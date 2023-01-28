Италия и Франция закупят 700 ракет для систем ПВО SAMP-T, которые ожидает Украина, - L’Opinion

Министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гвидо Крозетто договорились о закупке 700 ракет Aster-30. Ими оснащают комплексы SAMP-T, которые планируют передать Украине.

Об этом сообщает французское издание L’Opinion, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nv.ua.

По данным СМИ, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита Лекорню в Рим в пятницу, 27 января. Ракеты Aster-30 в таком объеме будут стоить около 2 млрд евро.

Однако сколько именно ракет будет передано украинским военным, не сообщается.

Лекарню подтвердил в Twitter, что одной из тем встречи с его итальянским коллегой была Украина.

"Мы поделились общим стремлением продолжать поддерживать Украину, обезопасить Средиземное море от новых угроз и увеличить наши общие производственные возможности, в частности в сфере противовоздушной обороны", - отметил французский министр.

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