Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 125 510 осіб (+800 за добу), 3189 танків, 284 гелікоптери, 293 літаки, 2188 артсистем, 6344 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять близько 125 510 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,
танків - 3189 (+7) од,
бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,
артилерійських систем - 2188 (+8) од,
РСЗВ - 453 (+1) од,
засоби ППО - 221 (+0) од,
літаків - 293 (+1) од,
гелікоптерів - 284 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),
крилаті ракети - 796 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,
спеціальна техніка - 199 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 февраля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
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*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452