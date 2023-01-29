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В Украине заминировано более 40% территории, - Sky News

міни,розмінування

Украина сейчас считается наиболее заминированной страной в мире, поскольку, по предварительным оценкам, 40% территории заминированы.

Об этом заявила представительница Mines Advisory Group Екатерина Темплтон в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество опасных участков в Украине больше, чем в Сирии и Афганистане, а на разминирование уйдут годы. Загрязнение огромное. В Украине можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов", - отмечает Темплтон.

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Украина (44923) разминирование (713)


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Топ комментарии
+3
Мне нравятся женщины. В целом. Но иногда возникают вопросы к умственным способностям отдельных представительниц...
Где эта Катя 40% территории нашла? На какой карте, на каком глобусе?
Если РФ заминировала всё сплошняком, включая Керчь, Ирпень и уже оставленный Херсон (вот сплошным минным полем покрыла, включая дно водоёмов и вершины гор), то и тогда наберется 20% территории, а не 40. Т.е. в 2 раза меньше...
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29.01.2023 16:33
+3
В Україні заміновано понад 40% території, - Sky News Джерело: 40 % ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАМІНОВАНІ ПРОФЕСОРИ, БЛД
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29.01.2023 16:56
+2
За все відповісте, русня кончена
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29.01.2023 15:26
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За все відповісте, русня кончена
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29.01.2023 15:26 Ответить
Очень надеюсь, что дроны с миноискателями помогут в разминировании. Конструкция же совсем несложная, есть дроны с распылением удобрений и они успешно загружают по 30-50кг полезной нагрузки, имеют датчики расстояния на 8 (обычно это октокоптеры) линий, которые реально позволяют облетать ветки деревьев в том числе и на ветру. Дроны работают круглосуточно, 1 человек может обслуживать сразу пару десятков дронов. Нашли мину, получили с высокой точностью координаты и сделали фото, затем разминирование подрывом как обычно.

Надо это сделать как можно раньше, иначе трактор проедет, перекопает землю, мину спрячет глубоко вниз, ее никто не сможет найти (про лепестки пластиковые молчу вообще), а затем через 10 перекопок мину выкинет наружу и она кого-то убьет.

И спутниковые фирмы пускай весь массив информации передадут нам, включая и коммерческие. Можно будет засечь, как кацапы из смерча стреляли ракетами с минами внутри для засеивания местности. Посмотреть траекторию, определить участок, начать работу.
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29.01.2023 15:28 Ответить
Все це добре але що робити з пластиковими мінами? Всю ту землю треба буде протимінними машинами перелопачувати.
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29.01.2023 15:32 Ответить
Треба і будуть, бо іншого виходу немає, ще може пошук собаками на запах вибухівки, теж варіант
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29.01.2023 16:57 Ответить
Як кажуть, відділ фантастики поверхом вище. Я особисто бачив як розміновували території звільнені 2014 року. Європа фінансувала. Набирають людей з числа місцевого населення, проводять мінімальну підготовку і вперед шукати міни. Коли знаходять тоді вже спеціалісти розміновують. Розміновували декілька років, але не розмінували і половини. А ті масштаби що є зараз то на десятки років.
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29.01.2023 16:52 Ответить
это капец( 40% территории. На разминирование уйдут десятки лет. За эти десятки лет будут еще войны, если мы не попадем в НАТО.
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29.01.2023 16:04 Ответить
це маячня - кацапи не захоплювали 40% території України, тому в принципі не може бути стільки заміновано
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29.01.2023 20:53 Ответить
Сорок відсотків,думаю завищена цифра,під окупацією,та там де велись бойові дії,включно з Кримом ,було 25-30 відсотків території,замінована ж не суцільно?
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29.01.2023 16:20 Ответить
Мне нравятся женщины. В целом. Но иногда возникают вопросы к умственным способностям отдельных представительниц...
Где эта Катя 40% территории нашла? На какой карте, на каком глобусе?
Если РФ заминировала всё сплошняком, включая Керчь, Ирпень и уже оставленный Херсон (вот сплошным минным полем покрыла, включая дно водоёмов и вершины гор), то и тогда наберется 20% территории, а не 40. Т.е. в 2 раза меньше...
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29.01.2023 16:33 Ответить
В Україні заміновано понад 40% території, - Sky News Джерело: 40 % ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАМІНОВАНІ ПРОФЕСОРИ, БЛД
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29.01.2023 16:56 Ответить
Цензор написал то, что написано в статье - вот ссылка на статью: https://news.sky.com/story/ukraine-war-how-hidden-landmines-tripwires-and-booby-traps-pose-lethal-danger-for-years-to-come-12795912 https://news.sky.com/story/ukraine-war-how-hidden-landmines-tripwires-and-booby-traps-pose-lethal-danger-for-years-to-come-12795912

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29.01.2023 19:23 Ответить
А своя голова нащо, чи західні журналісти можуть ії замінити
Окуповано 20% території України, а заміновано 40 %
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29.01.2023 20:11 Ответить
 
 