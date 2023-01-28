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Новини
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Я продовжу говорити з РФ попри критику, - Макрон

макрон,путін

Французький президент Емманюель Макрон заявив про бажання "говорити з Росією", незважаючи на критику, що лунає на його адресу через діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - заявив Макрон під час прийому в Єлисейському палаці.

За його словами, "всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці". Макрон також закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

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"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?" - додав Макрон.

Автор: 

путін володимир (23766) росія (64969) Франція (3049) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+14
ломка у макарона конкретная...
как не поговорит с ****** прямо кушать не может )))
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28.01.2023 13:34
+11
Будь-ласка, не ставте в ряд орбана і Макрона. Макрон відверто на боці України, а Франція дуже допомагає нам у цій війні. А Орбан - то лише путінська підстилка, він точно не є уособленням усього угорського народу.
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28.01.2023 14:08
+9
Макрон -такий же популіст як Зеля та Трамп.
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28.01.2023 13:34
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Макрон -такий же популіст як Зеля та Трамп.
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28.01.2023 13:34 Відповісти
Макрон - человек-Макрофон,
хлебом не корми, но дай мембрану телефонной трубки пожевать😂

Це хвороба 🤕
розмовляти із маньяком-вбивцею

.
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28.01.2023 14:17 Відповісти
ломка у макарона конкретная...
как не поговорит с ****** прямо кушать не может )))
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28.01.2023 13:34 Відповісти
На всяких ідіотів орбанів-макронів ,вже ніхто не звертає уваги. А от залишитись в історії як пособник або агент кацапстана можна дуже легко.
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28.01.2023 13:35 Відповісти
Будь-ласка, не ставте в ряд орбана і Макрона. Макрон відверто на боці України, а Франція дуже допомагає нам у цій війні. А Орбан - то лише путінська підстилка, він точно не є уособленням усього угорського народу.
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28.01.2023 14:08 Відповісти
Жабоїд і лаптьом щіхлєбатєль говоритимуть.
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28.01.2023 13:37 Відповісти
Макрон під гаслом не закривати очі на імперіалістичну війну закликає лідерів говорити з пуйлом тим самим олюднювати істоту яка людиною вже давно не є.
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28.01.2023 13:38 Відповісти
Вони анекдоти розповідають один одному??
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28.01.2023 13:38 Відповісти
Можливо. Про мальчіка, дядю і канхвєтку.
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28.01.2023 13:39 Відповісти
Нє, швидше ''Заходить у ліфт француз, русскій і хохол...''
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28.01.2023 16:22 Відповісти
Збоченці завжди тягнуться одне до одного,герантофіл+педофіл солодка парочка.
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28.01.2023 13:38 Відповісти
Макрон все ще намагається прилаштувати свій зад на два стільці. Як би на п'яту точку не приземлився.
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28.01.2023 13:39 Відповісти
Нехай размовляє з хворим - повинен же хтось заходити до психічно хворих та вислуховувати їх.
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28.01.2023 13:40 Відповісти
Yes
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28.01.2023 15:08 Відповісти
І якщо ви там щось скаучете один одному, не горлань про це на всю планету..
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28.01.2023 13:40 Відповісти
Окрім слова "довбойоб" на думку нічого не спадає
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28.01.2023 13:44 Відповісти
"незламний" Макрон...
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28.01.2023 13:45 Відповісти
...фон 😂
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28.01.2023 14:19 Відповісти
Якщо для нього критика як з гуся вода -- хаи говорить .
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28.01.2023 13:48 Відповісти
от як почнуть російські окупанти насилувати та вбивати у Парижі, тоді може французи завадять розмовам
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28.01.2023 13:49 Відповісти
Це діагноз.
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28.01.2023 13:52 Відповісти
Сенс говорити з психічно хворим? Чи може у Марона є відповіний фах?
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28.01.2023 13:53 Відповісти
Герантофилы они такие. не взять. не отрезать!!!
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28.01.2023 13:56 Відповісти
Скільки років говорив і як результат?
Чи хочеться ще спробувати, як хворому на ігроманію: от саме зараз все спрацює?
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28.01.2023 14:18 Відповісти
Говори , Эммануэль , говори. Но тарифы жесткие : 1 минута разговора - 10 САУ или 5 танков для ВСУ)))
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28.01.2023 14:18 Відповісти
Бо у Хфранції шалена купа нерухомості, власниками якої являються кацапські олігархи і політики
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28.01.2023 14:21 Відповісти
Ну тим краще для Франції, можна націоналіізувати і ще раз продати.
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28.01.2023 16:23 Відповісти
Емануель - вона і в Африці Емануель.
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28.01.2023 14:28 Відповісти
Дайте чоловіку виговоритися, - це він певне стрес знімає, після того, як обіцяв надати Україні танки🤗 Може він, як мультяшна пташка-говорун,- вирізняється "умом и сообразітєльностью",- бачте, йому ж хватило "ума" після говоріння "сообразіть", що треба Україні надати танки😝😝😝😝😝🤪😜
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28.01.2023 14:39 Відповісти
Цікаво, а генерал де Голль розмовляв би з Гітлером під час війни?
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28.01.2023 14:39 Відповісти
Макрон ще не замахався бути почесною берегинею обличчя *****? Вже й французи дивуються.
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28.01.2023 14:41 Відповісти
Що таке безумство? Це коли ти робиш багато разів одне й те саме, кожного разу сподіваючись отримати інший результат...
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28.01.2023 14:48 Відповісти
Ананизм очень трудно лечится да же современными методами.
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28.01.2023 15:26 Відповісти
..комплекс алкаша..Бухнёт с кем попало ,а потом.."А *********"??
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28.01.2023 15:32 Відповісти
говорить надо и много, и при этом давать Цезари... потому, что без "пушек" разговор несерьёзный получается )
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28.01.2023 16:06 Відповісти
сказать о нём что он мудак, это значит похвалить его!
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28.01.2023 19:12 Відповісти
Хай говорить скільки хоче і про що хоче. Головне давати нам набої, зброю, танки, літаки. І побільше.
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28.01.2023 19:50 Відповісти
дурня не вилякувати
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28.01.2023 20:26 Відповісти
Та балакай, якщо кохаєш. Лише зброю Україні давай.
Пуйло якщо доживе - наживо в Гаазі наговоришся, він туди прагне, це близько від Парижа. Доця Пуйла вже давно до Голландії переїхала.
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29.01.2023 09:39 Відповісти
 
 