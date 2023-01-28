Ексгенерал НАТО Павел перемагає на президентських виборах у Чехії

У другому турі виборів президента Чехії переконливо переміг генерал у відставці Петр Павел.

Про це свідчать результати підрахунку 99% голосів, оприлюднені на сайті Volby.cz, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За 61-річного генерала у відставці, ексглаву Генштабу армії ЧР і колишнього голову Військового комітету НАТО проголосувало 58,08% виборців, за 68-річного експрем’єра, мільярдера Андрея Бабіша – 41,91%.

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Прем’єр-міністр Петр Фіала привітав переможця та висловив упевненість у плідній співпраці. Павел, за словами Фіали, є тим, хто може залагоджувати конфлікти, а не розпалювати їх. "Це дуже важливо для нашого майбутнього", - сказав прем’єр.

"Я готовий працювати… За успіх свого президентства буду вважати наш спільний успіх", - сказав Павел та запросив до співпраці усіх співгромадян і висловив сподівання, що разом вдасться розв'язати проблеми, зокрема, подолати конфронтацію.

Офіційні дані будуть оголошені у вівторок Державною виборчою комісією. З 1 по 10 лютого хід і результати обох турів виборів можна буде оскаржити у Вищому адміністративному суді.

Явка в другому турі становила 70,19%, це трохи більше, ніж у першому турі, коли голосувати прийшли 68,24%.