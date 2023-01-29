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Окупанти перетворюють центр Маріуполя на місячну пустелю, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти перетворюють центр Маріуполя на місячну пустелю, на відбудову в таких масштабах підуть роки.

Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю. Остови будинків, гори з будівельного сміття та кратери оголених фундаментів. Русня буде писати про "реконструкцію та тут буде швидко будувати нове". На те вона й русня, аби брехати.

На відбудову в таких масштабах підуть роки. Аби відбудувати те, що ВЖЕ знесено, потрібно від 5 до 8 років. А вони не зупиняються знищувати далі. Росія. Лише руйнування та смерть. Її постійні супутники та партнери. Інших – немає", - написав він.

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Автор: 

Маріуполь (3230) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+18
Выбор клована в 2019 році перетворить твою місцевість на місячну поверхню
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29.01.2023 11:19
+12
Москальню потрібно знищити під корень , бо ця мразота ніколи не дасть нам спокійно жити на своій землі 😠
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29.01.2023 11:24
+10
Весь мордор должен выглядеть так же.
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29.01.2023 12:30
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Выбор клована в 2019 році перетворить твою місцевість на місячну поверхню
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29.01.2023 11:19 Відповісти
Не було б кловуна - була б Юля -- все одного у вашого Педро шансiв переобратися на другий термiн не було аж наяких ! Про це свiтдчали усi опитування того часу .
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29.01.2023 12:06 Відповісти
До чого цей допис? У фіналі був вибір або Зеленський, або Порошенко - ніякої Тимошенко там не було.
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29.01.2023 12:34 Відповісти
Бо це звичайний підор який косить під еврея і хоче отримать плюшкі від голокосту
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29.01.2023 13:43 Відповісти
Москальню потрібно знищити під корень , бо ця мразота ніколи не дасть нам спокійно жити на своій землі 😠
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29.01.2023 11:24 Відповісти
Весь мордор должен выглядеть так же.
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29.01.2023 12:30 Відповісти
От, до речі, що там цей уй@бок мад'ярський казав: росія зруйнує Україну так, що вона не стане призом для Заходу - ну, так той даунбас зруйнований самими рашистами теж такий собі приз для них
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29.01.2023 12:34 Відповісти
та нехай розбирають завали - танкам легше буде Марік звільняти!
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29.01.2023 13:16 Відповісти
ці руzzгниди хіба все розрівняють, навезуть землі і травою засіють, як в Грозному
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29.01.2023 14:21 Відповісти
А чому мера не турбувала оборона міста, більше того чому ****** МАРІУОЛЬЦІ кидалися на ЗСУ мов із за вас "война началась,а мы за мир с братьями"
Тьфу **** бляха ,паскуди ссані
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30.01.2023 04:44 Відповісти
 
 