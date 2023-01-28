Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников

Министерство обороны Украины заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов. На этот сегмент в этом году должно быть направлено около 20 млрд грн.

Об этом министерство сообщило в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины. Учитывая потребности и запросы украинской армии в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд грн. Об этом говорилось в ходе совместного совещания представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отечественных разработчиков и производителей БПЛА", – говорится в сообщении.

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На встрече отмечено, что Минобороны углубляет сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями БПЛА. В частности, за последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проведенной специалистами Минобороны работе в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

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После введения новой процедуры допуска, которая продолжалась полтора-два года, а сейчас занимает недели, Министерство обороны Украины с ноября 2022 по январь этого года получило от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации.

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Участники совместной встречи определили задачи и шаги по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения Минобороны вынесены на обсуждение Координационного штаба с участием вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Украины Алексея Резникова.