Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотників

Міністерство оборони України уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів. На цей сегмент цьогоріч має бути спрямовано близько 20 млрд грн.

Про це міністерство повідомило у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних сил України. Враховуючи потреби і запити української армії у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн. Про це йшлося під час спільної наради представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, вітчизняних розробників та виробників БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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На зустрічі було відзначено, що Міноборони поглиблює співпрацю з українськими розробниками та виробниками БПЛА. Зокрема, протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії.

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Після введення нової процедури допуску, яка раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає тижні, Міністерство оборони України з листопада 2022 по січень цього року отримало від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще три типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

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Учасники спільної зустрічі визначили завдання та кроки щодо вдосконалення регуляторних процедур. Ці пропозиції Міноборони винесене на обговорення Координаційного штабу за участі віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони України Олексія Резнікова.