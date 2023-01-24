12 стран договорились передать Киеву около 100 танков Leopard 2 во время встречи в Рамштайне, - ABC News
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время встречи контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе двенадцать стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник.
По словам источника, кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки. Однако для того, чтобы "танковая коалиция" могла продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо согласие Германии.
Как страна-производитель Leopard 2 Германия должна одобрить экспортную лицензию, если страны хотят поставить часть своих танков в третью страну.
Украинский собеседник ABC News пояснил, что запасы боеприпасов для танков советских времен в Украине заканчиваются, и она не может производить новые боеприпасы, "поэтому это заставило нас найти альтернативный путь".
Он отметил решение Британии предоставить 14 своих танков Challenger 2, утверждая, что это помогло "пробить стену" в вопросе поставок танков из других стран.
Пожалуйста, подождите...
Як на твою думку ,Зе зробив внесок у війну?
З приходом Зе до влади пріоритетом стало "велике будівництво", бо дехто "у своїй голові війну вже закінчив". А на тому "великому будівництві" можна і попіаритись, і вкрасти.
Тут досить прозоро натякнули, що справа не в танках.
Ну продовжать обговорення, що тут такого суперского?
В Європі леопардів у запасах декілька тисяч, навіть в Туреччини і Канади вони є.
штук 300 подобных танков и кацапам п#зда
Знайомий німець служив в Бундесвері танкістом.
Так увесь термін служби - 7 місяців.
До цього він ні танка, ні трактора, ні комбайна в очі не бачив.
А наші танкісти за два тижня освоять, ще й німців будуть вчити, як з тими HIMARS було.
Думаєте, що 3200 кацапських танків знищено, а наших 0?
Чи, що вже усіх танкістів призвали в армію?
А наші льотчики в США спочатку вчаться літати на етажерках, чи таки на бойових?
Така причина чому їх не дають американці?
Які є, такі є, це Україна, тут козаки, а козаки славилися зовсім не тим, що називається "культура поводження з західною технікою"
Танковый день для Украины... Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤✊💪🔱
🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦🔱
І Німеччина задає логічне питання: якщо головний союзник України це США і вони наймогутніші військові у світі, мають десятки тисяч танків, не поставляють жодного, чому ми повинні це робити?
і немає там ніяких "мільярди та мільярди витрат", харе піздеть!
Ну добре, не мільярди, а мільярд, якщо сотню) але ж це без всіх інших витрат, ********** ТО ремонти і тп
Залужний казав треба 300
Ну три мільярда теж гроші.
"
початку війни Росія продовжує постачати товари до США понад $1 млрд на місяць на тлі дії санкцій проти країни-агресор"
А відкормила Німеччина)
В кремле паника...👹👺🦍💥🔥
Украина получит новейшие технологии и танки ..🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷
Денацифікація, демілітаризація раши розпочалась вдало
отвєтка на Леопарадах по кацапам це буде гарний бумеранг
А4 не знаю кто дает.
Халі-галі!
Хей-гей, гей,
Є-є-є!
Надеюсь это ТАМ понимают.