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Швейцария отменит запрет на поставки вооружений Украине, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

швейцарія

По информации издания Neue Zrcher Zeitung, Швейцария прекратит блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Как отмечается, Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии согласилась, чтобы Германии, Дании и Испании разрешили передавать швейцарское оружие в Украину

Комиссией было принято предложение, позволяющее другим странам реэкспортировать вооружения, полученные из Швейцарии, в определенных случаях: а именно в конфликтах, которые ООН – Совет Безопасности или две трети Генеральной Ассамблеи ООН – признали противоречащим международному праву. В случае войны в Украине Генассамблея уже приняла соответствующее решение.

Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии принял предложение 14 голосами против 11.

Сообщается, что поскольку инициатива Комиссии пользуется широкой поддержкой, "политический узел" в экспорте вооружений может быть развязан относительно быстро. Подчеркивается, что принятое решение будет относиться только к войне в Украине и будет ограничено концом 2025 года.

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Топ комментарии
+50
Шось трапилось таке, що ми не знаєм....раз движня така
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24.01.2023 21:55
+32
Кацапстан остаточно зливають в унітаз. Бачок скоро набереться, залишиться спустити це лайно
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24.01.2023 22:00
+27
Ох, ніху...., щось трапилося, походу питання русні вирішили вирішити раз і назавжди
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24.01.2023 21:56
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Це дійсно дуже добра новина. Але чомусь на цензорі вона подана не повністю. За зміни тепер буде голосувати Національна Рада.
Сподіваюся, що рішення також буде на користь України.
До того ж є інші спірні моменти. Наприклад, не зрозуміло, чи може поширюватися цей закон на ту зброю, яку було експортовано до прийняття цього закону. Над цим зараз працюють юристи.
Взагалі у Швейцарії вперше за декілька сторіч йде дискусія про те, щоб відмовитися від нейтрального статусу у конституції. Бо в такій війні, як ця, неможливо залишатися нейтральними
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25.01.2023 01:21 Ответить
Хлороший ход Швейцарии. Ведь формально она оружие Украине не передает,ведь это оружие принадлежит другим странам которые его купили-а они уже отправят его в Украину. Очень хорошая новость. Наконец до всего мира доходит что затягивание помощи ВСУ тоесть затягивание войны-черевато мировым экономическим кризисом. Лучше с Путиным покончить уже в этом году и желательно до осени
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25.01.2023 04:03 Ответить
а що там з болот чути?))) соловьов не здох від відчаю?)
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25.01.2023 11:00 Ответить
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