Ексгенерал НАТО Павел перемагає на президентських виборах у Чехії
У другому турі виборів президента Чехії переконливо переміг генерал у відставці Петр Павел.
Про це свідчать результати підрахунку 99% голосів, оприлюднені на сайті Volby.cz, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За 61-річного генерала у відставці, ексглаву Генштабу армії ЧР і колишнього голову Військового комітету НАТО проголосувало 58,08% виборців, за 68-річного експрем’єра, мільярдера Андрея Бабіша – 41,91%.
Прем’єр-міністр Петр Фіала привітав переможця та висловив упевненість у плідній співпраці. Павел, за словами Фіали, є тим, хто може залагоджувати конфлікти, а не розпалювати їх. "Це дуже важливо для нашого майбутнього", - сказав прем’єр.
"Я готовий працювати… За успіх свого президентства буду вважати наш спільний успіх", - сказав Павел та запросив до співпраці усіх співгромадян і висловив сподівання, що разом вдасться розв'язати проблеми, зокрема, подолати конфронтацію.
Офіційні дані будуть оголошені у вівторок Державною виборчою комісією. З 1 по 10 лютого хід і результати обох турів виборів можна буде оскаржити у Вищому адміністративному суді.
Явка в другому турі становила 70,19%, це трохи більше, ніж у першому турі, коли голосувати прийшли 68,24%.
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Кандидат у президенти Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО не відправлятиме чеських військових до Польщі та країн Балтії.
Джерело: журналіст Радіо Свобода https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1617255237756018690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1617255237756018690%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-world%2F3657286-kandidat-u-prezidenti-cehii-zaaviv-so-nicogo-ne-robitime-akso-rf-napade-na-kraini-nato.html Рікард Йозвяк
Пряма мова: "Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно заявив, що не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом".
Деталі: Йозвяк зазначив, що коли Бабішу сказали, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО, він відповів: "Я хочу миру".
Кацапська кансєрва.
толковий народ.
Вот такой вот абсурд истории
Пора зачищати
Пора зачищати,чи шо