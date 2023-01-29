Окупанти перетворюють центр Маріуполя на місячну пустелю, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти перетворюють центр Маріуполя на місячну пустелю, на відбудову в таких масштабах підуть роки.

Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю. Остови будинків, гори з будівельного сміття та кратери оголених фундаментів. Русня буде писати про "реконструкцію та тут буде швидко будувати нове". На те вона й русня, аби брехати.

На відбудову в таких масштабах підуть роки. Аби відбудувати те, що ВЖЕ знесено, потрібно від 5 до 8 років. А вони не зупиняються знищувати далі. Росія. Лише руйнування та смерть. Її постійні супутники та партнери. Інших – немає", - написав він.

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