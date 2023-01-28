Экс-генерал НАТО Павел побеждает на президентских выборах в Чехии
Во втором туре выборов президента Чехии убедительно победил генерал в отставке Петр Павел.
Об этом свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов, обнародованных на сайте Volby.cz, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
За 61-летнего генерала в отставке, экс-главу Генштаба армии ЧР и бывшего председателя Военного комитета НАТО проголосовало 58,08% избирателей, за 68-летнего экс-премьера, миллиардера Андрея Бабиша – 41,91%.
Премьер-министр Петр Фиала поздравил победителя и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве. Павел, по словам Фиалы, является тем, кто может улаживать конфликты, а не разжигать их. "Это очень важно для нашего будущего", – сказал премьер.
"Я готов работать… За успех своего президентства буду считать наш общий успех", - сказал Павел и пригласил к сотрудничеству всех сограждан и выразил надежду, что вместе удастся решить проблемы, в частности преодолеть конфронтацию.
Официальные данные будут объявлены во вторник Государственной избирательной комиссией. С 1 по 10 февраля ход и результаты обоих туров выборов можно будет оспорить в Высшем административном суде.
Явка во втором туре составила 70,19%, это немного больше, чем в первом туре, огда на голосование пришли 68,24%.
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Кандидат у президенти Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО не відправлятиме чеських військових до Польщі та країн Балтії.
Джерело: журналіст Радіо Свобода https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1617255237756018690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1617255237756018690%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-world%2F3657286-kandidat-u-prezidenti-cehii-zaaviv-so-nicogo-ne-robitime-akso-rf-napade-na-kraini-nato.html Рікард Йозвяк
Пряма мова: "Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно заявив, що не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом".
Деталі: Йозвяк зазначив, що коли Бабішу сказали, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО, він відповів: "Я хочу миру".
Кацапська кансєрва.
толковий народ.
Вот такой вот абсурд истории
Пора зачищати
Пора зачищати,чи шо