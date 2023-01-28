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Военные контрразведчики СБУ уничтожили группу оккупантов на восточном фронте. ВИДЕО

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили группу оккупантов на восточном фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили четырех россиян и ранили не менее трех российских захватчиков с помощью ударных дронов.

"Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19210) СБУ (19893) уничтожение (6916) Донбасс (26956) потери (4382) дроны (3912)


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Топ комментарии
+34
40 хвилин назад Гетьман передав нову партію допомоги для ЗСУ.
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28.01.2023 15:40
+17
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28.01.2023 15:41
+10
З яких таких пір контррозвідка воюе на фронті,її діло воювати тихенько без шуму і пилу,і в нашому і москальському тилу виловлювати всю мерзоту яка мішае нам воювати і жити.
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28.01.2023 16:19
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40 хвилин назад Гетьман передав нову партію допомоги для ЗСУ.
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28.01.2023 15:40 Ответить
Ти загубився в часі 😠
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28.01.2023 16:03 Ответить
Це добре 👍🏼👍🏼👍🏼
наші воїни будуть задоволені 😕
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28.01.2023 16:02 Ответить
Так,вони дійсно задоволені,бо прийшли до Посейдона решта. Теплі речі, термогрілки, тихе і добре слово Гетьмана це не гугняві відосики
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28.01.2023 18:53 Ответить
Это? https://www.youtube.com/watch?v=WCaYSACnMJ8
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28.01.2023 16:16 Ответить
Вадим Гетьман давно помер... Хто у тебе Гетьман? Зеленський таки да, Гетьман, ну ще можна про Залужного так сказати... Тільки вони не передають допомогу...
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28.01.2023 19:10 Ответить
Зеленський гетьман? гарна шутєйка. Гетьман за посадою повинен бути розумним, а тут очевидні проблеми
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28.01.2023 21:08 Ответить
Все сподіваеться до корита повернутися.
Але нехай, з поганої вівці....
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29.01.2023 02:23 Ответить
Недо "гетьман"
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29.01.2023 22:20 Ответить
Що біситесь пеньки часів януковича ....бо одні для України, інші оп з України тягнуть
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30.01.2023 09:08 Ответить
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28.01.2023 15:41 Ответить
Ну жить будут, но посцать будет тепепрь сложно
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28.01.2023 15:41 Ответить
А по функционалу контрразведке СБУ на фронте с коптерами, а не заниматься контрразведкой в Киеве и стрелять будановским офицерам ГРУ в затылок?
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28.01.2023 15:47 Ответить
А коли Киреев взагалі був будановським офіцером? Він сам про це хоча знав? Те що його в тупу завалили бо дуже багато знав, це інше питання. І через півроку якась фігня про спасителя Києва?! І взагалі мені складно уявити, що хтось при пам'яті буде співпрацювати з таким наріком й кентом гоміаішвілі, як Буданов..
А від самого відео двояке враження, те що козломорді мруть то є добре. Але що там робить контррозвідка скидаючи запали з дронів?!!!!!!!!
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30.01.2023 01:51 Ответить
Ви - контр..... Вас хто туда відправив????
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28.01.2023 15:53 Ответить
подібно на нквд, ті теж мали війська, нацбезпека має інші завдання
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28.01.2023 16:12 Ответить
З яких таких пір контррозвідка воюе на фронті,її діло воювати тихенько без шуму і пилу,і в нашому і москальському тилу виловлювати всю мерзоту яка мішае нам воювати і жити.
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28.01.2023 16:19 Ответить
Я думал чувачок своему раненому помочь решил а он, тупо ****..ся. Еще и по руке похлопал, типо, держись, я за подмогой. Своих не бросают.
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28.01.2023 18:57 Ответить
.

гОйда, кацапи! плазуйте хробаками до своїх могил !
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28.01.2023 20:00 Ответить
Контррозвідники ******** на фронті? я думав у них інший стиль роботи. Хоча б крота якогось спіймали в ОПі
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28.01.2023 21:09 Ответить
хто ж використовує контррозвідників,як штурмову піхоту? хочуть їх винищити,щоб не було кому займатися диверсантами та агентами рашки? це такий стиль роботи у Малюка чи вказівка Єрмака з Татаровим?
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29.01.2023 09:03 Ответить
Добре, що гугнявий найвеличний підер ********** не взяв евакуацію пораненого під свій контроль, а то могло би бути те, що і з Ярославом Журавлем.
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29.01.2023 22:55 Ответить
 
 