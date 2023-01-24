24 января ВСУ сбили российский самолет Су-25
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 24 января Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что Силы обороны сбили российский самолет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Сегодня (24 января. - Ред), Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25".
Судя по тегам, указанным в информации Генерального штаба, самолет был сбит под Бахмутом.
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+26 Вася Шевченко f77d76ba
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щоб **** міг 15 довелось розконсервовувати)! підарасні кацарський! всі суки здохнуть рашисти кончені! смерть мразоті!
Скланяка або напівпорожня (песиміст), або напівповна (оптиміст)...
Буде більше зброї буде більше збитих літаків і дохлих орків