Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников
Министерство обороны Украины заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов. На этот сегмент в этом году должно быть направлено около 20 млрд грн.
Об этом министерство сообщило в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины. Учитывая потребности и запросы украинской армии в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд грн. Об этом говорилось в ходе совместного совещания представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отечественных разработчиков и производителей БПЛА", – говорится в сообщении.
На встрече отмечено, что Минобороны углубляет сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями БПЛА. В частности, за последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проведенной специалистами Минобороны работе в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.
После введения новой процедуры допуска, которая продолжалась полтора-два года, а сейчас занимает недели, Министерство обороны Украины с ноября 2022 по январь этого года получило от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации.
Участники совместной встречи определили задачи и шаги по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения Минобороны вынесены на обсуждение Координационного штаба с участием вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Украины Алексея Резникова.
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цілий супутник миші з'їли а тут якісь дрони...
бо як би за більшісттю цих компаніями не стояв арахамія
бо тоді де кому буде і в 5 разів дешевше
і якість огого
бо ні порівнянь з світовими брендами
ні різниці в ціні та якості не пишуть
резніков змінив свою думку щодо "весільних мавіків" ???
Воно жадібне, але не дурне,
отлично то отлично, но. дешевле...хз.
наше МО действует так, как будто нет войны
сперва Резников говорил, что коптеры не нужны, армия их не заказывает.
теперь, судя по новости, начинаются бюрократические процедуры.
мне кажется, что делается все через
жо...
производители дали заявки, кодификация, ТУ...
война на дворе! соблюдать процедуры и принимать официально на вооружение можно будет после окончания войны!
а сейчас:
- определитесь с типом беспилотника (конструкция, ТТХ), сформулируйте ТЗ (можно несколько вариантов: камикадзе, легкий-ударный и т.п.),
- производители просчитают себестоимость,
- разместите тендер и вперед.
если нужны какие-то изменеия в нормативке или законах - принимайте.
ну и главная проблема: как что-то украсть.
кто там виноват, пусть сами разбираются...