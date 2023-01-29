В Україні заміновано понад 40% території, - Sky News

Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі, оскільки, за попередніми оцінками, 40% території є замінованими.

Про це заявила представниця Mines Advisory Group Катерина Темплтон в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість небезпечних ділянок в Україні більша, ніж в Сирії та Афганістані, а на розмінування підуть роки. Забруднення величезне. В Україні можна виявити протитанкові й протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися", - зазначає Темплтон.

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