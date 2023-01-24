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Шольц согласился отправить танки в Украину, - Der Spiegel

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласился предоставить Украине танки leopard-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет влиятельное немецкое издание Der Spiegel.

"После месяцев дебатов канцлер Шольц решил доставить в Украину боевые танки. Видимо, союзники тоже хотят согласиться с этим. Танки Abrams могли поступить из США", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Минобороны Германии держит на своих складах 320 танков Leopard 2, - CNN
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Топ комментарии
+41
Шольц удалось благодаря своей политике пополнить английский язык новым словом Scholzing ("Шольцинг" - намеренное сообщение о добрых намерениях с целью всячески их затормозить или не выполнить).
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24.01.2023 19:55
+36
Щось у кацапів здохло .. Може ***** .?
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24.01.2023 19:54
+32
Нарешті!
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24.01.2023 19:54
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Страница 3 из 3
Danke ***** Sholtz! 🇩🇪👍🏻
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24.01.2023 21:15 Ответить
Заждіть дякувати. Дочекаймося результатів поіменного голосування.
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24.01.2023 21:22 Ответить
A ne bulo šče zajavy Kokošnikova pro te ščo riuZZgė 100500 leopardov podbili pod Kiivom, ni?
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24.01.2023 23:10 Ответить
Дякую.
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24.01.2023 21:20 Ответить
Це сьогодні. А що буде завтра?
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24.01.2023 21:26 Ответить
Респект за підтримку Правди і Свободи України!!
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24.01.2023 21:26 Ответить
Чьо там у кацапов? Т-34 есть? гнидота
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24.01.2023 21:32 Ответить
А це бува не "гоп" ще до стрибка? Дуже б не хотілося.
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24.01.2023 21:41 Ответить
Свободу леопардам!!!!
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24.01.2023 22:03 Ответить
Досить вже знущатися з Шольца. Якби на нього місті була Меркеліха, то ми взагалі б нічого не отримали від німців. Ця **** і досі вважає, що все робила правильно, тобто коли озброювала росію та заблокувала прийняття України в НАТО, ну і про СП 2, звичайно.
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24.01.2023 22:13 Ответить
Мое мнение, что Джонсон приезжал вразумить ЗЕ, что истории с коррупционерами, не доведут до добра, и если ЗЕ ничего не будет делать, то оружия не увидит. Вот начались первые увольнения, и прогресс с оружием сразу пошел.
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24.01.2023 22:23 Ответить
ну в любом случае он не просто так приезжал, как и директор ЦРУ
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24.01.2023 22:40 Ответить
В мене інша версія. Думаю Джонсон доніс до тугодума, що ЗСУ зброю отримає полюбе, але то вже буде без нього.
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24.01.2023 22:56 Ответить
Олаф, не олух. Хитрий німець. Американські танки теж будуть в ЗСУ.
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25.01.2023 10:59 Ответить
Ну от як прємно зранку чути думки розумних людей!
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25.01.2023 09:54 Ответить
Auf zum Kampf, Leoparden ! Für die Freiheit, für alle Ukrainer !
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24.01.2023 22:37 Ответить
Жарти жартами, але виходить Шольц вибив для України абрамси😂
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24.01.2023 22:39 Ответить
Шановні Українці, попри всі попередні конфузи, все ж таки незабудьте подякувати в твітері https://twitter.com/OlafScholz
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25.01.2023 04:33 Ответить
З цими Абрамсами ціла морока; їх не можна заправляти з каністри, для ремонту треба купа причиндалів, краще нам Леопарди та Т - 72, а німцям Абрамси
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25.01.2023 09:58 Ответить
То вже не твоє діло.
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25.01.2023 11:01 Ответить
Я, естественно, буду говорить о немцах, но, это, скорее всего, в значительной мере распространяется на всех европейцев. Во всяком случае, в западной Европе.

Итак. Вот вам моя "Инструкция по пользованию европейцем".

Европеец не считает смелость большой добродетелью. Он, скорее, относится к ней настороженно и часто не может отличить ее от глупости или позерства. Бессмысленно требовать от него "смелого" поступка. Значительно выше смелости он ставит осмотрительность и трезвый расчет. Он не любит рисковать и предпочитает действовать наверняка.

Европейские лидеры не считают своим долгом придерживаться каких-то догм. То, что мы считает "принципиальностью" - у них является синонимом упрямства. Они совершенно иначе воспринимают свои обязанности, чем мы.

Они считают, что они просто нанятые людьми менеджеры, которые должны исполнять волю тех людей, которые их избрали. Изменилось общественное мнение - меняется и политика. Европейский лидер не считает своим долгом "пасти народы". И уже тем более - их воспитывать.

Европейцы очень плохо относятся к коррупции. Это не значит, что ее нет вовсе. Наверное она есть. Но, например, я ни разу в жизни с ней здесь не сталкивался. Так или иначе, но когда появляются какие-то не то, что разоблачения, а даже только подозрения в коррупции, они считают, что политик или чиновник должен уйти в отставку и вернуться только в том случае, когда все подозрения против него сняты.

Никакие аргументы про тяжесть момента в таком случае для европейца не работают. Я не утверждаю, что это оптимальная стратегия. Но если вы хотите понять европейцев, то это нужно знать. И если у вас находящийся под подозрением в коррупции чиновник продолжает оставаться на своем месте, то это производит на европейца очень плохое впечатление.

Европеец очень плохо относится к тем, кто его обвиняет в трусости, медлительности, тупости, безжалостности или сравнивает его с колбасой. Особенно если этому человеку что-то от европейца надо. Европеец этого человека считает дураком и хамом. Я знаю, что вы такого рода поведение хамством не считаете. И я с вами даже, наверное, согласен. Но европеец считает так. А мы с вами говорим о них. Таковы здесь обычаи. Это другой народ.

И вы должны понять: европеец никогда хамством не ответит на хамство. Он ответит саботажем и нарочитым затягиванием решения. Он будет вас изводить до последнего. Такова его месть. Поэтому никогда не хамите европейцу. Примите его правила. Если, конечно, вы хотите от него чего-то добиться, а не просто покрасоваться перед своими.

Европеец ужасно плохо относится к ситуациям, когда тех, кого обвиняют в "измене", забивают на смерть кувалдой по голове. Причем без суда и следствия. Но наивно предполагать, что если в аналогичной ситуации кувалду заменить выстрелом в затылок, то отношение к этому убийству у европейца поменяется. Нет.

Тут дело не в орудии убийства, а в отсутствии суда и следствия. И в отсутствии наказания тех, кто позволили этому убийству случиться. Ну и, разумеется, тех, кто это убийство совершил.

Европейцы искренне считают, что все народы одинаковы и не бывает плохих и хороших народов. Бывают плохие люди. Но не народы. Возможно, это неверно. И я знаю, что вы считаете иначе. Я даже готов допустить, что у вас есть основания так считать. Но мы сейчас говорим не о вас, а о европейцах.

Поэтому когда европеец слышит речи официального лица про то, что какой-то народ генетически не способен к демократии, что это народ-садист и лучшее, что он может сделать - это издохнуть, а культуру этого народа нужно уничтожить, то европеец считает такого рода заявления шовинизмом и нацизмом.

Таковы его представления о шовинизме и нацизме. И когда он слышит такого рода заявления с украинской стороны, то он начинает думать, что возможно, Путин не так уж неправ, когда говорит, что борется с нацизмом в Украине. Я знаю, что вы придерживаетесь другой концепции, но мы сейчас говорим о европейцах.
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24.01.2023 23:18 Ответить
Если бы Шольца не стали называть ливерной колбасой уже практически с каждого европейского утюга, то решений по тяжелому вооружению для Украины не было бы от слова совсем. Отмазки были бы по сегодня включительно. Так что ваши текстовые потуги о выскоморальности можете скрутить в трубочку.
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24.01.2023 23:26 Ответить
Респект, Михайло
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25.01.2023 10:56 Ответить
Европа вся вироджується, це історично - обумовлений процес
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25.01.2023 11:00 Ответить
Повністю згодна. Лише єдине: у европейців корупція виведена на новий рівень у порівнянні з Україною. Мабуть там майже неможливо зустріти чиновника на побутових хабарях. Це рівень значно вищий. Це лобійюіання інтересів тієї держави, яка вливає значні кошти у їхню економіку. Можливо хтось назве це не корупцією, а хибною політикою, але наслідки цих дій і призвели до того, що зараз відбувається.
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25.01.2023 05:45 Ответить
Те про що ви говорите , це - політична корупція .! Зло не менше , а може ще й більше , ніж корупція - з метою наживи .
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25.01.2023 07:59 Ответить
Можно еще много чего рассказать, но это, пожалуй, основное. В заключении, я хотел бы сказать, что я на вашей стороне. И я понимаю ваш аргумент: пусть бы они побыли на нашем месте, вот тогда бы мы на них посмотрели с их "обычаями". Но судьба распорядилась так, что вы находитесь на своем месте, а они - на своем.

Наверное справедливо, что "сытый голодного не разумеет", но драматизм нынешней ситуации состоит в том, что это вам от них нужно оружие и деньги, а им от вас - ничего. Они защищают голый принцип. Конкретно им - ничего не угрожает. Во всяком случае - они так считают. Их главная движущая сила сегодня - это эмпатия к вам.

Возможно они ошибаются, и им угрожает смертельная опасность. Но, поверьте мне, они так не думают. Чтобы они не говорили, желая вас подбодрить. Поэтому научитесь взаимодействовать с европейцами.

Европа устроена так: примерно 45% европейцев считает, что это не их война, что это очередная разборка славян между собою, что они все уже надоели до чертиков еще с балканских войн и что лучшее, что могут сделать европейцы, это сказать: "чума на оба ваши дома" и закрыть границы.

Примерно 40% европейцев твердо уверены, что Украине нужно помогать и это их долг. Потому, что Украина защищает их ценности и она жертва агрессии. Тут нет места для рассуждений: они считают, что помогать украинцам - их святая обязанность.

И наконец 15% европейцев - колеблются. Это такие "розовые пони". Они все как один пацифисты, левые с уклоном в марксизм, сторонники "гендерного разнообразия", "мультикультурализма" и "зеленой экономики".

Они все носители "культуры отмены" и "борцы с капитализмом". И вот за них сейчас идет борьба. От их позиции зависит какое оружия получит Украина. Когда и сколько.

Только представьте себе какого-нибудь "небинарного" человека из этой среды, когда он узнает о всех тех вещах, о которых я написал выше. И надеюсь, что вам после этого станет понятнее, почему решения об оружии принимается так тяжело и долго.

Но, тем не менее, как бы дурашливо не выглядел это "розовый пони", он все равно склоняется в вашу пользу. Просто не пугайте его, не мешайте ему вам помогать своей брутальностью. Он этого боится.

И если вы научитесь обращаться с европейцем, вы все от него получите и никогда не пожалеете, что с ним связались. Потому, что это хорошие люди. Я знаю, что я говорю.

Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

А.Кох
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24.01.2023 23:24 Ответить
Конкретно им - ничего не угрожает. Во всяком случае - они так считают. )) ага оні счітають мля .. Точно - рожеві поні , з рожевими окулярами , які витають десь в рожевих хмаринках ..

Ніщо так не приводить до тями , як кацапські танки на кордонах ЄС .. Це трапиться якщо ( не доведи Господи ) - Україна впаде . Зонтик НАТО , ще не означає автоматично , що Європа у безпеці ,, якщо у кацапні зірве кришу від безкарності , і вона попре - на Бєрлін і далі , за безпеку альянсу ще треба буде повоювати самому альянсу . Звісно ж тягатись з НАТО , русня не зможе , але спробувати може ,, бо в них гальм немає ніяких . І до того поки НАТО їх перемеле , немає гарантії що вони не встигнуть з кількох європейських міст , зробити - Маріуполь .
Якщо чесно , я в шоці від - хатаскрайного менталітету значної частини європейців . Які в біса - разборкі славян .?? Кацапи десятки років погрожують НАТО і ЄС , а США завжди вважали своїм головним ворогом . Для них лютий ворог - сам західний спосіб життя , де існують цивілізовані порядки і правила , де є - непорушність кордонів , а вони мелють про якісь - розборки славян .
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25.01.2023 07:54 Ответить
Это случилось после того, как я сказал Шольцу, что ЗСУ не будут рисовать кресты на танках, будут только полосы. Шольц расплакался и махнул рукой, сказал "Рисуйте что хотите, хоть Гитлера, мне всё равно уже".Вечером он все время прятал телефон, соседи сказали что он слушал марши времен 2 мировой войны. А как определили - он на капельнице забылся и стал губами шевелить слова. Потом вчера в процедурной сестра неудачно пошутила, крикнула ему " Меркель капут", а он машинально поднял руки вверх. В общем сегодня он резко поменял риторику на 180 градусов. Доктор сказал, что он почти выздоровел, ещё пару месяцев стационара и домой. И да, он уже не хочет быть Шольцем. Мечтает о своей пекарне в родной деревне. Сегодня плакали Ярослав Мудрый и Чингисхан., когда узнали что его скоро выписывают. Ведь Шольц пообещал Чингисхану расчертить проектную документацию на новый тип юрты, с автономной метановой станцией от конского навоза. Не знаю, успеет ли.
Ну а потом что, чертёж без Шольца Чингисхан не разберёт, там 38 страниц, черт ногу сломит..
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25.01.2023 01:15 Ответить
Залужный: Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду я!!!
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25.01.2023 02:09 Ответить
Пане Шольць, ми не сумнівалися у вас, шкода що у вас були сумніви. Дякуємо.
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25.01.2023 04:10 Ответить
Проблема в коррупции, системе принятии решений. Зеленым нельзя ни копейки давать. Как минимум половину уведут. Год очень важный, это то что будет со страной дальше. Выехало 8 млн. Страну просто зачищают от людей. Многие не собираются возвращаться, около половины до 40 лет, потому что плюются в сторону зеленых. Беспредел, воровство, безнаказанность, предательство... американцы дают помощь, пусть сами и распределяют. Все эти прроззоро и т.п. тупо не работает в Украине
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25.01.2023 05:15 Ответить
Зєля, випускай Мєльніка, поки не пізно! А то Патрушев з тебе погони єфрейтора зірве!
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25.01.2023 10:42 Ответить
Бундесвер може передати 19 моделей Leopard 2A5. Згідно зі списком, наразі вони використовуються для імітації ворожих сил у центрі бойової підготовки армії.

Військові кажуть, що можуть обійтися без моделей 2А5 Джерело: https://censor.net/ua/n3394861

Це зрада однозначно, передавати таку кількість таких танків.

Але ********, А7 , всього біля 50 штук, і їх звісно не дадуть.

Тож, вся ця вистава з Леопард два незрозуміло до чого.
Я то думав там танків багато ********, а їх навіть за бажання надати, просто немає в більш менш кількості.
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25.01.2023 12:11 Ответить
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