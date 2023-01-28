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Знищено тилову базу ворога на Луганщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На Луганщині аеророзвідка ДПСУ виявила базу ресурсного забезпечення противника, який облаштувався в садових насадженнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, охоронці кордону дочекались, поки загарбники завершать підвіз матеріально-технічного забезпечення на польовий склад. А потім повідомили координати об'єкта артилеристам ЗСУ.

"Ювелірно, точним ударом тилову базу знищено. Від детонації боєприпасів злетіла в повітря й автівка, яка транспортувала вантажі. Обслуга та окупанти-комірники поповнили списки зниклих безвісти. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Бойовий дрон знищує ворожу вантажівку на херсонському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227) Луганська область (4878)


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28.01.2023 12:45 Відповісти
Ошметками заляпали всю округу. Кацапские пробляди учатся летать.
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28.01.2023 12:48 Відповісти
Жидковато.... мабуть справді розсредоточують...

А може миші вже все з'їли? От би так
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28.01.2023 12:56 Відповісти
Глисты под червяков косят??
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28.01.2023 13:03 Відповісти
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

.
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28.01.2023 13:18 Відповісти
кто им даст это сделать
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28.01.2023 14:47 Відповісти
Вся матеріально - технічне забезпечення рашистів кудись зникло

Бабах і 🔥🔥🔥
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28.01.2023 13:59 Відповісти
 
 