В Украине заминировано более 40% территории, - Sky News
Украина сейчас считается наиболее заминированной страной в мире, поскольку, по предварительным оценкам, 40% территории заминированы.
Об этом заявила представительница Mines Advisory Group Екатерина Темплтон в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество опасных участков в Украине больше, чем в Сирии и Афганистане, а на разминирование уйдут годы. Загрязнение огромное. В Украине можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов", - отмечает Темплтон.
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Надо это сделать как можно раньше, иначе трактор проедет, перекопает землю, мину спрячет глубоко вниз, ее никто не сможет найти (про лепестки пластиковые молчу вообще), а затем через 10 перекопок мину выкинет наружу и она кого-то убьет.
И спутниковые фирмы пускай весь массив информации передадут нам, включая и коммерческие. Можно будет засечь, как кацапы из смерча стреляли ракетами с минами внутри для засеивания местности. Посмотреть траекторию, определить участок, начать работу.
Где эта Катя 40% территории нашла? На какой карте, на каком глобусе?
Если РФ заминировала всё сплошняком, включая Керчь, Ирпень и уже оставленный Херсон (вот сплошным минным полем покрыла, включая дно водоёмов и вершины гор), то и тогда наберется 20% территории, а не 40. Т.е. в 2 раза меньше...
Окуповано 20% території України, а заміновано 40 %