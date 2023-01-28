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Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотників

безпілотник

Міністерство оборони України уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів. На цей сегмент цьогоріч має бути спрямовано близько 20 млрд грн.

Про це міністерство повідомило у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних сил України. Враховуючи потреби і запити української армії у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн. Про це йшлося під час спільної наради представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, вітчизняних розробників та виробників БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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На зустрічі було відзначено, що Міноборони поглиблює співпрацю з українськими розробниками та виробниками БПЛА. Зокрема, протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії.

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Після введення нової процедури допуску, яка раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає тижні, Міністерство оборони України з листопада 2022 по січень цього року отримало від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще три типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

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Учасники спільної зустрічі визначили завдання та кроки щодо вдосконалення регуляторних процедур. Ці пропозиції Міноборони винесене на обговорення Координаційного штабу за участі віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони України Олексія Резнікова.

Автор: 

безпілотник (4110) Міноборони (7325) дрони (4636)


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Топ коментарі
+19
Интересуюсь, а на какую сумму с фирмой абхаза, непонятно КАК ставшего гражданином Украины, Арахамии заключили контракт и на сколько МОУ будет переплачивать за его х..вую продукцию? Подороже, как за яйца в процентном соотношении или подороже?
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28.01.2023 16:00
+12
там засекречено. Всё в килокалориях.
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28.01.2023 16:04
+10
Навіщо їм касьян, якщо є фірми шашличної абхазької абєзяни з їх недодронами по цінам супутника притули?
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28.01.2023 16:10
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Розумний крок!
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28.01.2023 15:56 Відповісти
на підряди знайшли потрібних чоловічиків...
цілий супутник миші з'їли а тут якісь дрони...
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28.01.2023 16:10 Відповісти
крок,котрий вказує на саботаж "зе" влади в минулому у виробництві не тільки безпілотників.але й тих видів озброєнь,котрі були виготовлені і пройшли випробування.за президенства Петра
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28.01.2023 16:30 Відповісти
Звичайно розумний, я тепер розумію, чому у волонтерів проблеми на кордоні, з завозом звичайних мавиків....
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28.01.2023 16:43 Відповісти
бажано імена власників та назви компаній
бо як би за більшісттю цих компаніями не стояв арахамія
бо тоді де кому буде і в 5 разів дешевше
і якість огого
бо ні порівнянь з світовими брендами
ні різниці в ціні та якості не пишуть
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28.01.2023 18:23 Відповісти
безпілотники лєтять, будєм всєх бамбіть
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28.01.2023 18:32 Відповісти
добре (мабуть)... але скільки часу мине від "уклали контракт" до віддали в ЗСУ ?
резніков змінив свою думку щодо "весільних мавіків" ???
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28.01.2023 15:58 Відповісти
Та ні, американці їдуть.
Воно жадібне, але не дурне,
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29.01.2023 02:17 Відповісти
Розумний крок - але поки наші безпілотники зможуть працювати "в єдиному полі управління автоматизовано" - пройде ще не один місяць!!!
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28.01.2023 16:00 Відповісти
Интересуюсь, а на какую сумму с фирмой абхаза, непонятно КАК ставшего гражданином Украины, Арахамии заключили контракт и на сколько МОУ будет переплачивать за его х..вую продукцию? Подороже, как за яйца в процентном соотношении или подороже?
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28.01.2023 16:00 Відповісти
там засекречено. Всё в килокалориях.
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28.01.2023 16:04 Відповісти
Арахамия на еще один орден старается. Теперь уже из рук другого президента.
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28.01.2023 16:15 Відповісти
Он давно достоин получить орден "Онан и *******" ІІІ степени.
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28.01.2023 17:57 Відповісти
А у Касьянова щось придбають? Чи знов прольот?
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28.01.2023 16:00 Відповісти
Навіщо їм касьян, якщо є фірми шашличної абхазької абєзяни з їх недодронами по цінам супутника притули?
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28.01.2023 16:10 Відповісти
А хіба абхазько-рахамські дрони не провалили польових випробувань МО декілька міс тому?
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28.01.2023 22:21 Відповісти
Для людей які яйця кілограмами закуповують - це ні на що не впливає.
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29.01.2023 08:53 Відповісти
От ти ляпнув про асфальт, і що?....
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28.01.2023 16:15 Відповісти
Отлично. Собирать самому с нуля раз в 5 дешевле, чем брать мавики. И в 500 (или еще больше), чем брать свитчблейды, просто добавив куда более полезную кумулятивную гранату или мину к коптеру. Но для самосборки тоже нужен опт. Купить 100000 винтиков каждого номинала и пару тонн карбоновых трубок, которые затем нарезать на дорогом, качественном станке с высокой точностью - это лучше, чем брать в розницу пакетики из Китая или уже готовые трубки. Не говоря уже и о том, что может можно и самим изготавливать лопасти винтов, купив пару станков даже по сто тысяч баксов за каждый - окупятся очень быстро. Просто закупить оптом трубки, моторы, аккумуляторы, регуляторы оборотов, провода, пропеллеры, полетный контроллер, видеоконтроллер (в том числе и цифровой самодельный, лучше аналогового видео, которое просто перехватывать, хотя и есть способы усложнить перехват видеоизображения), камеру, антенки, крепеж, и еще ряд мелочей, необходимых для сборки подвеса. Оптом дешевле и быстрее собирать конвейерной сборкой, каждый быстро набьет руку и будет делать качественнее, а качество нужно высокое, все-таки мина опасная и ошибки недопустимы будут. К тому же частник не сможет даже ЧПУ нормальный купить, будет вынужден заказывать готовые пластины, которые весьма дорогие в розницу. И мавики всегда пугают, что китайцы сделают закладки. В один день включат так, что будет передача телеметрии для кацапов. Лучше иметь свой полетный контроллер и свой способ передачи видеоизображения с камеры, лучше самим подбирать антенны и выбирать удобные частоты, меняя их в зависимости от глушилок у кацапов. На мавиках хрен изменишь с 900 на 2.4 и потом на 433 и так даже несколько раз в день пускать дроны, ну и для видео тоже не обязательно сидеть на 5.5-5.8, есть и другие частоты. Тем более в условиях РЭБ почти всегда для связи с дроном нужна антенна на крыше дома или даже аэростат небольшой, так и так придется делать все самостоятельно.
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28.01.2023 16:09 Відповісти
вижу, что Вы в теме.
отлично то отлично, но. дешевле...хз.

наше МО действует так, как будто нет войны
сперва Резников говорил, что коптеры не нужны, армия их не заказывает.
теперь, судя по новости, начинаются бюрократические процедуры.
мне кажется, что делается все через жо...
производители дали заявки, кодификация, ТУ...

война на дворе! соблюдать процедуры и принимать официально на вооружение можно будет после окончания войны!
а сейчас:
- определитесь с типом беспилотника (конструкция, ТТХ), сформулируйте ТЗ (можно несколько вариантов: камикадзе, легкий-ударный и т.п.),
- производители просчитают себестоимость,
- разместите тендер и вперед.

если нужны какие-то изменеия в нормативке или законах - принимайте.
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28.01.2023 18:58 Відповісти
Чому б не відкрити філію військових підприємств союзників, які уже мають ефективні бойові розробки і налагоджений процес виробництва безпілотників, а не винаходити колесо з нуля під час війни щоб дехто з привладних щурів нагрів собі кармани?
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28.01.2023 22:30 Відповісти
желание союзников, лицензии.
ну и главная проблема: как что-то украсть.
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28.01.2023 22:39 Відповісти
Не надо передергивать. Резников говорил, что Мавик это говно и поэтому МО их не заказывает.
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28.01.2023 23:00 Відповісти
ну и что не так?
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28.01.2023 23:10 Відповісти
Логическая цепь не так. А если еще назначить виноватого....
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28.01.2023 23:47 Відповісти
с логикой как раз все правильно.

кто там виноват, пусть сами разбираются...
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29.01.2023 12:36 Відповісти
І будуть купувати втридорога, як яйця в кілограмах?
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28.01.2023 16:10 Відповісти
Такі контракти мали бути укладені в травні 2019 року, Але, нажаль, вони укладалися з "Великим будівництвом".
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28.01.2023 16:14 Відповісти
Фирмы с логотипом "Araham & Company" Закупка продовольствия для ЗСУ не научила? <отримало від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів.> Вы на бронетанковом заводе буржуйки выпускаете - а тут 75 заявок на БПЛА
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28.01.2023 16:15 Відповісти
75 заявок на БПЛА від авіамодельних кружків....
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28.01.2023 16:23 Відповісти
Кожен по вартості авіаносця???
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28.01.2023 16:19 Відповісти
Что за такие таинственные компании интересно... Разработка таких устройств и запуск в производство требует огромных затрат и наличия очень серьёзных специалистов. Неспроста нормальные "свадебно-бытовые" дроны делат пара-тройка фирм во всё мире.
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28.01.2023 16:19 Відповісти
А що арахамія наштампував 20 фірм?
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28.01.2023 16:26 Відповісти
І скільки в одному резніковському раціоні безпилотників? Чи він їх пучками купляє?
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28.01.2023 17:17 Відповісти
Ударно-тактический беспилотник Ace One, украинских разработчиков, способен разгоняться до звуковой скорости 0,95 Маха, поднимается на высоту до 13,7 км
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28.01.2023 19:17 Відповісти
ні ні нафіг нафіг,турки ж кращий зробили(сарказм),а те що і в турку і тут одне і те саме двигло,бовдурам пофіг,і що замість того щоб купувати турецький з нашим двиглом,можна було виробляти власний дрон з тим же двигуном,то ні,аналогічно як і Луч посланий накуй,з майже 70 відсотками розробки сокіл-300
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29.01.2023 04:55 Відповісти
 
 