На восстановление энергетики, инфраструктуры и жилья Украине нужно $17 млрд, - Шмыгаль
Украине в этом году необходимо дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья.
Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на этой неделе власти организовали встречу с западными партнерами для прозрачной и эффективной координации финансовой поддержки.
"В этом году нужно профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд в этом году необходимо для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры", - сказал премьер.
Топ комментарии
+7 Alexander Savely
показать весь комментарий28.01.2023 13:57
+5 дмитрий #513526
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+5 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.01.2023 13:55
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крадівництвібудівництві менше... а там глядь, і не 17 бракуватиме, а 5
надо 3, проси 10, дадут 5... ))))
кажуть, що цей рашистський непотрiб добре горить та дає багато тепла, бо проспиртований.
для котлiв твердопаливних пiдiйде?
А для людей?