Уничтожена тыловая база врага на Луганщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Луганской области аэроразведка ГПСУ обнаружила базу ресурсного обеспечения противника, которая обустроилась в садовых насаждениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, охранники границы дождались, пока захватчики завершат подвоз материально-технического обеспечения на полевой склад. А затем сообщили координаты объекта артиллеристам ВСУ.

"Ювелирно, точным ударом тыловая база уничтожена. От детонации боеприпасов взлетел в воздух и автомобиль, транспортировавший грузы. Обслуга и оккупанты-кладовщики пополнили списки пропавших без вести. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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