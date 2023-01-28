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На відновлення енергетики, інфраструктури та житла Україні потрібно $17 млрд, - Шмигаль

денис,шмигаль

Україні цього року потрібно додатково $17 млрд для швидкого відновлення енергетики, інфраструктури та житла.

Про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цього тижня влада організувала зустріч із західними партнерами для прозорої та ефективної координації фінансової підтримки.

"Цього року потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету у розмірі близько $38 млрд. Ще $17 млрд цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури", - сказав прем'єр.

Також читайте: Унаслідок ракетної атаки 26 січня є влучання у п’ять високовольтних підстанцій, - Шмигаль

Автор: 

обстріл (28284) Шмигаль Денис (4557) руйнування (253)


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Топ коментарі
+7
"на каждого"(c)
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28.01.2023 13:57
+5
Если учитывать ТРОЙНУЮ цену в госзакупках, но смело делим на 3 и самостоятельно зарабатываем Шмыгаль, а не надеемся на дядю и ждём позавчерашний день
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28.01.2023 13:54
+5
Шморгаль опытный вор. Он знает о чем говорит!!!
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28.01.2023 13:55
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раскатал губенки
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28.01.2023 13:54 Відповісти
Ну 4 може Рєзніков зекономити, з Лозинського ще стягніть, крадіть на крадівництві будівництві менше... а там глядь, і не 17 бракуватиме, а 5
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28.01.2023 13:54 Відповісти
Если учитывать ТРОЙНУЮ цену в госзакупках, но смело делим на 3 и самостоятельно зарабатываем Шмыгаль, а не надеемся на дядю и ждём позавчерашний день
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28.01.2023 13:54 Відповісти
ну что вы такое говорите....старый трюк...
надо 3, проси 10, дадут 5... ))))
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28.01.2023 14:29 Відповісти
А на яйця скільки треба порахували?
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28.01.2023 13:54 Відповісти
Шморгаль опытный вор. Он знает о чем говорит!!!
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28.01.2023 13:55 Відповісти
Та пиши трільйон,чого соромишся?
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28.01.2023 13:56 Відповісти
"на каждого"(c)
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28.01.2023 13:57 Відповісти
А інший майже тріліон на дороги??
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28.01.2023 13:58 Відповісти
17 млрд з урахуванням хотєлок Зєшобли, чи без?
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28.01.2023 13:58 Відповісти
17 - це тльки і виключно хотєлки... на інше грошей нема...не доходять...
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28.01.2023 14:30 Відповісти
Головне - правильно рахувати, а не скільки дадуть.
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28.01.2023 13:59 Відповісти
Все по 17.😁
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28.01.2023 14:02 Відповісти
.

кажуть, що цей рашистський непотрiб добре горить та дає багато тепла, бо проспиртований.

для котлiв твердопаливних пiдiйде?

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28.01.2023 14:03 Відповісти
Для піролізних підійде.
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28.01.2023 14:11 Відповісти
Ніт, занадто смердить
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28.01.2023 14:18 Відповісти
кацапи все розхерячили і хто буде платити не ми же і не европа зі сша а кацапи,чи це не входить в репарації в майбутньому ? скільки знищено нафтових заводів, тец ,мостів, будинків, шкіл, лікарень немає цілих сіл містечок, за все це має платити хто руйнував
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28.01.2023 14:09 Відповісти
за деревни ты колюня не прав!
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28.01.2023 14:13 Відповісти
деревні в ваших ****** на Мордоре
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28.01.2023 14:20 Відповісти
МАША прокололась.)))
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28.01.2023 15:58 Відповісти
Україні на відновлення енергетики та інфроструктури потрібно пересаджати всіх вас Шмигалів-Резнікових які яйця в кілограмах закупають а картоплю в штуках.
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28.01.2023 14:23 Відповісти
за 15 млрд вестінгхаус побудує три нових атомних енергоблока під ключ.
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28.01.2023 14:27 Відповісти
Ну как секономили на отказе от ЯО? Помнится некоторые аж из штанов выпрыгивали рассказывая что ЯО очень дорого содержать.
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28.01.2023 14:30 Відповісти
******
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28.01.2023 14:49 Відповісти
Этих денег не хватит отстроить Мариуполь. Хотя может планируется дать выжившим по одной е-твсяче гривен и всё.
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28.01.2023 14:53 Відповісти
Нуу, щоб "зеленим'' прибарахлитися то "гуд''.
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28.01.2023 14:55 Відповісти
хрен тебе зелёное чмо. Англосаксам под контроль
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28.01.2023 15:14 Відповісти
Це, звичайно, прікінуто з % на РОЗ - розпіл, откат, занос?
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28.01.2023 15:20 Відповісти
3% - это дается на усушку и утруску, а на откат зелень закладывает 20%.
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28.01.2023 16:03 Відповісти
А шо так скромно? Недавно ж говорили, что чуть ли не триллион баксов.
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28.01.2023 15:34 Відповісти
Це кожному з учасників по мільярду?
А для людей?
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28.01.2023 15:50 Відповісти
это уже с откатами клептоктатам ? маловато насчитали, нужно еще 17 млрд накинуть
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28.01.2023 16:14 Відповісти
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС !
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28.01.2023 17:34 Відповісти
Капец я не могу представить сколько распилят...придется еще один институт открыть по контролю за помощью на восстановление
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28.01.2023 23:14 Відповісти
что то мне кажется что 17 млрд маловато - один Мариуполь отстроить сколько стоить будет , был в Ирпене так там тоже веселого мало , а сколько еще таких городов
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28.01.2023 23:57 Відповісти
 
 