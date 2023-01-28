В Украине будут выдавать автономера нового образца
Министерство внутренних дел утвердило изменения в требованиях для государственных номерных знаков транспортных средств. В новых номерах первые два символа обозначают не регион, а способ регистрации авто.
Об этом говорится в соответствующем приказе министерства, сообщает Цензор.НЕТ.
Номерные знаки автомобилей, которые оформляют онлайн или через приложение "Дия", вместо первых двух букв, обозначаемых регион, будут использовать следующие обозначения:
- "ED", "DC" - будут получать автомобили, оформленные с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
- "DI", "PD" - будут получать автомобили, оформленные через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дия".
Также, как сообщает глава Минцифры Михаил Федоров, в скором времени авто можно будет растаможить через приложение "Дия".
Будет доступен специальный калькулятор, чтобы рассчитать стоимость, учитывая такие параметры как год выпуска авто, тип и объем двигателя (или мощность, если это электрокар).
"Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в 2 литра. По новым правилам заплатите 80132 грн, вместо 143500 грн", - сообщил Федоров.
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