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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 125 510 человек (+800 в сутки), 3189 танков, 284 вертолета, 293 самолета, 2188 артсистем, 6344 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

рф

По состоянию на утро 28 января 2023 года потери российских оккупантов составляют около 125 510 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 125 510 (+800) человек ликвидировано,

танков - 3189 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6344 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2188 (+8) ед,

РСЗО - 453 (+1) ед,

средства ПВО - 221 (+0) ед,

самолетов - 293 (+1) ед,

вертолетов - 284 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,

специальная техника – 199 (+0).

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 125 510 человек (+800 в сутки), 3189 танков, 284 вертолета, 293 самолета, 2188 артсистем, 6344 бронированные машины 01

"Данные уточняются", – говорится в сообщении.

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) уничтожение (6854) техника (1733) потери (4373)


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Топ комментарии
+31
Радує останні дні статистика по ворожій арті...
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28.01.2023 08:51
+29
Танчики, літачки, гвинтокрильчики, автошки - да не втомляться руки солдатів ЗСУ, які тримають Джавеліни, Стінгери, Стугни. Здоров'я ЗСУ!
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28.01.2023 08:47
+18
Арту вибивають точково, добрий результат кожен день!
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28.01.2023 09:12
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Правила форума Совет форумчан
Танчики, літачки, гвинтокрильчики, автошки - да не втомляться руки солдатів ЗСУ, які тримають Джавеліни, Стінгери, Стугни. Здоров'я ЗСУ!
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28.01.2023 08:47 Ответить
Радує останні дні статистика по ворожій арті...
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28.01.2023 08:51 Ответить
Супер ! Слава ЗСУ!
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28.01.2023 09:11 Ответить
Арту вибивають точково, добрий результат кожен день!
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28.01.2023 09:12 Ответить
так було при Харькови и Херсони, ждём с
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28.01.2023 10:05 Ответить
І пєпєлаци.
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28.01.2023 10:49 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.01.2023 10:04 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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28.01.2023 10:34 Ответить
А не закатали бы ракетную программу бы в асфальт, то графу корабли давно бы можно было бы вычеркнуть из этой статистики...
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28.01.2023 11:44 Ответить
Сер! Та ну Ви шо ? Шашлик і "асхвальт" - понад усе !!! Правда, ЗЕйобики?
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28.01.2023 14:59 Ответить
Війна світів Z - щось вже ну дуже схоже. Зомбаки лізуть і лізуть.

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28.01.2023 13:22 Ответить
28.01.2023 18:29 https://t.me/generalsvr2/423 сообщение
Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 февраля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
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28.01.2023 18:49 Ответить
 
 