Я продолжу говорить с РФ, несмотря на критику, - Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании "говорить с Россией", несмотря на звучащую в его адрес критику из-за диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - заявил Макрон во время приема в Елисейском дворце.

По его словам, "все страны несут ответственность за мировой порядок и должны содействовать его поддержке". Макрон также призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.

"Но кто мог бы защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закрыли глаза на империалистическую войну?" - добавил Макрон.