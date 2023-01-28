Процедуру выдачи справок о пребывании военных в плену упростят, - Верещук
В законодательство о выдаче справок о пребывании военнослужащих в плену будут внесены изменения.
Об этом шла речь во время межведомственного совещания по выдаче справок под председательством вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Участники мероприятия договорились, что в каждом органе будет определено ответственное подразделение по выдаче таких справок, а контакты этого подразделения будут обнародованы.
Кроме того, по результатам совещания Верещук поручила создать рабочую группу по разработке изменений в законодательство по усовершенствованию процедуры выдачи соответствующих справок.
"К Минреинтеграции часто обращаются по поводу получения справок о пребывании военнослужащих в плену. Поскольку этот документ обязателен для обращения в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, действующей при Минреинтеграции. Чтобы ускорить для людей получение таких справок, поручаю разработать четкие изменения, которые упростят эту процедуру. А также определить полномочия Национального информационного бюро в этом процессе, поскольку НИБ администрирует информацию о военнопленных", - отметила чиновник.
Отметим, для получения указанных справок необходимо обратиться в Министерство обороны Украины, правоохранительный орган, командира подразделения Вооруженных сил, другого законного военного формирования или орган, принадлежащий к силам безопасности и обороны Украины.
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"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
І Верещук, 17 липня 2020 р , Українська правда
that a soldier of Ukraine returned,
probably 3'000 soldiers ?
And then, "often" ?
What is wrong, being asked ?
Don't they want to be bothered ?
So it is: some useless politician
with never have worked anywhere
delegates the formulation of some directive,
law, order to some workers,
that do the politician's job.
Why can't Miss Verhaftchuk just not write
that law herself ?