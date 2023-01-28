Італія та Франція закуплять 700 ракет для cистем ППО SAMP-T, які очікує Україна, - L’Opinion

Міністри оборони Франції й Італії Себастьян Лекорню та Гвідо Крозетто домовилися про закупівлю 700 ракет Aster-30. Ними оснащують комплекси SAMP-T, які планують передати Україні.

Про це повідомляє французьке видання L’Opinion, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Nv.ua.

За даними ЗМІ, відповідні домовленості були досягнуті під час візиту Лекорню в Рим у пʼятницю, 27 січня. Ракети Aster-30 у такому обсязі коштуватимуть близько 2 млрд євро.

Однак скільки саме ракет буде передано українським військовим, не повідомляється.

Лекорню підтвердив у Twitter, що однією з тем зустрічі з його італійським колегою була Україна.

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"Ми поділилися спільним прагненням продовжувати підтримувати Україну, убезпечити Середземне море від нових загроз і збільшити наші спільні виробничі можливості, зокрема у сфері протиповітряної оборони", - зазначив французький міністр.