На відновлення енергетики, інфраструктури та житла Україні потрібно $17 млрд, - Шмигаль
Україні цього року потрібно додатково $17 млрд для швидкого відновлення енергетики, інфраструктури та житла.
Про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що цього тижня влада організувала зустріч із західними партнерами для прозорої та ефективної координації фінансової підтримки.
"Цього року потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету у розмірі близько $38 млрд. Ще $17 млрд цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури", - сказав прем'єр.
Топ коментарі
+7 Alexander Savely
показати весь коментар28.01.2023 13:57
+5 дмитрий #513526
показати весь коментар28.01.2023 13:54
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.01.2023 13:55
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крадівництвібудівництві менше... а там глядь, і не 17 бракуватиме, а 5
надо 3, проси 10, дадут 5... ))))
кажуть, що цей рашистський непотрiб добре горить та дає багато тепла, бо проспиртований.
для котлiв твердопаливних пiдiйде?
А для людей?