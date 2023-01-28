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Ми допомагаємо набагато більше, ніж відомо. Основна допомога - за лаштунками, - посол Ізраїлю Просор

рон,просор

Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.

Про це посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор сказав в інтерв’ю WAZ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Дипломат закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку посідає Ізраїль у питанні військової допомоги Україні.

При цьому, за словами Просора, його країна допомагає Києву, "але за лаштунками та значно більше, ніж відомо".

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"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - заявив посол.

Другою причиною, через яку Ізраїль змушений діяти тихо, Просор назвав наявність у Росії великої єврейської громади.

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Автор: 

Ізраїль (1639) допомога (8304) посол (1097)


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Топ коментарі
+26
Допомога Ізраїлю дуже потужна. Ніколи не забуду, коли почалось вторгнення, жінки і діти тікали, Ізраїль допоміг, скасував безвізовий режим. Пам'ятаю допомогу, коли Ізраїль казав що буде нарощувати відносини с расеєй, нещодавно допоміг, відмовив у постачанні американської зброї, яке є в Ізраїлі на складах, Ізраїль, краще більше не допомагай нам
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28.01.2023 11:13
+24
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28.01.2023 11:05
+22
а шо трапилось???

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28.01.2023 11:11
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"Антисемітизм" - державна політика Ізраїлю, тунгусе.
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29.01.2023 01:04 Відповісти
ізраїль так і не визнав Голодомор
аргументація така ж як і з мацкви - "голодали всі, а не тільки українці"
нагадаю, шо в голокост замордовано кілька мільйонів ромів (циган), поляків, а також важкохворих, психічно хворих, свідків ієгови, гомосексуалістів, тощо. Тобто, серед жертв голокосту тільки десь половина - євреї.
Голодомор вбив порядку десяти мільйонів селян України та Кубані - а це все етнічні українці, бо в зросійщених містах з голоду ніхто не помирав.
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28.01.2023 23:40 Відповісти
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