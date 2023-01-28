Экс-генерал НАТО Павел побеждает на президентских выборах в Чехии

Во втором туре выборов президента Чехии убедительно победил генерал в отставке Петр Павел.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов, обнародованных на сайте Volby.cz, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За 61-летнего генерала в отставке, экс-главу Генштаба армии ЧР и бывшего председателя Военного комитета НАТО проголосовало 58,08% избирателей, за 68-летнего экс-премьера, миллиардера Андрея Бабиша – 41,91%.

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Премьер-министр Петр Фиала поздравил победителя и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве. Павел, по словам Фиалы, является тем, кто может улаживать конфликты, а не разжигать их. "Это очень важно для нашего будущего", – сказал премьер.

"Я готов работать… За успех своего президентства буду считать наш общий успех", - сказал Павел и пригласил к сотрудничеству всех сограждан и выразил надежду, что вместе удастся решить проблемы, в частности преодолеть конфронтацию.

Официальные данные будут объявлены во вторник Государственной избирательной комиссией. С 1 по 10 февраля ход и результаты обоих туров выборов можно будет оспорить в Высшем административном суде.

Явка во втором туре составила 70,19%, это немного больше, чем в первом туре, огда на голосование пришли 68,24%.