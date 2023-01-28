Военные контрразведчики СБУ уничтожили группу оккупантов на восточном фронте. ВИДЕО

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили группу оккупантов на восточном фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили четырех россиян и ранили не менее трех российских захватчиков с помощью ударных дронов.

"Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина", - говорится в сообщении.

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