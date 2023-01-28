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В Украине будут выдавать автономера нового образца

автономер,номер

Министерство внутренних дел утвердило изменения в требованиях для государственных номерных знаков транспортных средств. В новых номерах первые два символа обозначают не регион, а способ регистрации авто.

Об этом говорится в соответствующем приказе министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

Номерные знаки автомобилей, которые оформляют онлайн или через приложение "Дия", вместо первых двух букв, обозначаемых регион, будут использовать следующие обозначения:

  • "ED", "DC" - будут получать автомобили, оформленные с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
  • "DI", "PD" - будут получать автомобили, оформленные через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дия".

    Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры 1 декабря запускает бета-тест декларирования места жительства онлайн в "Дие", - Федоров

Также, как сообщает глава Минцифры Михаил Федоров, в скором времени авто можно будет растаможить через приложение "Дия".

Будет доступен специальный калькулятор, чтобы рассчитать стоимость, учитывая такие параметры как год выпуска авто, тип и объем двигателя (или мощность, если это электрокар).

"Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в 2 литра. По новым правилам заплатите 80132 грн, вместо 143500 грн", - сообщил Федоров.

Автор: 

авто (4201) МВД (9317) растаможка (178) регистрация (291) Федоров Михаил (504) Дія (421)


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Топ комментарии
+32
Ето самое необходимое что сегодня требуется сделать в Украине?
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28.01.2023 14:26
+21
Одне лиш незрозуміло - от нахіба?

Інших, більш важливих справ нема, чи симуляція активної діяльності?

Понабирають по обʼявах...
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28.01.2023 14:27
+19
а за Запорожець 1975 року заплатить 143 500 грн, замість 80 132 грн.....
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28.01.2023 14:12
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Но для это нада будет пойти получить повестки ?
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28.01.2023 14:10 Ответить
еще как нада
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28.01.2023 14:28 Ответить
а за Запорожець 1975 року заплатить 143 500 грн, замість 80 132 грн.....
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28.01.2023 14:12 Ответить
Розмитнити запорожець? Шо ви мелете?
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28.01.2023 14:17 Ответить
я не об этом.....
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28.01.2023 14:19 Ответить
Пані, що ви туткай робите ? Засираєте гілку ?
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28.01.2023 15:02 Ответить
Ні не скажи ..Брали ЗАЗ старий 40вку заганяли в Польщу і потім назад в неньку ..І розмитнення щось 1000 євро вийшло
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28.01.2023 15:04 Ответить
Ето самое необходимое что сегодня требуется сделать в Украине?
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28.01.2023 14:26 Ответить
"Вона працює"©...
Треба ж якось довести свою значимість держчинушам (а то ще вигонять та на фронт погонять).
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28.01.2023 15:15 Ответить
Конечно.Воспринимайте это как обычный налог. Не более.
Всех автомобилистов заставят заменить таблички. За деньги.
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28.01.2023 16:03 Ответить
...І скільки мєнтярня заспіває за "послугу" для народу???...Певно, що копійки. Ги-гии.....
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28.01.2023 14:26 Ответить
Одне лиш незрозуміло - от нахіба?

Інших, більш важливих справ нема, чи симуляція активної діяльності?

Понабирають по обʼявах...
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28.01.2023 14:27 Ответить
В смысле?) Это стоит денег) Сама идея, плюс за каждый номер автору идеи) До этого зарабатывали авторы прошлой идеи, теперь их решили подвинуть и самим на этом зарабатывать) А учитывая обоснование, то четко прослеживается зеленая рукожопость)
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28.01.2023 18:12 Ответить
Придурки.
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28.01.2023 14:29 Ответить
ДБЛ БЛД!!!!
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28.01.2023 14:33 Ответить
А це начасі ?
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28.01.2023 14:33 Ответить
Ага!!! "Мани, мани - мани ,мани " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.01.2023 15:04 Ответить
таке у мусорОв завжди "начасі"
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28.01.2023 14:44 Ответить
Кому вот эта ***** ,кроме зебиляр,сейчас нужна?
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28.01.2023 14:47 Ответить
PD, звичайно, це круто. Ще PZ потрібно ввести та XU. Враження таке, що у верхушці одні ДЛБ.
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28.01.2023 14:48 Ответить
Та вже не враження... Упевненність.
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28.01.2023 15:06 Ответить
вони там не одні нажаль. їх повно
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28.01.2023 15:15 Ответить
А якщо "ZE" то номер прямо від "них".
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28.01.2023 14:58 Ответить
який в цьому сенс?
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28.01.2023 15:14 Ответить
У купі з хвойдами та ігровим бізнесом - сумашедші гроші.
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28.01.2023 15:32 Ответить
Абсолютна нісенітниця... А що буде коли дію скасують через російське фінансування при її створенні? Повна дурня...
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28.01.2023 15:50 Ответить
а как же теперь барыгам на растаможке теперь харчеваться???
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28.01.2023 16:00 Ответить
А зачем им теперь мелочь по карманам тырить? Они с этими номерами вышли на новый уровень)
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28.01.2023 18:15 Ответить
Не водій, авто не маю, але шляки трафляють від "бурхливої діяльності" цих прибацаних...дальше мати
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28.01.2023 16:29 Ответить
Эти мудозвоны все репризы 95 квартала пытаются реализовать в жизни!!! Твою мать , кого вы идиоты выбрали!!! Вот как раз нам не хватает новых номеров!!!!
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28.01.2023 16:35 Ответить
Покажите желающего ездить с номером PD.
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28.01.2023 16:47 Ответить
Чомусь ніхто після 11 місяців війни не хоче помічати, що країною їздять майже всі нові електромобілі на номерах яких рашистська свастика - Z. Всякі ZA, ZE і тд. Доколє ця хєрня буде продовжуватися?
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28.01.2023 16:56 Ответить
А если сложить два плюс два? Рашисткие символы состоят из инициалов боневтика... Добавьте то о чем говорите вы и пазл слаживается в картинку) Автор и режиссер у всего этого один...
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28.01.2023 18:19 Ответить
Это самая нужная рехворма Зеленьського во время войны! Еще осталось засадить миллиардом дерев все села и города Украины. И тогда все, все задачи будут решены. Вторая серия, тьху, срок.
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28.01.2023 18:42 Ответить
Просто это еще одна «программа паддержки людей», ну, как «пункты незламности».
Тут подправят, подмажут, табличку сменят и вуаля! Зачет
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28.01.2023 20:06 Ответить
Дуже дивна ініциатива. Як мінімум. може намерні знаки видані через "Дію" якісь "особливі"? Як мінімум це вже порушуэ конфеденційність щодо того як людина реэструвала свій транспортний засіб. А далі, ми що - об`явимо один вид номерних знаків "пріорітетнішим" за інший?
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28.01.2023 19:32 Ответить
Ну чо. Один раз заплатил штраф через дию. Потом повторно через госуслуги ибо тот платёж не засчитался. Ответственности никакой нет, всем похеру.

У кого есть лишние деньги - могут тренироваться и дальше.
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28.01.2023 21:55 Ответить
Навіщо?
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29.01.2023 04:09 Ответить
 
 