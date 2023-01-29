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Оккупанты превращают центр Мариуполя в лунную пустыню, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупанты превращают центр Мариуполя в лунную пустыню, на восстановление в таких масштабах уйдут годы.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Остовы домов, горы из строительного мусора и кратеры обнаженных фундаментов. Русная будет писать о "реконструкции и здесь буду быстро строить новое". На то она и российская, чтобы врать.

На восстановление в таких масштабах уйдут годы. Чтобы отстроить то, что уже снесено нужно от 5 до 8 лет. А они не останавливаются уничтожать дальше. Россия. Только разрушение и смерть. Ее постоянные спутники и партнеры. Других – нет", – написал он.

Читайте: В Мариуполе раздался громкий взрыв, - Андрющенко

Мариуполь (5712) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+18
Выбор клована в 2019 році перетворить твою місцевість на місячну поверхню
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29.01.2023 11:19
+12
Москальню потрібно знищити під корень , бо ця мразота ніколи не дасть нам спокійно жити на своій землі 😠
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29.01.2023 11:24
+10
Весь мордор должен выглядеть так же.
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29.01.2023 12:30
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Выбор клована в 2019 році перетворить твою місцевість на місячну поверхню
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29.01.2023 11:19 Ответить
Не було б кловуна - була б Юля -- все одного у вашого Педро шансiв переобратися на другий термiн не було аж наяких ! Про це свiтдчали усi опитування того часу .
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29.01.2023 12:06 Ответить
До чого цей допис? У фіналі був вибір або Зеленський, або Порошенко - ніякої Тимошенко там не було.
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29.01.2023 12:34 Ответить
Бо це звичайний підор який косить під еврея і хоче отримать плюшкі від голокосту
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29.01.2023 13:43 Ответить
Москальню потрібно знищити під корень , бо ця мразота ніколи не дасть нам спокійно жити на своій землі 😠
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29.01.2023 11:24 Ответить
Весь мордор должен выглядеть так же.
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29.01.2023 12:30 Ответить
От, до речі, що там цей уй@бок мад'ярський казав: росія зруйнує Україну так, що вона не стане призом для Заходу - ну, так той даунбас зруйнований самими рашистами теж такий собі приз для них
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29.01.2023 12:34 Ответить
та нехай розбирають завали - танкам легше буде Марік звільняти!
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29.01.2023 13:16 Ответить
ці руzzгниди хіба все розрівняють, навезуть землі і травою засіють, як в Грозному
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29.01.2023 14:21 Ответить
А чому мера не турбувала оборона міста, більше того чому ****** МАРІУОЛЬЦІ кидалися на ЗСУ мов із за вас "война началась,а мы за мир с братьями"
Тьфу **** бляха ,паскуди ссані
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30.01.2023 04:44 Ответить
 
 