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Військові контррозвідники СБУ знищили групу окупантів на східному фронті. ВIДЕО

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили групу окупантів на східному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, військові контррозвідники Служби безпеки України знищили чотирьох росіян та поранили не менше трьох російських загарбників з допомогою ударних дронів.

"Під час бою наши співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено тилову базу ворога на Луганщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) СБУ (12812) знищення (7227) Донбас (22356) втрати (4396) дрони (4695)


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Топ коментарі
+34
40 хвилин назад Гетьман передав нову партію допомоги для ЗСУ.
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28.01.2023 15:40
+17
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28.01.2023 15:41
+10
З яких таких пір контррозвідка воюе на фронті,її діло воювати тихенько без шуму і пилу,і в нашому і москальському тилу виловлювати всю мерзоту яка мішае нам воювати і жити.
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28.01.2023 16:19
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40 хвилин назад Гетьман передав нову партію допомоги для ЗСУ.
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28.01.2023 15:40 Відповісти
Ти загубився в часі 😠
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28.01.2023 16:03 Відповісти
Це добре 👍🏼👍🏼👍🏼
наші воїни будуть задоволені 😕
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28.01.2023 16:02 Відповісти
Так,вони дійсно задоволені,бо прийшли до Посейдона решта. Теплі речі, термогрілки, тихе і добре слово Гетьмана це не гугняві відосики
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28.01.2023 18:53 Відповісти
Это? https://www.youtube.com/watch?v=WCaYSACnMJ8
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28.01.2023 16:16 Відповісти
Вадим Гетьман давно помер... Хто у тебе Гетьман? Зеленський таки да, Гетьман, ну ще можна про Залужного так сказати... Тільки вони не передають допомогу...
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28.01.2023 19:10 Відповісти
Зеленський гетьман? гарна шутєйка. Гетьман за посадою повинен бути розумним, а тут очевидні проблеми
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28.01.2023 21:08 Відповісти
Все сподіваеться до корита повернутися.
Але нехай, з поганої вівці....
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29.01.2023 02:23 Відповісти
Недо "гетьман"
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29.01.2023 22:20 Відповісти
Що біситесь пеньки часів януковича ....бо одні для України, інші оп з України тягнуть
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30.01.2023 09:08 Відповісти
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28.01.2023 15:41 Відповісти
Ну жить будут, но посцать будет тепепрь сложно
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28.01.2023 15:41 Відповісти
А по функционалу контрразведке СБУ на фронте с коптерами, а не заниматься контрразведкой в Киеве и стрелять будановским офицерам ГРУ в затылок?
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28.01.2023 15:47 Відповісти
А коли Киреев взагалі був будановським офіцером? Він сам про це хоча знав? Те що його в тупу завалили бо дуже багато знав, це інше питання. І через півроку якась фігня про спасителя Києва?! І взагалі мені складно уявити, що хтось при пам'яті буде співпрацювати з таким наріком й кентом гоміаішвілі, як Буданов..
А від самого відео двояке враження, те що козломорді мруть то є добре. Але що там робить контррозвідка скидаючи запали з дронів?!!!!!!!!
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30.01.2023 01:51 Відповісти
Ви - контр..... Вас хто туда відправив????
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28.01.2023 15:53 Відповісти
подібно на нквд, ті теж мали війська, нацбезпека має інші завдання
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28.01.2023 16:12 Відповісти
З яких таких пір контррозвідка воюе на фронті,її діло воювати тихенько без шуму і пилу,і в нашому і москальському тилу виловлювати всю мерзоту яка мішае нам воювати і жити.
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28.01.2023 16:19 Відповісти
Я думал чувачок своему раненому помочь решил а он, тупо ****..ся. Еще и по руке похлопал, типо, держись, я за подмогой. Своих не бросают.
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28.01.2023 18:57 Відповісти
.

гОйда, кацапи! плазуйте хробаками до своїх могил !
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28.01.2023 20:00 Відповісти
Контррозвідники ******** на фронті? я думав у них інший стиль роботи. Хоча б крота якогось спіймали в ОПі
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28.01.2023 21:09 Відповісти
хто ж використовує контррозвідників,як штурмову піхоту? хочуть їх винищити,щоб не було кому займатися диверсантами та агентами рашки? це такий стиль роботи у Малюка чи вказівка Єрмака з Татаровим?
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29.01.2023 09:03 Відповісти
Добре, що гугнявий найвеличний підер ********** не взяв евакуацію пораненого під свій контроль, а то могло би бути те, що і з Ярославом Журавлем.
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29.01.2023 22:55 Відповісти
 
 