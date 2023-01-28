Знищено тилову базу ворога на Луганщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
На Луганщині аеророзвідка ДПСУ виявила базу ресурсного забезпечення противника, який облаштувався в садових насадженнях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, охоронці кордону дочекались, поки загарбники завершать підвіз матеріально-технічного забезпечення на польовий склад. А потім повідомили координати об'єкта артилеристам ЗСУ.
"Ювелірно, точним ударом тилову базу знищено. Від детонації боєприпасів злетіла в повітря й автівка, яка транспортувала вантажі. Обслуга та окупанти-комірники поповнили списки зниклих безвісти. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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А може миші вже все з'їли? От би так
рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
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Бабах і 🔥🔥🔥