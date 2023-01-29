Окупанти знову спекулюють на темі зірваної евакуації маріупольців, - Андрющенко

Російські пропагандисти повернулися до теми неможливості евакуації мешканців Маріуполя на початку окупації, хоча самі її й зірвали.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З шухляди дістали питання "Україна не евакуювала з Маріуполя". Насправді, в неможливості організованої евакуації з Маріуполя є дві причини (хоча у підсумку одна - Росія). Причина перша. Свідоме знищення всього транспорту для евакуації. Мова зокрема про 136 підготовлених муніципальних автобусів, які за п'ять днів було прицільно знищені "Градами". За наводкою "почекунів" та мраzоти, яка досі частково в Маріуполі радіє руїні та смерті", - написав Андрющенко.

Також російські військові не пускали далі Бердянська колони автобусів, які мали вивозити людей. Андрющенко зазначив, що доходило до прямого блокування евакотранспорту БТРми та погроз розстріляти водіїв та супроводжуючих. Також окупанти перетворили на металобрухт автобуси приватних перевізників, які, за домовленістю, теж були підготовлені для вивезення людей.

"Єдиним винуватцем у трагедії Маріуполя є Володимир Путін та його раби - громадяни Росії", - резюмував радник міського голови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти перетворюють центр Маріуполя на місячну пустелю, - Андрющенко. ВIДЕО