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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты снова спекулируют на теме сорванной эвакуации мариупольцев, - Андрющенко

маріуполь

Российские пропагандисты вернулись к теме невозможности эвакуации жителей Мариуполя в начале оккупации, хотя сами ее и сорвали.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Из ящика получили вопрос "Украина не эвакуировала из Мариуполя". На самом деле, в невозможности организованной эвакуации из Мариуполя есть две причины (хотя в итоге одна – Россия). Причина первая. Сознательное уничтожение всего транспорта для эвакуации. Речь, в частности, о 136 подготовленных муниципальных автобусах, которые за пять дней были прицельно уничтожены "Градами". По наводке "подопечных" и мраzоты, которая до сих пор частично в Мариуполе радуется руинам и смертям", - написал Андрющенко.

Та также российские военные не пускали дальше Бердянска колонны автобусов, которые должны были вывозить людей. Андрющенко отметил, что доходило до прямой блокировки эвакотранспорта БТРмы и угроз расстрелять водителей и сопровождающих. Также оккупанты превратили в металлолом автобусы частных перевозчиков, которые, по договоренности, тоже были подготовлены для вывоза людей.

"Единственным виновником трагедии Мариуполя является Владимир Путин и его рабы - граждане России", - резюмировал советник городского головы.

Смотрите: Оккупанты превращают центр Мариуполя в лунную пустыню, - Андрющенко. ВИДЕО

Мариуполь (5707) оккупация (10125) эвакуация (2067) Андрющенко Петр (579)


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а чому ще раніше цього не зробили? радник не все договорює....
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29.01.2023 12:31 Ответить
***** виноват во всех смертях этой войны, это понятно и не обсуждается. Но сам то Андрющенко с семьей и его начальник мэр Мариуполя как-то успели выехать, а вот горожане нет((((. Да и уж лучше было в оккупированный Бердянск ( временно , рано или поздно Украина его вернет ) , чем остаться в том аду, который устроила кацапская пи@орасня в Марике.
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29.01.2023 12:44 Ответить
цей Андрющенко, якщо не помиляюся, один із перших здриcнув з Маріуполя.
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29.01.2023 12:51 Ответить
Цікаво, а Андрющенко також грек , як і мер Бойченко, чи ні? Скоріше таки грек, бо інших вони при собі не тримають. В Маріуполі взагалі вся влада складається з греків, хоча їх там, згідно перепису, 4,3%.
Але оригінальні прізвища типу Уздемір, Тахтомиш, Єварлак, та ін. - наразі рідкість. Тепер вони збельшого мають українські прізвища від матерів.
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29.01.2023 13:44 Ответить
І ще одне: - від Андрющенка на протязі останніх 5-ти днів була одна новина про "бавовну" в Кальміуському районі, та дві про гучні вибухи в тому ж районі. Подробиці обіцяв повідомити, але поки мовчить. - Чому?
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29.01.2023 13:54 Ответить
Може тому що влада людей не попередила про наступ? А може тому що влада і не збиралася когось евакуйсвувати?
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29.01.2023 18:48 Ответить
 
 