив.
А наші танкісти за два тижня освоять, ще й німців будуть вчити, як з тими HIMARS було.
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24.01.2023 19:23 Ответить
Ну с Химарсами учили американцы, но в Германии (военная база Grafenwöhr). Учили немного меньше месяца.
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24.01.2023 19:38 Ответить
"Наші танкісти"? Танкісти покинуть свої бойові машини і швидко освоять Леопарди. Таки так. А кого посадять в їхні Т-64, Т-72? Мобілізованих, що танк бачили тільки в кіно? Скільки Ви, пане, вчились водити своє авто(якщо навчились)? Ви маєте поняття, хто такий механік-водій, командир танка? Ви, напевно, навіть не знаєте найпростішого, що таке неповна розборка автомата(не кажу про норматив)
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24.01.2023 19:45 Ответить
Ви своєю тупістю дивуєте.
Думаєте, що 3200 кацапських танків знищено, а наших 0?
Чи, що вже усіх танкістів призвали в армію?

А наші льотчики в США спочатку вчаться літати на етажерках, чи таки на бойових?
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24.01.2023 19:50 Ответить
Без інструкторів з Німеччині не обійтися, і ризики загибелі цих інструкторів великі.
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24.01.2023 19:50 Ответить
Маючи в тилу базу забезпечення 101-ї дивізії США в Румунії десятком Абрамсів можна звільнити Ковбасну з її величезним арсеналом.
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24.01.2023 18:37 Ответить
Абрамсі погані танки, багато палива беруть, тому непридатні для війни)
Така причина чому їх не дають американці?
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24.01.2023 19:53 Ответить
Це для простолюдинів пояснення. Бо пояснювати що газотурбінний двигун навіть на т-80 був затратним- марно. Окрім того, він дуже вимогливий і капризний. А ми бачили як наші гармаші шомпол (чи як його там) для 777 після заряджання кидають в бруд. Відповідно, ізнос стволів вищий в рази. Так може бути і з іншою технікою. Американські інструктори про це вже не одне інтерв'ю давали, що в нас слабка культура поводження з західною технікою
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24.01.2023 22:08 Ответить
Він не вимогливий, бо має лише одну рухому деталь двигуна (турбіна) замість майже 300 у дизелі "Леопарда". Всі байки про його примхливість пішли ще з часів "бурі в пустелі", коли фільтри треба було міняти в три раза частіше, а цього спочатку не робили і лопатки турбіни сточувалися піском.
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25.01.2023 11:12 Ответить
А як вони хотіли, що б ми, українці, перетворилися на німців чи европейців якихось ніжних?
Які є, такі є, це Україна, тут козаки, а козаки славилися зовсім не тим, що називається "культура поводження з західною технікою"
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25.01.2023 11:41 Ответить
Леопарды будут, давление такое, что никак немцам не отвертеться... но это пол-дела, еще нужны АТАКМС ракеты... вот это будет двойной удар
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24.01.2023 18:46 Ответить
З АТКМС залежно від кількості, кацапні можна буде просто розвертатися та повзти на цвинтар, бо ловити буде вже точно нічого.
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24.01.2023 19:44 Ответить
это правда
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24.01.2023 20:03 Ответить
По леопардам - это уже решенный вопрос: их в армиях стран НАТО около 2 тысяч 300 штук. Даже если пришлют один из 10 танков, это будет уже 230 боевых машин высшего мирового уровня. Мощная ударная сила, которую как раз и необходима согласно заявлению генерала Залужного. Танковые экипажи ВСУ уже проходят переподготовку на базах в Польше, у которой довольно много танков "леопард".
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24.01.2023 22:06 Ответить
Куйло, выпускай на сцену 28 метиловцев.
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24.01.2023 19:04 Ответить
Тут Какашенков розповість про 28 зековців, які всі ці сотні танків леопардів героїчно знищили ще на підході
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24.01.2023 19:18 Ответить
А вы вместе с зеленским Вместо того что бы построить завод по выпуску снарядов , закатайте ещё 50-60 млрд гривен в асфальт, что бы российские танки могли по этим дорогам быстрее двигаться по Украине!!! тупоголовые кухарки, посудомойщицы и клоуны , блин...
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24.01.2023 19:12 Ответить
Танки їдуть на весну.
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24.01.2023 19:27 Ответить
https://youtu.be/a-BVEQ1T0Dg...

Танковый день для Украины... Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤✊💪🔱
🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦🔱
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24.01.2023 19:41 Ответить
Німеччина розуміє, що якщо надасть хоч один танк, то вже до кінця війни візьме на себе постачання всіх танків, їх ремонт, **********, логістику, навчання екіпажів, та багато іншого. Це мільярди та мільярди витрат, і нихто їх не компенсує Німеччині.

І Німеччина задає логічне питання: якщо головний союзник України це США і вони наймогутніші військові у світі, мають десятки тисяч танків, не поставляють жодного, чому ми повинні це робити?
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24.01.2023 19:47 Ответить
..бо підараси відкормили *****. так зрозуміло?

і немає там ніяких "мільярди та мільярди витрат", харе піздеть!
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24.01.2023 20:18 Ответить
Сколько стоит танк Leopard 2? Здесь все, конечно, зависит от модификации. Например, Leopard 2A6 стоит около $6,79 млн, а цена Leopard 2 A7+ может доходить до $10 млн.

Ну добре, не мільярди, а мільярд, якщо сотню) але ж це без всіх інших витрат, ********** ТО ремонти і тп

Залужний казав треба 300

Ну три мільярда теж гроші.

"
початку війни Росія продовжує постачати товари до США понад $1 млрд на місяць на тлі дії санкцій проти країни-агресор"

А відкормила Німеччина)
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24.01.2023 21:02 Ответить
https://youtu.be/CqQWcWjF7Fg...

В кремле паника...👹👺🦍💥🔥
Украина получит новейшие технологии и танки ..🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷
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24.01.2023 19:48 Ответить

Денацифікація, демілітаризація раши розпочалась вдало
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24.01.2023 20:28 Ответить
По факту это означает Украина в НАТО,а де-юре.. это уже после войны... вопрос времени...😛😛😛
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24.01.2023 19:59 Ответить
Так тому і дають зброю не по Ленд-лізу (бо треба повертати), а просто так, щоб залишити зброю і одразу в НАТО. Крім того, роботи буде ще багато - контроль зупинених атомних станцій і колишніх ракетних шахт, магістральних нафто та газопроводів на глибину до 5000 км, охорона лагерів військовополонених, роздача "ножок душа" населенню. Там тільки Швеція і Фінляндія самі не впораються.
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25.01.2023 11:07 Ответить
Перщі ракетні удари по Харкову були також і по Військовому інституту танкових військ,
отвєтка на Леопарадах по кацапам це буде гарний бумеранг
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24.01.2023 20:25 Ответить
Основа А5 Польши. Германия дает А6.
А4 не знаю кто дает.
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24.01.2023 21:39 Ответить
Кого хвилює хто дає - навіть якщо дають стару модифікацію і то файно
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25.01.2023 00:02 Ответить
Ну 14 танків це було би ні про що взагалі, ну а 100 - це, звісно вже щось, може зіграти свою роль у прориві, наприклад, на одному із оперативних напрямів. Головне, щоб давали їх не по 10 в місяць протягом року, а відразу усі або хоча би двома партіями...
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24.01.2023 20:39 Ответить
Хей-гей, гей,
Халі-галі!
Хей-гей, гей,
Є-є-є!

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24.01.2023 20:48 Ответить
Цікаво, що поставки активізувались саме після зустрічі Залужного з Міллі сам-на-сам без посередників. А також західні партнери почали рекомендувати Зє не зациклюватись на Бахмуті, а готувати контрнаступ на півдні.
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24.01.2023 21:09 Ответить
Танки без поддержки воздуха долго не живут.
Надеюсь это ТАМ понимают.
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24.01.2023 21:36 Ответить
Взвод Карлсонів ще пришлють разом с танками
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25.01.2023 00:03 Ответить
Правильно, радій дурачок лахтинський що ЄС дає танки Україні
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25.01.2023 00:12 Ответить
73% будьласка контролюйте своїх ********* корупційних бо скоро на нас махнуть рукою через тих потвор бо самі вибрали а там схема на схемі !
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25.01.2023 00:05 Ответить
 
 