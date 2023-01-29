Оккупанты снова спекулируют на теме сорванной эвакуации мариупольцев, - Андрющенко

Российские пропагандисты вернулись к теме невозможности эвакуации жителей Мариуполя в начале оккупации, хотя сами ее и сорвали.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Из ящика получили вопрос "Украина не эвакуировала из Мариуполя". На самом деле, в невозможности организованной эвакуации из Мариуполя есть две причины (хотя в итоге одна – Россия). Причина первая. Сознательное уничтожение всего транспорта для эвакуации. Речь, в частности, о 136 подготовленных муниципальных автобусах, которые за пять дней были прицельно уничтожены "Градами". По наводке "подопечных" и мраzоты, которая до сих пор частично в Мариуполе радуется руинам и смертям", - написал Андрющенко.

Та также российские военные не пускали дальше Бердянска колонны автобусов, которые должны были вывозить людей. Андрющенко отметил, что доходило до прямой блокировки эвакотранспорта БТРмы и угроз расстрелять водителей и сопровождающих. Также оккупанты превратили в металлолом автобусы частных перевозчиков, которые, по договоренности, тоже были подготовлены для вывоза людей.

"Единственным виновником трагедии Мариуполя является Владимир Путин и его рабы - граждане России", - резюмировал советник городского головы.

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