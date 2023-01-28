На відновлення енергетики, інфраструктури та житла Україні потрібно $17 млрд, - Шмигаль

Україні цього року потрібно додатково $17 млрд для швидкого відновлення енергетики, інфраструктури та житла.

Про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цього тижня влада організувала зустріч із західними партнерами для прозорої та ефективної координації фінансової підтримки.

"Цього року потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету у розмірі близько $38 млрд. Ще $17 млрд цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури", - сказав прем'єр.

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