Пограничника оштрафовали на полмиллиона гривен за то, что помогал уклонистам

Белгород-Днестровский горрайонный суд наложил штраф в 499 800 грн, конфисковал автомобиль и лишил звания старшего сержанта сотрудника Госпогранслужбы, который помог двум призывникам сбежать из Украины.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре, сообщает Цензор.НЕТ.

Суд установил, что инспектор пограничной службы на собственном автомобиле подвозил "клиентов" в пограничный пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и далее на транзитный участок автодороги без обязательной проверки документов. Также старший сержант ГПСУ инструктировал их, что следует рассказать при возможной встрече с пограничниками соседней Молдовы.

За свои услуги он брал по $2,5 тысячи с человека.

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Пограничник признал свою вину и заключил соглашение со следствием.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 499 тыс. 800 грн с лишением на три года права занимать должности, связанные с осуществлением охраны госграницы, и должности в органах госвласти и местного самоуправления, с конфискацией имущества и лишением военного звания старший сержант ".

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В связи с вынесением приговора судья отменил предварительную меру пресечения - содержание под стражей - и уволил экспограничника в зале суда.