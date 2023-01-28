Я продовжу говорити з РФ попри критику, - Макрон

Французький президент Емманюель Макрон заявив про бажання "говорити з Росією", незважаючи на критику, що лунає на його адресу через діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - заявив Макрон під час прийому в Єлисейському палаці.

За його словами, "всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці". Макрон також закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

Дивіться: Пропагандист Соловйов вимагає помсти за постачання зброї Україні: "Армия РФ должна войти в Берлин и Париж. И остаться там навсегда!". ВIДЕО

"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?" - додав Макрон.