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На восстановление энергетики, инфраструктуры и жилья Украине нужно $17 млрд, - Шмыгаль

денис,шмигаль

Украине в этом году необходимо дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на этой неделе власти организовали встречу с западными партнерами для прозрачной и эффективной координации финансовой поддержки.

"В этом году нужно профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд в этом году необходимо для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры", - сказал премьер.

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Автор: 

обстрел (26975) Шмыгаль Денис (2677) разрушение (160)


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Топ комментарии
+7
"на каждого"(c)
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28.01.2023 13:57
+5
Если учитывать ТРОЙНУЮ цену в госзакупках, но смело делим на 3 и самостоятельно зарабатываем Шмыгаль, а не надеемся на дядю и ждём позавчерашний день
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28.01.2023 13:54
+5
Шморгаль опытный вор. Он знает о чем говорит!!!
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28.01.2023 13:55
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раскатал губенки
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28.01.2023 13:54 Ответить
Ну 4 може Рєзніков зекономити, з Лозинського ще стягніть, крадіть на крадівництві будівництві менше... а там глядь, і не 17 бракуватиме, а 5
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28.01.2023 13:54 Ответить
Если учитывать ТРОЙНУЮ цену в госзакупках, но смело делим на 3 и самостоятельно зарабатываем Шмыгаль, а не надеемся на дядю и ждём позавчерашний день
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28.01.2023 13:54 Ответить
ну что вы такое говорите....старый трюк...
надо 3, проси 10, дадут 5... ))))
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28.01.2023 14:29 Ответить
А на яйця скільки треба порахували?
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28.01.2023 13:54 Ответить
Шморгаль опытный вор. Он знает о чем говорит!!!
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28.01.2023 13:55 Ответить
Та пиши трільйон,чого соромишся?
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28.01.2023 13:56 Ответить
"на каждого"(c)
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28.01.2023 13:57 Ответить
А інший майже тріліон на дороги??
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28.01.2023 13:58 Ответить
17 млрд з урахуванням хотєлок Зєшобли, чи без?
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28.01.2023 13:58 Ответить
17 - це тльки і виключно хотєлки... на інше грошей нема...не доходять...
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28.01.2023 14:30 Ответить
Головне - правильно рахувати, а не скільки дадуть.
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28.01.2023 13:59 Ответить
Все по 17.😁
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28.01.2023 14:02 Ответить
.

кажуть, що цей рашистський непотрiб добре горить та дає багато тепла, бо проспиртований.

для котлiв твердопаливних пiдiйде?

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28.01.2023 14:03 Ответить
Для піролізних підійде.
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28.01.2023 14:11 Ответить
Ніт, занадто смердить
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28.01.2023 14:18 Ответить
кацапи все розхерячили і хто буде платити не ми же і не европа зі сша а кацапи,чи це не входить в репарації в майбутньому ? скільки знищено нафтових заводів, тец ,мостів, будинків, шкіл, лікарень немає цілих сіл містечок, за все це має платити хто руйнував
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28.01.2023 14:09 Ответить
за деревни ты колюня не прав!
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28.01.2023 14:13 Ответить
деревні в ваших ****** на Мордоре
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28.01.2023 14:20 Ответить
МАША прокололась.)))
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28.01.2023 15:58 Ответить
Україні на відновлення енергетики та інфроструктури потрібно пересаджати всіх вас Шмигалів-Резнікових які яйця в кілограмах закупають а картоплю в штуках.
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28.01.2023 14:23 Ответить
за 15 млрд вестінгхаус побудує три нових атомних енергоблока під ключ.
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28.01.2023 14:27 Ответить
Ну как секономили на отказе от ЯО? Помнится некоторые аж из штанов выпрыгивали рассказывая что ЯО очень дорого содержать.
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28.01.2023 14:30 Ответить
******
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28.01.2023 14:49 Ответить
Этих денег не хватит отстроить Мариуполь. Хотя может планируется дать выжившим по одной е-твсяче гривен и всё.
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28.01.2023 14:53 Ответить
Нуу, щоб "зеленим'' прибарахлитися то "гуд''.
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28.01.2023 14:55 Ответить
хрен тебе зелёное чмо. Англосаксам под контроль
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28.01.2023 15:14 Ответить
Це, звичайно, прікінуто з % на РОЗ - розпіл, откат, занос?
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28.01.2023 15:20 Ответить
3% - это дается на усушку и утруску, а на откат зелень закладывает 20%.
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28.01.2023 16:03 Ответить
А шо так скромно? Недавно ж говорили, что чуть ли не триллион баксов.
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28.01.2023 15:34 Ответить
Це кожному з учасників по мільярду?
А для людей?
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28.01.2023 15:50 Ответить
это уже с откатами клептоктатам ? маловато насчитали, нужно еще 17 млрд накинуть
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28.01.2023 16:14 Ответить
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС !
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28.01.2023 17:34 Ответить
Капец я не могу представить сколько распилят...придется еще один институт открыть по контролю за помощью на восстановление
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28.01.2023 23:14 Ответить
что то мне кажется что 17 млрд маловато - один Мариуполь отстроить сколько стоить будет , был в Ирпене так там тоже веселого мало , а сколько еще таких городов
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28.01.2023 23:57 Ответить
 
 