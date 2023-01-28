Пограничника оштрафовали на полмиллиона гривен за то, что помогал уклонистам
Белгород-Днестровский горрайонный суд наложил штраф в 499 800 грн, конфисковал автомобиль и лишил звания старшего сержанта сотрудника Госпогранслужбы, который помог двум призывникам сбежать из Украины.
Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре, сообщает Цензор.НЕТ.
Суд установил, что инспектор пограничной службы на собственном автомобиле подвозил "клиентов" в пограничный пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и далее на транзитный участок автодороги без обязательной проверки документов. Также старший сержант ГПСУ инструктировал их, что следует рассказать при возможной встрече с пограничниками соседней Молдовы.
За свои услуги он брал по $2,5 тысячи с человека.
Пограничник признал свою вину и заключил соглашение со следствием.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 499 тыс. 800 грн с лишением на три года права занимать должности, связанные с осуществлением охраны госграницы, и должности в органах госвласти и местного самоуправления, с конфискацией имущества и лишением военного звания старший сержант ".
В связи с вынесением приговора судья отменил предварительную меру пресечения - содержание под стражей - и уволил экспограничника в зале суда.
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А гроші він за тиждень і сам поверне
Покажите мне закон, по которому нас не выпускают. Не подзаконный акт, противоречащий Конституции, а именно ЗАКОН!
Так нет же такого закона.
В указе зеленского сказано: "Можливе обмеження вильного пересування".
Во первых - можливе , это не значит обязательно.
Во вторых: у нас нормы Конституции-прямого действия.
Т.е ограничить эти нормы можно только изменением закона в Конституции !!!!
правила игрьі не менялись никогда : если тьі в системе - делаешь что хочешь и ничего тебе не будет (только не мешай другим членам системьі).
Есть постанова КМУ о пересечении границы от 95 года, вот в нее и вносят изменения.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text
Вчера внесли дополнение, что госслужащие могут выехать только в коммандировку, на лечение (не доступно обычным людям), и на похороны (не доступно обычным людям).
В самой постанове нет запрета на выезд, прописано только кто может выехать при военном положении.
Пограничники, решили, что https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зокрема стаття 23) - запрещает выезд. В законе нет ни одного слова про выезд за границу, есть только про мобилизацию и кто освобожден от нее. По их логике - это есть основание для запрета.
https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-derzhavnogo-kordonu-pid-chas-pravovogo-rezhimu-vonnogo-stanu-Pitannya-vidpovid/
Это очень удобно
Если будут проблемы, то в суде скажут указ не запрещал выезд, а "може" ограничивал, это все пограничники "чудили".
С другой стороны, пограничники могут сами выбирать кого выпускать, например артистов.
Артисты могут выехать, если пожертвуют (не уточняя сколько) на помощь ЗСУ - но артистов нет в законе о мобилизации и в постанове, в отличии от спортсменов которым разрешили выезд в постанове.