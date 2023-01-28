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Пограничника оштрафовали на полмиллиона гривен за то, что помогал уклонистам

кордон

Белгород-Днестровский горрайонный суд наложил штраф в 499 800 грн, конфисковал автомобиль и лишил звания старшего сержанта сотрудника Госпогранслужбы, который помог двум призывникам сбежать из Украины.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре, сообщает Цензор.НЕТ.

Суд установил, что инспектор пограничной службы на собственном автомобиле подвозил "клиентов" в пограничный пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и далее на транзитный участок автодороги без обязательной проверки документов. Также старший сержант ГПСУ инструктировал их, что следует рассказать при возможной встрече с пограничниками соседней Молдовы.

За свои услуги он брал по $2,5 тысячи с человека.

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Пограничник признал свою вину и заключил соглашение со следствием.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 499 тыс. 800 грн с лишением на три года права занимать должности, связанные с осуществлением охраны госграницы, и должности в органах госвласти и местного самоуправления, с конфискацией имущества и лишением военного звания старший сержант ".

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В связи с вынесением приговора судья отменил предварительную меру пресечения - содержание под стражей - и уволил экспограничника в зале суда.

Госпогранслужба (6389) граница (5260) пограничники (1569) приговор (1211) призыв (742) суд (25083) штраф (1283)


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Топ комментарии
+15
А кілограми яєць не чіпає. Нафіга такі корумповані прокурори і суди?
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28.01.2023 09:24
+10
Міг би і кілограмах яєць накласти штраф, але нова тенденція ще не опустилася зверху.
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28.01.2023 09:26
+8
Просто цікаво звідки суд придумав цифру штрафу у 499 тис грн? Може мені хтось показати статтю у кримінальному кодексі з такою санкцією. Щось мені здається суд займається банальним розводняком на бабки.
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28.01.2023 09:23
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От же цей суд-всі кишєнькові гроші у людини витрусив...
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28.01.2023 09:14 Ответить
А кілограми яєць не чіпає. Нафіга такі корумповані прокурори і суди?
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28.01.2023 09:24 Ответить
Одеські судді - самі "справедливі" судді у світі!!!
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28.01.2023 09:20 Ответить
Просто цікаво звідки суд придумав цифру штрафу у 499 тис грн? Може мені хтось показати статтю у кримінальному кодексі з такою санкцією. Щось мені здається суд займається банальним розводняком на бабки.
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28.01.2023 09:23 Ответить
Міг би і кілограмах яєць накласти штраф, але нова тенденція ще не опустилася зверху.
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28.01.2023 09:26 Ответить
Схоже, що прикордонника покарали за крисятнічєство. От якби він ділився з вищестоящим керівництвом, то нічого подібного не трапилося.
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28.01.2023 09:33 Ответить
І на фронт його замість "утікантів".
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28.01.2023 09:36 Ответить
Поверніть хлопцю посаду, валкі пазорниє!
А гроші він за тиждень і сам поверне
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28.01.2023 09:49 Ответить
Пзд, для якось прикордонника сєржантіка вже 500 т. гривень це сумма як на цигарки на неділю. Скільки ж тоді всі керівники що вище мають? Це бл#дство вже час завершувати.
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28.01.2023 09:54 Ответить
Нормальний хлопець, не хапуга, брав всього по 2.5к
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28.01.2023 10:01 Ответить
Так за демпінг і звільнили.
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28.01.2023 13:13 Ответить
Да это цена одного пропущенного бегунка.
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28.01.2023 10:05 Ответить
Порівняно з яйцями в міноборони просто "семечки". Суддю під командою "старшого сержанта" на фронт копати окопи.
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28.01.2023 10:33 Ответить
А яка зарплата у простого прикордонника,що він отак просто 500 000 гриваків може заплатити?
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28.01.2023 10:47 Ответить
Хіба в таможню та в прикордонники за зарплатою йдуть? Там виключно рубежі Батьківщини захищають.
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28.01.2023 11:08 Ответить
в тому і прикол що спочатку він знайде нову роботу а потім буде відсоток від ЗП виплачувати все життя
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28.01.2023 13:33 Ответить
Пля, та задрали уже такими новостями!
Покажите мне закон, по которому нас не выпускают. Не подзаконный акт, противоречащий Конституции, а именно ЗАКОН!
Так нет же такого закона.
В указе зеленского сказано: "Можливе обмеження вильного пересування".
Во первых - можливе , это не значит обязательно.
Во вторых: у нас нормы Конституции-прямого действия.
Т.е ограничить эти нормы можно только изменением закона в Конституции !!!!
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28.01.2023 11:13 Ответить
Так у нас и войны нет, судя по тому, что написано в указах Зеленского. Судьи так и пишут в своих ухвалах "на час особливого перiоду". О как ! Не война, а особливий перiод! Как- то эти указы так составлялись, формулировки такие неоднозначные. Ну, видать, и само дальнейшее развитие событий неоднозначно видели тогда те, кто составлял.
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28.01.2023 12:44 Ответить
какие законьі ?? какие указьі- формулировки ??? єто все пустая болтовня для стада, а система власти не болтает - она действует как ей, системе , удобно.
правила игрьі не менялись никогда : если тьі в системе - делаешь что хочешь и ничего тебе не будет (только не мешай другим членам системьі).
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28.01.2023 13:15 Ответить
Вьіпускают. Только такса раза в два побольше. Єто обьічньій такой бізнес, государственньій... ничего личного . Рядовьіе на местах собирают кєш, частичку оставляют себе, остальное заносят начальству, которое делает с кешем то же самое - ну и т.д., по пирамиде до самого верха.
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28.01.2023 13:11 Ответить
Ах как хочеться с*баться, ах как хочеться с*баться в...
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28.01.2023 11:33 Ответить
у кого є бабло, того не садять, а по хорошому, - конфіскація майна і на фронт рядовим.
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28.01.2023 11:47 Ответить
Чтоб он там, озлобившись за такую отправку, других пострелял ? А отправляльщику как всегда ничего.
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28.01.2023 12:48 Ответить
В указе действительно "можливо" - просто не думая скопировали дословно текст из Конституции.

Есть постанова КМУ о пересечении границы от 95 года, вот в нее и вносят изменения.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text

Вчера внесли дополнение, что госслужащие могут выехать только в коммандировку, на лечение (не доступно обычным людям), и на похороны (не доступно обычным людям).

В самой постанове нет запрета на выезд, прописано только кто может выехать при военном положении.

Пограничники, решили, что https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зокрема стаття 23) - запрещает выезд. В законе нет ни одного слова про выезд за границу, есть только про мобилизацию и кто освобожден от нее. По их логике - это есть основание для запрета.

https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-derzhavnogo-kordonu-pid-chas-pravovogo-rezhimu-vonnogo-stanu-Pitannya-vidpovid/

Это очень удобно

Если будут проблемы, то в суде скажут указ не запрещал выезд, а "може" ограничивал, это все пограничники "чудили".

С другой стороны, пограничники могут сами выбирать кого выпускать, например артистов.

Артисты могут выехать, если пожертвуют (не уточняя сколько) на помощь ЗСУ - но артистов нет в законе о мобилизации и в постанове, в отличии от спортсменов которым разрешили выезд в постанове.
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28.01.2023 11:49 Ответить
??????
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28.01.2023 11:52 Ответить
я всегда говорил - в Украине на таможнях должны работать ВАХТОВЫМ способом люди со всей Украины фиксированное время - "местных" к службе на границе не допускать и на пушечный выстрел!
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28.01.2023 12:07 Ответить
При всех издержках это выгодный бизнес.
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28.01.2023 12:25 Ответить
Шо ж эти бедные погранцы будут делать, когда будет Шенген ?
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28.01.2023 12:50 Ответить
Шенген был, но бедными они не были.
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28.01.2023 13:00 Ответить
Мало брав, бо "навєрх" не заносив, не ділився. Тому його й "піймали"...
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28.01.2023 13:06 Ответить
Так по цій статті можна всю ОПУ за яйка брати...
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28.01.2023 15:50 Ответить
Уклонистом человека может признать только суд, если подписал повестку и не пришел. А то с таким же успехом можно назвать маньяком убийцей каждого, у кого есть нож.
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28.01.2023 18:20 Ответить
 
 