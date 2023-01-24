РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 207 22
Генштаб ВС (4352) самолет (3349) Бахмут (Артемовск) (1541)

24 января ВСУ сбили российский самолет Су-25

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су,літак

Вечером 24 января Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что Силы обороны сбили российский самолет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Сегодня (24 января. - Ред), Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25".

Судя по тегам, указанным в информации Генерального штаба, самолет был сбит под Бахмутом.

Читайте также: Уничтожены два вражеских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две ракеты и "Орлан-10", - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
АVЕ силы обороны !!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 18:29
+19
хай літають і залітають побільше і поглибше..щоб рахунок невпинно зростав!)
щоб **** міг 15 довелось розконсервовувати)! підарасні кацарський! всі суки здохнуть рашисти кончені! смерть мразоті!
показать весь комментарий
24.01.2023 18:36
+13
Шось вони розлітались оті прокляті блохольоти.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шось вони розлітались оті прокляті блохольоти.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:27 Ответить
хай літають і залітають побільше і поглибше..щоб рахунок невпинно зростав!)
щоб **** міг 15 довелось розконсервовувати)! підарасні кацарський! всі суки здохнуть рашисти кончені! смерть мразоті!
показать весь комментарий
24.01.2023 18:36 Ответить
скоро черга цих

показать весь комментарий
24.01.2023 20:11 Ответить
Є інший варіант - на передок потрапили нові системи ппо від союзників.
Скланяка або напівпорожня (песиміст), або напівповна (оптиміст)...
показать весь комментарий
24.01.2023 18:37 Ответить
АVЕ силы обороны !!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 18:29 Ответить
Чудово.
Буде більше зброї буде більше збитих літаків і дохлих орків
показать весь комментарий
24.01.2023 18:30 Ответить
Українська зброя закатана у асфальт.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:02 Ответить
Знову у кацапів погано зі знанням закону про всесвітнє тяжіння. У кацапів лвтають лише танкісти і пізота від прямого влучання українського **********. Але це можна рлбити і без такого важкого літака.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:30 Ответить
Підкрадався ****** -- а не тут то було .
показать весь комментарий
24.01.2023 18:31 Ответить
А що з уйо.ком -літуном?
показать весь комментарий
24.01.2023 18:35 Ответить
Надіюсь по Нострадамусу так і буде, що завтра ввечері 25січня буде збито руський літак, краще три.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:36 Ответить
Вже поміняли на 24 січня, але надіюсь, що і завтра 25го захренячуть пару літаків кацапських
показать весь комментарий
24.01.2023 18:50 Ответить
Почався літакопад кацапів і це чудово 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показать весь комментарий
24.01.2023 18:53 Ответить
Таке враження що рашисти провіряють наші засоби протиповітряної оборони.Доповідаю-3 винищувачі і чотири гелікотири (може 5?)******* за два дні.
показать весь комментарий
24.01.2023 19:10 Ответить
Вітаю літачкопад із поверненням!!! Я сумував.
показать весь комментарий
24.01.2023 19:13 Ответить
Сьома рашен гравицапа за два дні. Пік - 00-00- 00.30 , 24.01.23. три крокодила за півгодини. Супер !!! Тут видно попрацювали всі і ПВО і винищувачи і ПЗРК. Професіоналізм ЗСУ - це все !!!
показать весь комментарий
24.01.2023 19:15 Ответить
а хочу прочитати - СЬОГОДНІ НА КАСПІЇ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ Х-.... ЗБИЛИ ТУ-160 ЦЕ СОН ????
показать весь комментарий
24.01.2023 19:16 Ответить
А в них схоже й справді артснаряди в дефіциті. Переключилися з арти на авіацію, але в ЗСУ система ППО вже на вищому рівні. Між іншим саме СУ-25 без проблем збиваються звичайними Стінгерами і Іглами.
показать весь комментарий
24.01.2023 19:17 Ответить
Скоро буде 300
показать весь комментарий
24.01.2023 19:20 Ответить
Пилотов пид..ров,распять в трусиках.Эти мудаки с мая месяца летали там практически безнаказанно,выпуская ракеты по самому центру города и городским кварталам,без всякой на то необходимости.Там и близко не было военных целей,был там..Никогда не забуду удивительную историю спасения семейной пары,которым ракета из этого блд.. самолета попала практически под ноги...Буквально метрах в 7-8 наверное....Женщину засыпало полностью землей вперемешку с асфальтом и битой тротуарной плиткой...Разрушения от ударной волны по домам-колоссальные.Можете себе представить,это в городе,в самой жилой застройке,центральная улица.Военные примчались через несколько минут с полицией и ее откапывали в прямом смысле слова...Выкопали живой,с ногами у нее сильные повреждения были...Воронка метра 2.5 глубиной и шириной метров 5....Кратер конкретный...Я просто не представляю как они выжили оба...Она больше всего пострадала...Была отправлена скорой в Днепр...и после говорили,что спасли ее... Живая осталась.Если бывают чудеса на свете-это одно из них... Пилотов сук,просто разодрать тварей.Кацапы-це не люди!
показать весь комментарий
24.01.2023 19:26 Ответить
То є дуже файно. Дякуємо ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 19:27 Ответить
ХОКи рулят!
показать весь комментарий
24.01.2023 20:00 Ответить
 
 