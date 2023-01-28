Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 125 510 осіб (+800 за добу), 3189 танків, 284 гелікоптери, 293 літаки, 2188 артсистем, 6344 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять близько 125 510 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,

танків - 3189 (+7) од,

бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,

артилерійських систем - 2188 (+8) од,

РСЗВ - 453 (+1) од,

засоби ППО - 221 (+0) од,

літаків - 293 (+1) од,

гелікоптерів - 284 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,

спеціальна техніка - 199 (+0).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.