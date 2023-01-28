Ми допомагаємо набагато більше, ніж відомо. Основна допомога - за лаштунками, - посол Ізраїлю Просор

Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.

Про це посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор сказав в інтерв’ю WAZ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Дипломат закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку посідає Ізраїль у питанні військової допомоги Україні.

При цьому, за словами Просора, його країна допомагає Києву, "але за лаштунками та значно більше, ніж відомо".

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"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - заявив посол.

Другою причиною, через яку Ізраїль змушений діяти тихо, Просор назвав наявність у Росії великої єврейської громади.

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