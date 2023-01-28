Я продолжу говорить с РФ, несмотря на критику, - Макрон
Французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании "говорить с Россией", несмотря на звучащую в его адрес критику из-за диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - заявил Макрон во время приема в Елисейском дворце.
По его словам, "все страны несут ответственность за мировой порядок и должны содействовать его поддержке". Макрон также призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.
"Но кто мог бы защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закрыли глаза на империалистическую войну?" - добавил Макрон.
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хлебом не корми, но дай мембрану телефонной трубки пожевать😂
Це хвороба 🤕
розмовляти із маньяком-вбивцею
.
как не поговорит с ****** прямо кушать не может )))
Чи хочеться ще спробувати, як хворому на ігроманію: от саме зараз все спрацює?
Пуйло якщо доживе - наживо в Гаазі наговоришся, він туди прагне, це близько від Парижа. Доця Пуйла вже давно до Голландії переїхала.