Військові контррозвідники СБУ знищили групу окупантів на східному фронті. ВIДЕО
Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили групу окупантів на східному фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, військові контррозвідники Служби безпеки України знищили чотирьох росіян та поранили не менше трьох російських загарбників з допомогою ударних дронів.
"Під час бою наши співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар28.01.2023 15:40
+17 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.01.2023 15:41
+10 viktor #495976
показати весь коментар28.01.2023 16:19
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наші воїни будуть задоволені 😕
Але нехай, з поганої вівці....
А від самого відео двояке враження, те що козломорді мруть то є добре. Але що там робить контррозвідка скидаючи запали з дронів?!!!!!!!!
гОйда, кацапи! плазуйте хробаками до своїх могил !