Военные контрразведчики СБУ уничтожили группу оккупантов на восточном фронте. ВИДЕО
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили группу оккупантов на восточном фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили четырех россиян и ранили не менее трех российских захватчиков с помощью ударных дронов.
"Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина", - говорится в сообщении.
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+34 Валентина Саюн #551086
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+17 Вася Шевченко #371210
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+10 viktor #495976
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наші воїни будуть задоволені 😕
Але нехай, з поганої вівці....
А від самого відео двояке враження, те що козломорді мруть то є добре. Але що там робить контррозвідка скидаючи запали з дронів?!!!!!!!!
гОйда, кацапи! плазуйте хробаками до своїх могил !