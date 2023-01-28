На восстановление энергетики, инфраструктуры и жилья Украине нужно $17 млрд, - Шмыгаль

Украине в этом году необходимо дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на этой неделе власти организовали встречу с западными партнерами для прозрачной и эффективной координации финансовой поддержки.

"В этом году нужно профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд в этом году необходимо для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры", - сказал премьер.

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