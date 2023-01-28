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Новости Война
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Процедуру выдачи справок о пребывании военных в плену упростят, - Верещук

верещук

В законодательство о выдаче справок о пребывании военнослужащих в плену будут внесены изменения.

Об этом шла речь во время межведомственного совещания по выдаче справок под председательством вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Участники мероприятия договорились, что в каждом органе будет определено ответственное подразделение по выдаче таких справок, а контакты этого подразделения будут обнародованы.

Кроме того, по результатам совещания Верещук поручила создать рабочую группу по разработке изменений в законодательство по усовершенствованию процедуры выдачи соответствующих справок.

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"К Минреинтеграции часто обращаются по поводу получения справок о пребывании военнослужащих в плену. Поскольку этот документ обязателен для обращения в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, действующей при Минреинтеграции. Чтобы ускорить для людей получение таких справок, поручаю разработать четкие изменения, которые упростят эту процедуру. А также определить полномочия Национального информационного бюро в этом процессе, поскольку НИБ администрирует информацию о военнопленных", - отметила чиновник.

Отметим, для получения указанных справок необходимо обратиться в Министерство обороны Украины, правоохранительный орган, командира подразделения Вооруженных сил, другого законного военного формирования или орган, принадлежащий к силам безопасности и обороны Украины.

Автор: 

плен (2598) пленные (2132) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+15
Якщо про щось говорить верещучка, то справа може тільки погіршитися!
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28.01.2023 21:43
+15
А когда ФСБ начнет выдавать справки предателям из слуг народа? Кремлевская консерва верещучка получила ее ?
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
І Верещук, 17 липня 2020 р , Українська правда
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28.01.2023 21:58
+11
А коля тищенко- каклета получит справку, что был в плену у тайских трансов ?
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28.01.2023 22:12
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Так вот он какой, цветочек аленький... вас ещё попросить и поупрашивать надо..
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28.01.2023 21:42 Ответить
доказывть что ты не верблюд )
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28.01.2023 21:59 Ответить
А якщо доведеш що воно верблюд, до того ж не у першому коліні, якась винагорода мається..??
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28.01.2023 22:03 Ответить
Якщо про щось говорить верещучка, то справа може тільки погіршитися!
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28.01.2023 21:43 Ответить
не говорить, а верещить верещадлом та сопить із дюр очок...
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28.01.2023 22:49 Ответить
А когда ФСБ начнет выдавать справки предателям из слуг народа? Кремлевская консерва верещучка получила ее ?
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
І Верещук, 17 липня 2020 р , Українська правда
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28.01.2023 21:58 Ответить
Невже так важко створити електронну базу осіб які перебували у полоні. І при зверненні даної особи просто підтвердити запит.
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28.01.2023 22:06 Ответить
А коля тищенко- каклета получит справку, что был в плену у тайских трансов ?
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28.01.2023 22:12 Ответить
Угу..И покажет следы пыток-своё развальцованное очко.
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28.01.2023 23:26 Ответить
довідка повинна бути вручена на кордоні обміну..... С у "И!!! 3.14здец!!!!!
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28.01.2023 22:54 Ответить
Until now, that did not happen many times,
that a soldier of Ukraine returned,
probably 3'000 soldiers ?

And then, "often" ?

What is wrong, being asked ?

Don't they want to be bothered ?

So it is: some useless politician
with never have worked anywhere
delegates the formulation of some directive,
law, order to some workers,
that do the politician's job.

Why can't Miss Verhaftchuk just not write
that law herself ?
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29.01.2023 00:58 Ответить
дійшло гниді Верещук, що через рік війни треба спростить процедуру видачи довідок про полон, а кажуть що вона тупіша ніж Кличко, брешуть люди... Вона така сама, як дебіл Віталька...
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29.01.2023 04:32 Ответить
О! Вилізла… а я думав воно вже здохло
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29.01.2023 06:51 Ответить
А чому вересчучку ще не спростили?
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29.01.2023 08:08 Ответить
**** неїбана. А троє свідків, щоб підтвердити, що боєць осколок розміром з сірникову коробку в ногу не сам з автомата загнав?
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29.01.2023 08:14 Ответить
 
 