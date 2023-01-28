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Новости Война
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Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников

безпілотник

Министерство обороны Украины заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов. На этот сегмент в этом году должно быть направлено около 20 млрд грн.

Об этом министерство сообщило в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины. Учитывая потребности и запросы украинской армии в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд грн. Об этом говорилось в ходе совместного совещания представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отечественных разработчиков и производителей БПЛА", – говорится в сообщении.

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На встрече отмечено, что Минобороны углубляет сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями БПЛА. В частности, за последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проведенной специалистами Минобороны работе в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

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После введения новой процедуры допуска, которая продолжалась полтора-два года, а сейчас занимает недели, Министерство обороны Украины с ноября 2022 по январь этого года получило от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации.

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Участники совместной встречи определили задачи и шаги по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения Минобороны вынесены на обсуждение Координационного штаба с участием вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Украины Алексея Резникова.

Автор: 

Минобороны (9304) дроны (3862)


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Топ комментарии
+19
Интересуюсь, а на какую сумму с фирмой абхаза, непонятно КАК ставшего гражданином Украины, Арахамии заключили контракт и на сколько МОУ будет переплачивать за его х..вую продукцию? Подороже, как за яйца в процентном соотношении или подороже?
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28.01.2023 16:00
+12
там засекречено. Всё в килокалориях.
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28.01.2023 16:04
+10
Навіщо їм касьян, якщо є фірми шашличної абхазької абєзяни з їх недодронами по цінам супутника притули?
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28.01.2023 16:10
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Розумний крок!
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28.01.2023 15:56 Ответить
на підряди знайшли потрібних чоловічиків...
цілий супутник миші з'їли а тут якісь дрони...
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28.01.2023 16:10 Ответить
крок,котрий вказує на саботаж "зе" влади в минулому у виробництві не тільки безпілотників.але й тих видів озброєнь,котрі були виготовлені і пройшли випробування.за президенства Петра
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28.01.2023 16:30 Ответить
Звичайно розумний, я тепер розумію, чому у волонтерів проблеми на кордоні, з завозом звичайних мавиків....
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28.01.2023 16:43 Ответить
бажано імена власників та назви компаній
бо як би за більшісттю цих компаніями не стояв арахамія
бо тоді де кому буде і в 5 разів дешевше
і якість огого
бо ні порівнянь з світовими брендами
ні різниці в ціні та якості не пишуть
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28.01.2023 18:23 Ответить
безпілотники лєтять, будєм всєх бамбіть
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28.01.2023 18:32 Ответить
добре (мабуть)... але скільки часу мине від "уклали контракт" до віддали в ЗСУ ?
резніков змінив свою думку щодо "весільних мавіків" ???
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28.01.2023 15:58 Ответить
Та ні, американці їдуть.
Воно жадібне, але не дурне,
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29.01.2023 02:17 Ответить
Розумний крок - але поки наші безпілотники зможуть працювати "в єдиному полі управління автоматизовано" - пройде ще не один місяць!!!
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28.01.2023 16:00 Ответить
Интересуюсь, а на какую сумму с фирмой абхаза, непонятно КАК ставшего гражданином Украины, Арахамии заключили контракт и на сколько МОУ будет переплачивать за его х..вую продукцию? Подороже, как за яйца в процентном соотношении или подороже?
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28.01.2023 16:00 Ответить
там засекречено. Всё в килокалориях.
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28.01.2023 16:04 Ответить
Арахамия на еще один орден старается. Теперь уже из рук другого президента.
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28.01.2023 16:15 Ответить
Он давно достоин получить орден "Онан и *******" ІІІ степени.
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28.01.2023 17:57 Ответить
А у Касьянова щось придбають? Чи знов прольот?
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28.01.2023 16:00 Ответить
Навіщо їм касьян, якщо є фірми шашличної абхазької абєзяни з їх недодронами по цінам супутника притули?
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28.01.2023 16:10 Ответить
А хіба абхазько-рахамські дрони не провалили польових випробувань МО декілька міс тому?
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28.01.2023 22:21 Ответить
Для людей які яйця кілограмами закуповують - це ні на що не впливає.
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29.01.2023 08:53 Ответить
От ти ляпнув про асфальт, і що?....
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28.01.2023 16:15 Ответить
Отлично. Собирать самому с нуля раз в 5 дешевле, чем брать мавики. И в 500 (или еще больше), чем брать свитчблейды, просто добавив куда более полезную кумулятивную гранату или мину к коптеру. Но для самосборки тоже нужен опт. Купить 100000 винтиков каждого номинала и пару тонн карбоновых трубок, которые затем нарезать на дорогом, качественном станке с высокой точностью - это лучше, чем брать в розницу пакетики из Китая или уже готовые трубки. Не говоря уже и о том, что может можно и самим изготавливать лопасти винтов, купив пару станков даже по сто тысяч баксов за каждый - окупятся очень быстро. Просто закупить оптом трубки, моторы, аккумуляторы, регуляторы оборотов, провода, пропеллеры, полетный контроллер, видеоконтроллер (в том числе и цифровой самодельный, лучше аналогового видео, которое просто перехватывать, хотя и есть способы усложнить перехват видеоизображения), камеру, антенки, крепеж, и еще ряд мелочей, необходимых для сборки подвеса. Оптом дешевле и быстрее собирать конвейерной сборкой, каждый быстро набьет руку и будет делать качественнее, а качество нужно высокое, все-таки мина опасная и ошибки недопустимы будут. К тому же частник не сможет даже ЧПУ нормальный купить, будет вынужден заказывать готовые пластины, которые весьма дорогие в розницу. И мавики всегда пугают, что китайцы сделают закладки. В один день включат так, что будет передача телеметрии для кацапов. Лучше иметь свой полетный контроллер и свой способ передачи видеоизображения с камеры, лучше самим подбирать антенны и выбирать удобные частоты, меняя их в зависимости от глушилок у кацапов. На мавиках хрен изменишь с 900 на 2.4 и потом на 433 и так даже несколько раз в день пускать дроны, ну и для видео тоже не обязательно сидеть на 5.5-5.8, есть и другие частоты. Тем более в условиях РЭБ почти всегда для связи с дроном нужна антенна на крыше дома или даже аэростат небольшой, так и так придется делать все самостоятельно.
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28.01.2023 16:09 Ответить
вижу, что Вы в теме.
отлично то отлично, но. дешевле...хз.

наше МО действует так, как будто нет войны
сперва Резников говорил, что коптеры не нужны, армия их не заказывает.
теперь, судя по новости, начинаются бюрократические процедуры.
мне кажется, что делается все через жо...
производители дали заявки, кодификация, ТУ...

война на дворе! соблюдать процедуры и принимать официально на вооружение можно будет после окончания войны!
а сейчас:
- определитесь с типом беспилотника (конструкция, ТТХ), сформулируйте ТЗ (можно несколько вариантов: камикадзе, легкий-ударный и т.п.),
- производители просчитают себестоимость,
- разместите тендер и вперед.

если нужны какие-то изменеия в нормативке или законах - принимайте.
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28.01.2023 18:58 Ответить
Чому б не відкрити філію військових підприємств союзників, які уже мають ефективні бойові розробки і налагоджений процес виробництва безпілотників, а не винаходити колесо з нуля під час війни щоб дехто з привладних щурів нагрів собі кармани?
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28.01.2023 22:30 Ответить
желание союзников, лицензии.
ну и главная проблема: как что-то украсть.
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28.01.2023 22:39 Ответить
Не надо передергивать. Резников говорил, что Мавик это говно и поэтому МО их не заказывает.
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28.01.2023 23:00 Ответить
ну и что не так?
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28.01.2023 23:10 Ответить
Логическая цепь не так. А если еще назначить виноватого....
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28.01.2023 23:47 Ответить
с логикой как раз все правильно.

кто там виноват, пусть сами разбираются...
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29.01.2023 12:36 Ответить
І будуть купувати втридорога, як яйця в кілограмах?
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28.01.2023 16:10 Ответить
Такі контракти мали бути укладені в травні 2019 року, Але, нажаль, вони укладалися з "Великим будівництвом".
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28.01.2023 16:14 Ответить
Фирмы с логотипом "Araham & Company" Закупка продовольствия для ЗСУ не научила? <отримало від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів.> Вы на бронетанковом заводе буржуйки выпускаете - а тут 75 заявок на БПЛА
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28.01.2023 16:15 Ответить
75 заявок на БПЛА від авіамодельних кружків....
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28.01.2023 16:23 Ответить
Кожен по вартості авіаносця???
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28.01.2023 16:19 Ответить
Что за такие таинственные компании интересно... Разработка таких устройств и запуск в производство требует огромных затрат и наличия очень серьёзных специалистов. Неспроста нормальные "свадебно-бытовые" дроны делат пара-тройка фирм во всё мире.
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28.01.2023 16:19 Ответить
А що арахамія наштампував 20 фірм?
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28.01.2023 16:26 Ответить
І скільки в одному резніковському раціоні безпилотників? Чи він їх пучками купляє?
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28.01.2023 17:17 Ответить
Ударно-тактический беспилотник Ace One, украинских разработчиков, способен разгоняться до звуковой скорости 0,95 Маха, поднимается на высоту до 13,7 км
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28.01.2023 19:17 Ответить
ні ні нафіг нафіг,турки ж кращий зробили(сарказм),а те що і в турку і тут одне і те саме двигло,бовдурам пофіг,і що замість того щоб купувати турецький з нашим двиглом,можна було виробляти власний дрон з тим же двигуном,то ні,аналогічно як і Луч посланий накуй,з майже 70 відсотками розробки сокіл-300
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29.01.2023 04:55 Ответить
 
 