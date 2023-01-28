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В Україні видаватимуть автономери нового зразка

автономер,номер

Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни до вимог для державних номерних знаків транспортних засобів. В нових номерах перші два символи позначатимуть не регіон, а спосіб реєстрації авто.

Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Номерні знаки автомобілів, які оформляють онлайн або ж через застосунок "Дія", замість перших двох літер, які позначаються регіон, використовуватимуть такі позначення:

  • "ED", "DC" - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;
  • "DI", "PD" - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного застосунку порталу "Дія".

Читайте: Третя окрема штурмова бригада - колишній підрозділ ССО полку "Азов" - збирає на автомобіль

Також, як повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров, незабаром авто можна буде розмитнити через застосунок "Дія".

Буде доступний спеціальний калькулятор, щоб розрахувати вартість, враховуючи такі параметри як рік випуску авто, тип та об’єм двигуна (або потужність у разі, якщо це електрокар).

"Наприклад, у вас є Audi A3 2006 року. На дизелі та з об’ємом двигуна в 2 літри. За новими правилами заплатіть 80 132 грн, замість 143 500 грн", - повідомив Федоров.

Також читайте: Повістки через "Дію" не надсилатимуть, - Мінцифри

Автор: 

авто (6149) МВС (3500) розмитнення (192) реєстрація (446) Федоров Михайло (874) Дія (1119)


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Топ коментарі
+32
Ето самое необходимое что сегодня требуется сделать в Украине?
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28.01.2023 14:26
+21
Одне лиш незрозуміло - от нахіба?

Інших, більш важливих справ нема, чи симуляція активної діяльності?

Понабирають по обʼявах...
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28.01.2023 14:27
+19
а за Запорожець 1975 року заплатить 143 500 грн, замість 80 132 грн.....
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28.01.2023 14:12
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Но для это нада будет пойти получить повестки ?
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28.01.2023 14:10 Відповісти
еще как нада
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28.01.2023 14:28 Відповісти
а за Запорожець 1975 року заплатить 143 500 грн, замість 80 132 грн.....
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28.01.2023 14:12 Відповісти
Розмитнити запорожець? Шо ви мелете?
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28.01.2023 14:17 Відповісти
я не об этом.....
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28.01.2023 14:19 Відповісти
Пані, що ви туткай робите ? Засираєте гілку ?
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28.01.2023 15:02 Відповісти
Ні не скажи ..Брали ЗАЗ старий 40вку заганяли в Польщу і потім назад в неньку ..І розмитнення щось 1000 євро вийшло
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28.01.2023 15:04 Відповісти
Ето самое необходимое что сегодня требуется сделать в Украине?
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28.01.2023 14:26 Відповісти
"Вона працює"©...
Треба ж якось довести свою значимість держчинушам (а то ще вигонять та на фронт погонять).
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28.01.2023 15:15 Відповісти
Конечно.Воспринимайте это как обычный налог. Не более.
Всех автомобилистов заставят заменить таблички. За деньги.
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28.01.2023 16:03 Відповісти
...І скільки мєнтярня заспіває за "послугу" для народу???...Певно, що копійки. Ги-гии.....
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28.01.2023 14:26 Відповісти
Одне лиш незрозуміло - от нахіба?

Інших, більш важливих справ нема, чи симуляція активної діяльності?

Понабирають по обʼявах...
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28.01.2023 14:27 Відповісти
В смысле?) Это стоит денег) Сама идея, плюс за каждый номер автору идеи) До этого зарабатывали авторы прошлой идеи, теперь их решили подвинуть и самим на этом зарабатывать) А учитывая обоснование, то четко прослеживается зеленая рукожопость)
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28.01.2023 18:12 Відповісти
Придурки.
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28.01.2023 14:29 Відповісти
ДБЛ БЛД!!!!
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28.01.2023 14:33 Відповісти
А це начасі ?
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28.01.2023 14:33 Відповісти
Ага!!! "Мани, мани - мани ,мани " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.01.2023 15:04 Відповісти
таке у мусорОв завжди "начасі"
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28.01.2023 14:44 Відповісти
Кому вот эта ***** ,кроме зебиляр,сейчас нужна?
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28.01.2023 14:47 Відповісти
PD, звичайно, це круто. Ще PZ потрібно ввести та XU. Враження таке, що у верхушці одні ДЛБ.
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28.01.2023 14:48 Відповісти
Та вже не враження... Упевненність.
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28.01.2023 15:06 Відповісти
вони там не одні нажаль. їх повно
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28.01.2023 15:15 Відповісти
А якщо "ZE" то номер прямо від "них".
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28.01.2023 14:58 Відповісти
який в цьому сенс?
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28.01.2023 15:14 Відповісти
У купі з хвойдами та ігровим бізнесом - сумашедші гроші.
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28.01.2023 15:32 Відповісти
Абсолютна нісенітниця... А що буде коли дію скасують через російське фінансування при її створенні? Повна дурня...
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28.01.2023 15:50 Відповісти
а как же теперь барыгам на растаможке теперь харчеваться???
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28.01.2023 16:00 Відповісти
А зачем им теперь мелочь по карманам тырить? Они с этими номерами вышли на новый уровень)
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28.01.2023 18:15 Відповісти
Не водій, авто не маю, але шляки трафляють від "бурхливої діяльності" цих прибацаних...дальше мати
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28.01.2023 16:29 Відповісти
Эти мудозвоны все репризы 95 квартала пытаются реализовать в жизни!!! Твою мать , кого вы идиоты выбрали!!! Вот как раз нам не хватает новых номеров!!!!
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28.01.2023 16:35 Відповісти
Покажите желающего ездить с номером PD.
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28.01.2023 16:47 Відповісти
Чомусь ніхто після 11 місяців війни не хоче помічати, що країною їздять майже всі нові електромобілі на номерах яких рашистська свастика - Z. Всякі ZA, ZE і тд. Доколє ця хєрня буде продовжуватися?
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28.01.2023 16:56 Відповісти
А если сложить два плюс два? Рашисткие символы состоят из инициалов боневтика... Добавьте то о чем говорите вы и пазл слаживается в картинку) Автор и режиссер у всего этого один...
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28.01.2023 18:19 Відповісти
Это самая нужная рехворма Зеленьського во время войны! Еще осталось засадить миллиардом дерев все села и города Украины. И тогда все, все задачи будут решены. Вторая серия, тьху, срок.
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28.01.2023 18:42 Відповісти
Просто это еще одна «программа паддержки людей», ну, как «пункты незламности».
Тут подправят, подмажут, табличку сменят и вуаля! Зачет
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28.01.2023 20:06 Відповісти
Дуже дивна ініциатива. Як мінімум. може намерні знаки видані через "Дію" якісь "особливі"? Як мінімум це вже порушуэ конфеденційність щодо того як людина реэструвала свій транспортний засіб. А далі, ми що - об`явимо один вид номерних знаків "пріорітетнішим" за інший?
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28.01.2023 19:32 Відповісти
Ну чо. Один раз заплатил штраф через дию. Потом повторно через госуслуги ибо тот платёж не засчитался. Ответственности никакой нет, всем похеру.

У кого есть лишние деньги - могут тренироваться и дальше.
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28.01.2023 21:55 Відповісти
Навіщо?
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29.01.2023 04:09 Відповісти
 
 