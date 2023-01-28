Знищено тилову базу ворога на Луганщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На Луганщині аеророзвідка ДПСУ виявила базу ресурсного забезпечення противника, який облаштувався в садових насадженнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, охоронці кордону дочекались, поки загарбники завершать підвіз матеріально-технічного забезпечення на польовий склад. А потім повідомили координати об'єкта артилеристам ЗСУ.

"Ювелірно, точним ударом тилову базу знищено. Від детонації боєприпасів злетіла в повітря й автівка, яка транспортувала вантажі. Обслуга та окупанти-комірники поповнили списки зниклих безвісти. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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