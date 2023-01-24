Шольц согласился отправить танки в Украину, - Der Spiegel

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласился предоставить Украине танки leopard-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет влиятельное немецкое издание Der Spiegel.

"После месяцев дебатов канцлер Шольц решил доставить в Украину боевые танки. Видимо, союзники тоже хотят согласиться с этим. Танки Abrams могли поступить из США", – отмечается в сообщении.

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