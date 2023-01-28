Уничтожена тыловая база врага на Луганщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО
В Луганской области аэроразведка ГПСУ обнаружила базу ресурсного обеспечения противника, которая обустроилась в садовых насаждениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, охранники границы дождались, пока захватчики завершат подвоз материально-технического обеспечения на полевой склад. А затем сообщили координаты объекта артиллеристам ВСУ.
"Ювелирно, точным ударом тыловая база уничтожена. От детонации боеприпасов взлетел в воздух и автомобиль, транспортировавший грузы. Обслуга и оккупанты-кладовщики пополнили списки пропавших без вести. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А може миші вже все з'їли? От би так
рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
.
Бабах і 🔥🔥🔥