В Україні видаватимуть автономери нового зразка

Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни до вимог для державних номерних знаків транспортних засобів. В нових номерах перші два символи позначатимуть не регіон, а спосіб реєстрації авто.

Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Номерні знаки автомобілів, які оформляють онлайн або ж через застосунок "Дія", замість перших двох літер, які позначаються регіон, використовуватимуть такі позначення:

"ED", "DC" - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

"DI", "PD" - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного застосунку порталу "Дія".

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Також, як повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров, незабаром авто можна буде розмитнити через застосунок "Дія".

Буде доступний спеціальний калькулятор, щоб розрахувати вартість, враховуючи такі параметри як рік випуску авто, тип та об’єм двигуна (або потужність у разі, якщо це електрокар).

"Наприклад, у вас є Audi A3 2006 року. На дизелі та з об’ємом двигуна в 2 літри. За новими правилами заплатіть 80 132 грн, замість 143 500 грн", - повідомив Федоров.

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