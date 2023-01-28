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Новини Війна
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Процедуру видачі довідок про перебування військових у полоні спростять, - Верещук

верещук

До законодавства про видачу довідок щодо перебування військовослужбовців у полоні внесуть зміни.

Про це йшлося під час міжвідомчої наради щодо видачі довідок під головуванням віцепрем’єрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

Учасники заходу домовилися, що в кожному органі буде визначено відповідальний підрозділ з видачі таких довідок, а контакти цього підрозділу буде оприлюднено.

Крім того, за результатами наради Верещук доручила створити робочу групу для розробки змін до законодавства щодо удосконалення процедури видачі відповідних довідок.

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"До Мінреінтеграції часто звертаються щодо отримання довідок про перебування військовослужбовців у полоні. Бо цей документ є обов’язковим для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка діє при Мінреінтеграції. Щоб пришвидшити для людей отримання таких довідок, доручаю розробити чіткі зміни, які спростять цю процедуру. А також – визначити повноваження Національного інформаційного бюро у цьому процесі, оскільки НІБ адмініструє інформацію про військовополонених", – зазначила посадовиця.

Зазначимо, для отримання зазначених довідок необхідно звернутися до Міністерства оборони України, правоохоронного органу, командира підрозділу Збройних сил, іншого законного військового формування чи органу, що належить до сил безпеки й оборони України.

Автор: 

полон (1549) полонені (2256) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+15
Якщо про щось говорить верещучка, то справа може тільки погіршитися!
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28.01.2023 21:43
+15
А когда ФСБ начнет выдавать справки предателям из слуг народа? Кремлевская консерва верещучка получила ее ?
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
І Верещук, 17 липня 2020 р , Українська правда
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28.01.2023 21:58
+11
А коля тищенко- каклета получит справку, что был в плену у тайских трансов ?
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28.01.2023 22:12
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Так вот он какой, цветочек аленький... вас ещё попросить и поупрашивать надо..
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28.01.2023 21:42 Відповісти
доказывть что ты не верблюд )
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28.01.2023 21:59 Відповісти
А якщо доведеш що воно верблюд, до того ж не у першому коліні, якась винагорода мається..??
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28.01.2023 22:03 Відповісти
Якщо про щось говорить верещучка, то справа може тільки погіршитися!
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28.01.2023 21:43 Відповісти
не говорить, а верещить верещадлом та сопить із дюр очок...
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28.01.2023 22:49 Відповісти
А когда ФСБ начнет выдавать справки предателям из слуг народа? Кремлевская консерва верещучка получила ее ?
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
І Верещук, 17 липня 2020 р , Українська правда
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28.01.2023 21:58 Відповісти
Невже так важко створити електронну базу осіб які перебували у полоні. І при зверненні даної особи просто підтвердити запит.
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28.01.2023 22:06 Відповісти
А коля тищенко- каклета получит справку, что был в плену у тайских трансов ?
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28.01.2023 22:12 Відповісти
Угу..И покажет следы пыток-своё развальцованное очко.
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28.01.2023 23:26 Відповісти
довідка повинна бути вручена на кордоні обміну..... С у "И!!! 3.14здец!!!!!
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28.01.2023 22:54 Відповісти
Until now, that did not happen many times,
that a soldier of Ukraine returned,
probably 3'000 soldiers ?

And then, "often" ?

What is wrong, being asked ?

Don't they want to be bothered ?

So it is: some useless politician
with never have worked anywhere
delegates the formulation of some directive,
law, order to some workers,
that do the politician's job.

Why can't Miss Verhaftchuk just not write
that law herself ?
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29.01.2023 00:58 Відповісти
дійшло гниді Верещук, що через рік війни треба спростить процедуру видачи довідок про полон, а кажуть що вона тупіша ніж Кличко, брешуть люди... Вона така сама, як дебіл Віталька...
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29.01.2023 04:32 Відповісти
О! Вилізла… а я думав воно вже здохло
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29.01.2023 06:51 Відповісти
А чому вересчучку ще не спростили?
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29.01.2023 08:08 Відповісти
**** неїбана. А троє свідків, щоб підтвердити, що боєць осколок розміром з сірникову коробку в ногу не сам з автомата загнав?
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29.01.2023 08:14 Відповісти
 
 