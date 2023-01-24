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Германия (6046) танк (1935) CNN (109)

Минобороны Германии держит на своих складах 320 танков Leopard 2, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,leopard

Немецкая армия имеет на вооружении 320 танков Leopard 2, но не раскрывает, сколько из них готовы к применению в бою.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в комментарии CNN рассказала представитель министерства обороны Германии.

Как объяснила представитель минобороны, эти танки Leopard 2, все серии A5, A6 и A7, находятся на разных стадиях состояния, ремонта и готовности к развертыванию.

Немецкая армия больше не имеет на вооружении Leopard 1, что является более старой серией основного боевого танка, отметила она. Аналогично немецкая армия не имеет на вооружении более старых моделей Leopard 2, таких как A4.

Отдельно производитель вооружений Rheinmetall заявил на прошлой неделе, что имеет 139 танков Leopard на складе, но из них только 29 Leopard 2 будут в состоянии боеготовности весной этого года. Теоретически эти 29 машин уже могли пообещать третьим странам в рамках танкового обмена.

Остальные танки, по словам компании, могут быть подготовлены к передаче в течение более длительного периода времени.

Читайте также: Германия уже 25 января одобрит запрос Польши по Leopard 2 для Украины, - Bloomberg

Представитель Rheinmetall во вторник сообщил CNN, что из оставшихся запасов есть 88 танков Leopard 1, несколько из них могут быть поставлены примерно через девять месяцев, а остальные - через год.

Другой немецкий производитель оружия, FFG, имеет на складе 99 танков, но только более старую серию Leopard 1, сообщил CNN представитель компании.

По данным агентства Bloomberg, Германия уже в среду может предоставить Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2.

Читайте также: США могут предоставить Украине "значительное количество" танков Abrams, чтобы разблокировать поставки Leopard 2, - WSJ
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Топ комментарии
+7
..та воно то так, але у де-кого тільки асфальт і миші
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24.01.2023 19:26
+7
якби не Україна
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24.01.2023 19:35
+5
Профукали ми все шо могли -- тепер надія на Захід .
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24.01.2023 19:31
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Представник Rheinmetall у вівторок повідомив CNN, що з запасів, які залишилися, є 88 танків Leopard 1, кілька з них можуть бути поставлені приблизно через дев'ять місяців, а решта - через рік.

Можна лише здогадуватись, як далеко б вже зайшов мордор в Європу, якби на їх боці не стояли США та Британія.
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24.01.2023 19:23 Ответить
якби не Україна
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24.01.2023 19:35 Ответить
А для чого іх зберігати коли вони не готові до бою .
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24.01.2023 19:24 Ответить
..та воно то так, але у де-кого тільки асфальт і миші
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24.01.2023 19:26 Ответить
Профукали ми все шо могли -- тепер надія на Захід .
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24.01.2023 19:31 Ответить
2014 згадався...розумієш як прикро, тоді і я і брат йшли увечері до військом., сніг мете, йдемо якось гурт, моральний підйом, отр.бумажки і на пункт... насилу одяглися, щось там поотримували...біднота, розгрузка за манну небесну...пайка з собою, що було, зара трохи краще, але гниди, що тоді, а зараз ще більші...чого так?
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24.01.2023 19:37 Ответить
це ти написав типу "какая разніца"?
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24.01.2023 19:55 Ответить
не зрозумів? написав, що можливості зараз світові в порівнянні з тим періодом, а проблеми залишились
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24.01.2023 19:57 Ответить
От мыши... с 1991 гадят стране. И никто на них управу не найдет. Даже майданы не помогают.
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24.01.2023 19:37 Ответить
Управляемая бомба КАБ-20, интегрированная в израильский БПЛА Searcher, который выпускается в России под маркой "Форпост", по лицензии #Israel Aerospace Industries и используется в войне против Украины. Тель-Авив не Берлин. Там не переживают как Шольц о том, кто и что подумает
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24.01.2023 19:27 Ответить
а вот такая новость как?

https://detaly.co.il/furgon-kibershpion-izrailskie-firmy-prodayut-tehnologii-vrazhdebnoj-musulmanskoj-strane/
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24.01.2023 19:37 Ответить
І нашо вони там пиляться
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24.01.2023 19:44 Ответить
ну так сделать можно ж было проще еще в прошлом году... не нужны ваши раскомплектованные суппер-пупер... дайте не тяните разрешение другим странам отдавать сделанные когда-то в Германии... не ваши с ваших ангаров , а те которые уже давно простят разрешения и готовы к бою
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24.01.2023 19:49 Ответить
Прийшов час побачити їх у справі.
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24.01.2023 19:52 Ответить
Якраз стільки, скільки нам потрібно!
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24.01.2023 19:53 Ответить
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24.01.2023 19:53 Ответить
Цирк буде ,як спробують запустити,а там ...нема акумуляторів.Вже колись Україна хвалилася експортом,а прийшлось в 2014,а там...нема акумуляторів((Хочу помилятися.
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24.01.2023 20:02 Ответить
That's the real reason the Germany is reluctant to hand over the tanks.
Somebody stole from the military budget and now the shit is about to hit the fan.
Zee Germans fucked up. Proper.
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24.01.2023 20:18 Ответить
Наближається великий скандал. Виявиться скоро, що німці болт забили на оборонку, як і Україна до 14 року.
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24.01.2023 20:54 Ответить
 
 