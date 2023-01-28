Військові контррозвідники СБУ знищили групу окупантів на східному фронті. ВIДЕО

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили групу окупантів на східному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, військові контррозвідники Служби безпеки України знищили чотирьох росіян та поранили не менше трьох російських загарбників з допомогою ударних дронів.

"Під час бою наши співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна", - йдеться у повідомленні.

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