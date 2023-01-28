Я продовжу говорити з РФ попри критику, - Макрон
Французький президент Емманюель Макрон заявив про бажання "говорити з Росією", незважаючи на критику, що лунає на його адресу через діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - заявив Макрон під час прийому в Єлисейському палаці.
За його словами, "всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці". Макрон також закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.
"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?" - додав Макрон.
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хлебом не корми, но дай мембрану телефонной трубки пожевать😂
Це хвороба 🤕
розмовляти із маньяком-вбивцею
.
как не поговорит с ****** прямо кушать не может )))
Чи хочеться ще спробувати, як хворому на ігроманію: от саме зараз все спрацює?
Пуйло якщо доживе - наживо в Гаазі наговоришся, він туди прагне, це близько від Парижа. Доця Пуйла вже давно до Голландії переїхала.