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Уничтожена тыловая база врага на Луганщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Луганской области аэроразведка ГПСУ обнаружила базу ресурсного обеспечения противника, которая обустроилась в садовых насаждениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, охранники границы дождались, пока захватчики завершат подвоз материально-технического обеспечения на полевой склад. А затем сообщили координаты объекта артиллеристам ВСУ.

"Ювелирно, точным ударом тыловая база уничтожена. От детонации боеприпасов взлетел в воздух и автомобиль, транспортировавший грузы. Обслуга и оккупанты-кладовщики пополнили списки пропавших без вести. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Боевой дрон уничтожает вражеский грузовик на херсонском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916) Луганская область (6496)


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28.01.2023 12:45 Ответить
Ошметками заляпали всю округу. Кацапские пробляди учатся летать.
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28.01.2023 12:48 Ответить
Жидковато.... мабуть справді розсредоточують...

А може миші вже все з'їли? От би так
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28.01.2023 12:56 Ответить
Глисты под червяков косят??
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28.01.2023 13:03 Ответить
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

.
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28.01.2023 13:18 Ответить
кто им даст это сделать
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28.01.2023 14:47 Ответить
Вся матеріально - технічне забезпечення рашистів кудись зникло

Бабах і 🔥🔥🔥
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28.01.2023 13:59 Ответить
 
 