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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 125 510 осіб (+800 за добу), 3189 танків, 284 гелікоптери, 293 літаки, 2188 артсистем, 6344 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

рф

Станом на ранок 28 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять близько 125 510 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,

танків - 3189 (+7) од,

бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,

артилерійських систем - 2188 (+8) од,

РСЗВ - 453 (+1) од,

засоби ППО - 221 (+0) од,

літаків - 293 (+1) од,

гелікоптерів - 284 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,

спеціальна техніка - 199 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Старобільської лікарні доставили близько 100 поранених окупантів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 125 510 осіб (+800 за добу), 3189 танків, 284 гелікоптери, 293 літаки, 2188 артсистем, 6344 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) знищення (7161) техніка (1822) втрати (4387)


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Топ коментарі
+31
Радує останні дні статистика по ворожій арті...
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28.01.2023 08:51
+29
Танчики, літачки, гвинтокрильчики, автошки - да не втомляться руки солдатів ЗСУ, які тримають Джавеліни, Стінгери, Стугни. Здоров'я ЗСУ!
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28.01.2023 08:47
+18
Арту вибивають точково, добрий результат кожен день!
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28.01.2023 09:12
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Танчики, літачки, гвинтокрильчики, автошки - да не втомляться руки солдатів ЗСУ, які тримають Джавеліни, Стінгери, Стугни. Здоров'я ЗСУ!
показати весь коментар
28.01.2023 08:47 Відповісти
Радує останні дні статистика по ворожій арті...
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28.01.2023 08:51 Відповісти
Супер ! Слава ЗСУ!
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28.01.2023 09:11 Відповісти
Арту вибивають точково, добрий результат кожен день!
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28.01.2023 09:12 Відповісти
так було при Харькови и Херсони, ждём с
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28.01.2023 10:05 Відповісти
І пєпєлаци.
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28.01.2023 10:49 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.01.2023 10:04 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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28.01.2023 10:34 Відповісти
А не закатали бы ракетную программу бы в асфальт, то графу корабли давно бы можно было бы вычеркнуть из этой статистики...
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28.01.2023 11:44 Відповісти
Сер! Та ну Ви шо ? Шашлик і "асхвальт" - понад усе !!! Правда, ЗЕйобики?
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28.01.2023 14:59 Відповісти
Війна світів Z - щось вже ну дуже схоже. Зомбаки лізуть і лізуть.

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28.01.2023 13:22 Відповісти
28.01.2023 18:29 https://t.me/generalsvr2/423 сообщение
Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 февраля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
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28.01.2023 18:49 Відповісти
 
 