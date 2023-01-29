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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти знову спекулюють на темі зірваної евакуації маріупольців, - Андрющенко

маріуполь

Російські пропагандисти повернулися до теми неможливості евакуації мешканців Маріуполя на початку окупації, хоча самі її й зірвали.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З шухляди дістали питання "Україна не евакуювала з Маріуполя". Насправді, в неможливості організованої евакуації з Маріуполя є дві причини (хоча у підсумку одна - Росія). Причина перша. Свідоме знищення всього транспорту для евакуації. Мова зокрема про 136 підготовлених муніципальних автобусів, які за п'ять днів було прицільно знищені "Градами". За наводкою "почекунів" та мраzоти, яка досі частково в Маріуполі радіє руїні та смерті", - написав Андрющенко.

Також російські військові не пускали далі Бердянська колони автобусів, які мали вивозити людей. Андрющенко зазначив, що доходило до прямого блокування евакотранспорту БТРми та погроз розстріляти водіїв та супроводжуючих. Також окупанти перетворили на металобрухт автобуси приватних перевізників, які, за домовленістю, теж були підготовлені для вивезення людей.

"Єдиним винуватцем у трагедії Маріуполя є Володимир Путін та його раби - громадяни Росії", - резюмував радник міського голови.

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Автор: 

Маріуполь (3225) окупація (6671) евакуація (2307) Андрющенко Петро (692)


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а чому ще раніше цього не зробили? радник не все договорює....
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29.01.2023 12:31 Відповісти
***** виноват во всех смертях этой войны, это понятно и не обсуждается. Но сам то Андрющенко с семьей и его начальник мэр Мариуполя как-то успели выехать, а вот горожане нет((((. Да и уж лучше было в оккупированный Бердянск ( временно , рано или поздно Украина его вернет ) , чем остаться в том аду, который устроила кацапская пи@орасня в Марике.
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29.01.2023 12:44 Відповісти
цей Андрющенко, якщо не помиляюся, один із перших здриcнув з Маріуполя.
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29.01.2023 12:51 Відповісти
Цікаво, а Андрющенко також грек , як і мер Бойченко, чи ні? Скоріше таки грек, бо інших вони при собі не тримають. В Маріуполі взагалі вся влада складається з греків, хоча їх там, згідно перепису, 4,3%.
Але оригінальні прізвища типу Уздемір, Тахтомиш, Єварлак, та ін. - наразі рідкість. Тепер вони збельшого мають українські прізвища від матерів.
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29.01.2023 13:44 Відповісти
І ще одне: - від Андрющенка на протязі останніх 5-ти днів була одна новина про "бавовну" в Кальміуському районі, та дві про гучні вибухи в тому ж районі. Подробиці обіцяв повідомити, але поки мовчить. - Чому?
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29.01.2023 13:54 Відповісти
Може тому що влада людей не попередила про наступ? А може тому що влада і не збиралася когось евакуйсвувати?
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29.01.2023 18:48 Відповісти
 
 