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Я продолжу говорить с РФ, несмотря на критику, - Макрон

макрон,путін

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании "говорить с Россией", несмотря на звучащую в его адрес критику из-за диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - заявил Макрон во время приема в Елисейском дворце.

По его словам, "все страны несут ответственность за мировой порядок и должны содействовать его поддержке". Макрон также призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.

"Но кто мог бы защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закрыли глаза на империалистическую войну?" - добавил Макрон.

Автор: 

путин владимир (31219) россия (95402) Франция (3498) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+14
ломка у макарона конкретная...
как не поговорит с ****** прямо кушать не может )))
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28.01.2023 13:34
+11
Будь-ласка, не ставте в ряд орбана і Макрона. Макрон відверто на боці України, а Франція дуже допомагає нам у цій війні. А Орбан - то лише путінська підстилка, він точно не є уособленням усього угорського народу.
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28.01.2023 14:08
+9
Макрон -такий же популіст як Зеля та Трамп.
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28.01.2023 13:34
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Макрон -такий же популіст як Зеля та Трамп.
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28.01.2023 13:34 Ответить
Макрон - человек-Макрофон,
хлебом не корми, но дай мембрану телефонной трубки пожевать😂

Це хвороба 🤕
розмовляти із маньяком-вбивцею

.
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28.01.2023 14:17 Ответить
ломка у макарона конкретная...
как не поговорит с ****** прямо кушать не может )))
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28.01.2023 13:34 Ответить
На всяких ідіотів орбанів-макронів ,вже ніхто не звертає уваги. А от залишитись в історії як пособник або агент кацапстана можна дуже легко.
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28.01.2023 13:35 Ответить
Будь-ласка, не ставте в ряд орбана і Макрона. Макрон відверто на боці України, а Франція дуже допомагає нам у цій війні. А Орбан - то лише путінська підстилка, він точно не є уособленням усього угорського народу.
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28.01.2023 14:08 Ответить
Жабоїд і лаптьом щіхлєбатєль говоритимуть.
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28.01.2023 13:37 Ответить
Макрон під гаслом не закривати очі на імперіалістичну війну закликає лідерів говорити з пуйлом тим самим олюднювати істоту яка людиною вже давно не є.
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28.01.2023 13:38 Ответить
Вони анекдоти розповідають один одному??
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28.01.2023 13:38 Ответить
Можливо. Про мальчіка, дядю і канхвєтку.
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28.01.2023 13:39 Ответить
Нє, швидше ''Заходить у ліфт француз, русскій і хохол...''
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28.01.2023 16:22 Ответить
Збоченці завжди тягнуться одне до одного,герантофіл+педофіл солодка парочка.
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28.01.2023 13:38 Ответить
Макрон все ще намагається прилаштувати свій зад на два стільці. Як би на п'яту точку не приземлився.
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28.01.2023 13:39 Ответить
Нехай размовляє з хворим - повинен же хтось заходити до психічно хворих та вислуховувати їх.
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28.01.2023 13:40 Ответить
Yes
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28.01.2023 15:08 Ответить
І якщо ви там щось скаучете один одному, не горлань про це на всю планету..
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28.01.2023 13:40 Ответить
Окрім слова "довбойоб" на думку нічого не спадає
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28.01.2023 13:44 Ответить
"незламний" Макрон...
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28.01.2023 13:45 Ответить
...фон 😂
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28.01.2023 14:19 Ответить
Якщо для нього критика як з гуся вода -- хаи говорить .
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28.01.2023 13:48 Ответить
от як почнуть російські окупанти насилувати та вбивати у Парижі, тоді може французи завадять розмовам
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28.01.2023 13:49 Ответить
Це діагноз.
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28.01.2023 13:52 Ответить
Сенс говорити з психічно хворим? Чи може у Марона є відповіний фах?
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28.01.2023 13:53 Ответить
Герантофилы они такие. не взять. не отрезать!!!
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28.01.2023 13:56 Ответить
Скільки років говорив і як результат?
Чи хочеться ще спробувати, як хворому на ігроманію: от саме зараз все спрацює?
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28.01.2023 14:18 Ответить
Говори , Эммануэль , говори. Но тарифы жесткие : 1 минута разговора - 10 САУ или 5 танков для ВСУ)))
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28.01.2023 14:18 Ответить
Бо у Хфранції шалена купа нерухомості, власниками якої являються кацапські олігархи і політики
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28.01.2023 14:21 Ответить
Ну тим краще для Франції, можна націоналіізувати і ще раз продати.
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28.01.2023 16:23 Ответить
Емануель - вона і в Африці Емануель.
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28.01.2023 14:28 Ответить
Дайте чоловіку виговоритися, - це він певне стрес знімає, після того, як обіцяв надати Україні танки🤗 Може він, як мультяшна пташка-говорун,- вирізняється "умом и сообразітєльностью",- бачте, йому ж хватило "ума" після говоріння "сообразіть", що треба Україні надати танки😝😝😝😝😝🤪😜
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28.01.2023 14:39 Ответить
Цікаво, а генерал де Голль розмовляв би з Гітлером під час війни?
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28.01.2023 14:39 Ответить
Макрон ще не замахався бути почесною берегинею обличчя *****? Вже й французи дивуються.
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28.01.2023 14:41 Ответить
Що таке безумство? Це коли ти робиш багато разів одне й те саме, кожного разу сподіваючись отримати інший результат...
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28.01.2023 14:48 Ответить
Ананизм очень трудно лечится да же современными методами.
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28.01.2023 15:26 Ответить
..комплекс алкаша..Бухнёт с кем попало ,а потом.."А *********"??
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28.01.2023 15:32 Ответить
говорить надо и много, и при этом давать Цезари... потому, что без "пушек" разговор несерьёзный получается )
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28.01.2023 16:06 Ответить
сказать о нём что он мудак, это значит похвалить его!
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28.01.2023 19:12 Ответить
Хай говорить скільки хоче і про що хоче. Головне давати нам набої, зброю, танки, літаки. І побільше.
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28.01.2023 19:50 Ответить
дурня не вилякувати
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28.01.2023 20:26 Ответить
Та балакай, якщо кохаєш. Лише зброю Україні давай.
Пуйло якщо доживе - наживо в Гаазі наговоришся, він туди прагне, це близько від Парижа. Доця Пуйла вже давно до Голландії переїхала.
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29.01.2023 09:39 Ответить
 
 