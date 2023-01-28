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Новости Война
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Италия и Франция закупят 700 ракет для систем ПВО SAMP-T, которые ожидает Украина, - L’Opinion

samp-t

Министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гвидо Крозетто договорились о закупке 700 ракет Aster-30. Ими оснащают комплексы SAMP-T, которые планируют передать Украине.

Об этом сообщает французское издание L’Opinion, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nv.ua.

По данным СМИ, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита Лекорню в Рим в пятницу, 27 января. Ракеты Aster-30 в таком объеме будут стоить около 2 млрд евро.

Однако сколько именно ракет будет передано украинским военным, не сообщается.

Лекарню подтвердил в Twitter, что одной из тем встречи с его итальянским коллегой была Украина.

"Мы поделились общим стремлением продолжать поддерживать Украину, обезопасить Средиземное море от новых угроз и увеличить наши общие производственные возможности, в частности в сфере противовоздушной обороны", - отметил французский министр.

Читайте также: Италия и Франция завершают подготовку ПВО SAMP/T для передачи Украине, - Таяни

Автор: 

Италия (1640) оружие (10202) помощь (7773) ракеты (3557) Франция (3498)


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28.01.2023 12:27 Ответить
Дякуємо Вам
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28.01.2023 12:41 Ответить
Характеристики

«Астер» можно охарактеризовать как противоракеты, способные перехватывать все типы высокоэффективных воздушных угроз, таких как: самолёты, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 беспилотные летательные аппараты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистические , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крылатые и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельные ракеты на дальности до 120 км. В настоящее время существуют две версии ракет «Астер»: ракеты ближней/средней дальности «Астер 15» и ракеты большой дальности «Астер 30». Обе ракеты идентичны, их разница в дальности перехвата и скорости обусловлена большим по размерам ускорителем, который используется на «Астер 30». Суммарная масса «Астер 15» и «Астер 30» составляют 310 кг и 450 кг соответственно. «Астер 15» имеет длину 4,2 метра, «Астер 30» - 5 метров. «Астер 15» имеет диаметр 180 мм. Учитывая большие размеры «Астер 30», военно-морская система потребует пусковых установок типоразмера как минимум А50 или А70. Кроме того, в американской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 УВП https://ru.wikipedia.org/wiki/Mk_41_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Mk 41 можно использовать «Астер 30».

«Астер 30» способен развивать скорость в 4,5 М при достижении высоты 20 км и способен выполнять воздушные манёвры с ускорением 60 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B) g , что даёт ему очень высокую степень манёвренности. Это возможно благодаря сочетанию аэродинамического управления и системы управления вектором тяги под названием «PIF-PAF». Векторы тяги намеренно расположены в центре тяжести ракеты, обеспечивая максимально чувствительность. Эта система также предотвращает разрушение ракеты при большом ускорении во время коррекции траектории, и позволяет выполнять такие манёвры без потери аэродинамических характеристик, повышая точность удара по цели. Стандартный запуск ракеты «Астер» может включать в себя изменение направления движения на 90 градусов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-11 [11] Eeurosam описывает «Астер» как ракету, «рассчитанную на непосредственное поражение цели».

Ракета «Астер» - автономно управляемая, оборудованная активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет ЗРК справляться с насыщающей атакой. Корабельная РЛС выполняет роль обзора, метео, классификации целей, сопровождения и перехвата. В сочетании с продвинутой системой ПВО https://ru.wikipedia.org/wiki/PAAMS PAAMS с радарами https://ru.wikipedia.org/wiki/Sampson Sampson https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-slyusarsmartantenna5-12 [12] и https://ru.wikipedia.org/wiki/S1850M S1850M https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-slyusarsmartantenna5-12 [12] (как на британском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_45 эсминце типа 45 ), «Астер» способен одновременно сопровождать и перехватывать несколько целей одновременно. MBDA утверждает, что «Астер» способен осуществлять «множественные перехваты с высокой скорострельностью».

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Type_45_Destroyer_HMS_Daring_Passing_Through_The_Suez_Canal_MOD_45153569.jpg?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Type_45_Destroyer_HMS_Daring_Passing_Through_The_Suez_Canal_MOD_45153569.jpg
Установка с 48 ячейками А50 УВП https://ru.wikipedia.org/wiki/Sylver_(%D0%A3%D0%92%D0%9F) Sylver на эсминце «Дэринг»

Варианты[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)&veaction=edit&section=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&section=4 править код ]Астер 15 - корабельная система ПВО малой и средней дальностиАстер 30 блок 0 - корабельная ПВО средней и большой дальностиАстер 30 блок 1 - наземная система ПВО большой дальности против баллистических ракет с дальностью 600 км (тактические баллистические ракеты типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 «Скад-Б») https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-Tran20130512-13 [13] Астер 30 блок 1 NT (New Technology, новые технологии) - система ПВО большой дальности против баллистических ракет с дальностью 1500 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-MBDAspec-14 [14]

Блок 1 используется в системе Eurosam SAMP/T, состоящей на вооружении ВВС Франции и итальянской армии.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-15 [15] На 2014 год разработка блока 1NT финансируется Францией и Италией. Блок 2 будет готов не ранее 2020 года. В 2016 году Великобритания проявила интерес в приобретении блока 1NT Версия для эсминцев типа 45.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-16 [16]
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28.01.2023 12:48 Ответить
Дуже дякую. Бо копіпастери не здогадалися про це написати
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28.01.2023 15:11 Ответить
Та ні, тут дякувати ні за що - достатньо 2 рухи щоб кинуло на вікі після виділення назви ракет.

Просто цензору потрібно дякувати за можливість дописів, але засмучує (дратує) як журналісти Юа(чи навіть снг всього) забили болт на повну інформативність...
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28.01.2023 15:55 Ответить
Тут не журналісти, навіть не журналізди.
Копіпастери.
Ой, забанять вчергове
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29.01.2023 01:10 Ответить
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рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

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28.01.2023 13:20 Ответить
надеюсь дадут хотя бы две батареи эти красавиц...
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28.01.2023 14:21 Ответить
а що закупив шмига? тільки й може що клянчити 17 лярдів на *відновлення* під час війни у розпалі
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28.01.2023 14:25 Ответить
 
 