Общие боевые потери РФ с начала войны – около 125 510 человек (+800 в сутки), 3189 танков, 284 вертолета, 293 самолета, 2188 артсистем, 6344 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 января 2023 года потери российских оккупантов составляют около 125 510 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 125 510 (+800) человек ликвидировано,

танков - 3189 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6344 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2188 (+8) ед,

РСЗО - 453 (+1) ед,

средства ПВО - 221 (+0) ед,

самолетов - 293 (+1) ед,

вертолетов - 284 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,

специальная техника – 199 (+0).

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"Данные уточняются", – говорится в сообщении.