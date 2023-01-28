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Экс-генерал НАТО Павел побеждает на президентских выборах в Чехии

павел,петр

Во втором туре выборов президента Чехии убедительно победил генерал в отставке Петр Павел.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов, обнародованных на сайте Volby.cz, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За 61-летнего генерала в отставке, экс-главу Генштаба армии ЧР и бывшего председателя Военного комитета НАТО проголосовало 58,08% избирателей, за 68-летнего экс-премьера, миллиардера Андрея Бабиша – 41,91%.

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Премьер-министр Петр Фиала поздравил победителя и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве. Павел, по словам Фиалы, является тем, кто может улаживать конфликты, а не разжигать их. "Это очень важно для нашего будущего", – сказал премьер.

"Я готов работать… За успех своего президентства буду считать наш общий успех", - сказал Павел и пригласил к сотрудничеству всех сограждан и выразил надежду, что вместе удастся решить проблемы, в частности преодолеть конфронтацию.

Официальные данные будут объявлены во вторник Государственной избирательной комиссией. С 1 по 10 февраля ход и результаты обоих туров выборов можно будет оспорить в Высшем административном суде.

Явка во втором туре составила 70,19%, это немного больше, чем в первом туре, огда на голосование пришли 68,24%.

Автор: 

выборы (24723) Чехия (1703) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+38
Це добре для України.
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28.01.2023 17:45
+38
Аукнулось Бабішу "хатєлкі міра" без Перемоги України.

Кандидат у президенти Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО не відправлятиме чеських військових до Польщі та країн Балтії.

Джерело: журналіст Радіо Свобода https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1617255237756018690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1617255237756018690%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-world%2F3657286-kandidat-u-prezidenti-cehii-zaaviv-so-nicogo-ne-robitime-akso-rf-napade-na-kraini-nato.html Рікард Йозвяк

Пряма мова: "Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно заявив, що не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом".

Деталі: Йозвяк зазначив, що коли Бабішу сказали, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО, він відповів: "Я хочу миру".
Кацапська кансєрва.
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28.01.2023 17:45
+29
Может и у нас когда-то Генерал станет Президентом,а не писькограй!!!
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28.01.2023 17:56
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Це добре для України.
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28.01.2023 17:45 Ответить
Підтримую. Просто чудова новина. Ознайомився з біографією генерала Петра Павла і залишився дуже задоволеним. Мужня і розумна людина. Бойовий натівський генерал. Бажаю йому успіхів.
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28.01.2023 18:13 Ответить
Аукнулось Бабішу "хатєлкі міра" без Перемоги України.

Кандидат у президенти Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО не відправлятиме чеських військових до Польщі та країн Балтії.

Джерело: журналіст Радіо Свобода https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1617255237756018690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1617255237756018690%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-world%2F3657286-kandidat-u-prezidenti-cehii-zaaviv-so-nicogo-ne-robitime-akso-rf-napade-na-kraini-nato.html Рікард Йозвяк

Пряма мова: "Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно заявив, що не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом".

Деталі: Йозвяк зазначив, що коли Бабішу сказали, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО, він відповів: "Я хочу миру".
Кацапська кансєрва.
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28.01.2023 17:45 Ответить
Міліардер це той підарас який казав що не треба допомагати Україні та треба виходити з НАТО? 🤔
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28.01.2023 17:45 Ответить
тримаємо кулаки
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28.01.2023 17:46 Ответить
Нарешті почали обирати адекватних
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28.01.2023 17:46 Ответить
Може і Україні колисьтакі часи настануть.
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28.01.2023 18:14 Ответить
Здається непогано. Та і ті що були добряче допомагали Україні. Після 24.02.2022 року Чехія була і є разом з Україною. Але цікаво інше, чи там актори не лізуть в Президенти, чи чехи знають кому і де місце.
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28.01.2023 17:49 Ответить
Але там начебто вона була з Україною наперекір прокацапській владі, переважно таємно через бізнесменів. Зустрічала таку інфу.
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28.01.2023 17:53 Ответить
Уряд Чехії дружній до нас, і саме він сприяв передачі озброєнь нам. Проросійським там був президент Земан, та і він після 24-го частково прозрів.
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28.01.2023 20:01 Ответить
Божечко, це ж я поплутала з якоюсь іншою країною, мабуть. Вибачаюсь, не тра було поспішати писати, тим більш в таких темах. Наука на майбутнє.
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01.02.2023 13:17 Ответить
це в тебе нема і нас е модер яка в тебе освіта . мабуть 3 класа заочно.
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28.01.2023 17:54 Ответить
Зато у вас есть ассенизатор по диплому и оленевод по ВУС Шойгу и Муму- ВсяЖопаВшрамах.
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28.01.2023 17:59 Ответить
це приклад для украіни...
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28.01.2023 17:53 Ответить
Адекватні люди вибрали адекватного президента. А в нас втомлені від війни вибрали клоуна і тепер ми отримали ще більшу війну.
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28.01.2023 17:53 Ответить
втомилися тікто не воював.вони і зараз не воюють
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28.01.2023 17:56 Ответить
З третьої спроби.Перші два рази вибрали те, що внизу👇
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28.01.2023 18:13 Ответить
Адекватні... 10 років Земана обирали, який щотижня в кацапському посольстві бухав 😀
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28.01.2023 18:19 Ответить
Чехи вже підзабули що таке війна і могли дозволити собі цей розслабон і до того ж вони в НАТО, а в нас зовсім інша ситуація.
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28.01.2023 19:16 Ответить
Что бы понять кто такой Андрей Бабиш. Не чеш и он водил бизнес с Земаном и роззсиянами и он подставил своего сына и источник начального капитала неизвестен. Это порода людей для которых бабло решает все.
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28.01.2023 23:04 Ответить
Посмотрим что будет через полгода, а будет как всегда....
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28.01.2023 17:54 Ответить
Хорошо б Х//ла посадить в клетку и возить по городам, и чтобы все желающие бросали в него камни
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28.01.2023 17:54 Ответить
А шо с иплом, Земан?
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28.01.2023 17:55 Ответить
Может и у нас когда-то Генерал станет Президентом,а не писькограй!!!
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28.01.2023 17:56 Ответить
Цей факт доказує,що чехи адекватий та
толковий народ.
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28.01.2023 17:57 Ответить
везет же некоторым )))
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28.01.2023 18:02 Ответить
В Чехии теперь будет меньше вонять Ху*лом.
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28.01.2023 18:09 Ответить
А хіба бувають Ексгенерали
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28.01.2023 18:19 Ответить
Гарний сигнал прихильникам Путіна у Європі. Відтепер робота на користь Росії коштуватиме політичної кар'єри. І це свідчить про то, що Східна Європа не підтримує вату. То ж треба якось допомогти і угорцям, які зробили помилку, обравши Орбана виправити її, влаштувати угорський Майдан чи почати угорцям якось тиснути на Орбана, може він і сам відвенеться від Росії, усвідомвши що його теж чекатиме доля Бабіша
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28.01.2023 18:35 Ответить
Кто то живет в тысяче километров от московии и, понимая угрозу, выбирает в президенты генерала, а страна соседствующая с ней во время войны избирает президентом комедианта.
Вот такой вот абсурд истории
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28.01.2023 18:37 Ответить
Добра новина для чешського та українських народів! На відміну від Зеленского екс-генерал Павел не є політичним авантюристом ,а є поважною особою, не вертопрах-комік,як Зеленський.
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28.01.2023 18:56 Ответить
Везёт же людям. Успехов Чехии !
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28.01.2023 19:02 Ответить
вся ментальна відмінність чеського та українських народів на цих фото - одні обрали вульгарного блазня олігарха президентом під час війни, інші лише під загрозою війни обрали президентом гідного військового

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28.01.2023 19:08 Ответить
Справа не в тому, вульгарний він чи ні, у кожного свій смак. Українці закидали чехам Земана, який робив пропутинські заяви, але врівноважував різні верстви у суспільстві. І в Європі на той час було спокійно. Та коли у сусідів йде велика війна, чехи обрали військового. А українці сподівалися на мир, хоча мали підстави очікувати на війну у себе в країні, і обрали актора. Подобається Зеленський чи ні, чехи демонструють розважливість, на відміну від українців.
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28.01.2023 21:56 Ответить
НАТО Просто НАТО Це - спокій, право, людяність!
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28.01.2023 19:11 Ответить
Шо там Карлові Вари?
Пора зачищати
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28.01.2023 20:55 Ответить
Шо там Карлові Вари?
Пора зачищати,чи шо
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28.01.2023 20:56 Ответить
Бабіш їх дістав. Простий злодійчук та ще і неадекват. Крав гроші ЄС так як і Орбан.
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28.01.2023 21:23 Ответить
Выбрали женщины--- запросто!
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28.01.2023 21:53 Ответить
 
 