Процедуру выдачи справок о пребывании военных в плену упростят, - Верещук

В законодательство о выдаче справок о пребывании военнослужащих в плену будут внесены изменения.

Об этом шла речь во время межведомственного совещания по выдаче справок под председательством вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Участники мероприятия договорились, что в каждом органе будет определено ответственное подразделение по выдаче таких справок, а контакты этого подразделения будут обнародованы.

Кроме того, по результатам совещания Верещук поручила создать рабочую группу по разработке изменений в законодательство по усовершенствованию процедуры выдачи соответствующих справок.

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"К Минреинтеграции часто обращаются по поводу получения справок о пребывании военнослужащих в плену. Поскольку этот документ обязателен для обращения в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, действующей при Минреинтеграции. Чтобы ускорить для людей получение таких справок, поручаю разработать четкие изменения, которые упростят эту процедуру. А также определить полномочия Национального информационного бюро в этом процессе, поскольку НИБ администрирует информацию о военнопленных", - отметила чиновник.

Отметим, для получения указанных справок необходимо обратиться в Министерство обороны Украины, правоохранительный орган, командира подразделения Вооруженных сил, другого законного военного формирования или орган, принадлежащий к силам безопасности и обороны Украины.