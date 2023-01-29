УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4024 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 365 12

В Україні заміновано понад 40% території, - Sky News

міни,розмінування

Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі, оскільки, за попередніми оцінками, 40% території є замінованими.

Про це заявила представниця Mines Advisory Group Катерина Темплтон в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ. 

"Кількість небезпечних ділянок в Україні більша, ніж в Сирії та Афганістані, а на розмінування підуть роки. Забруднення величезне. В Україні можна виявити протитанкові й протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися", - зазначає Темплтон. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повне розмінування територій України може тривати понад 10 років, - ДСНС

Автор: 

Україна (5868) розмінування (988)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Мне нравятся женщины. В целом. Но иногда возникают вопросы к умственным способностям отдельных представительниц...
Где эта Катя 40% территории нашла? На какой карте, на каком глобусе?
Если РФ заминировала всё сплошняком, включая Керчь, Ирпень и уже оставленный Херсон (вот сплошным минным полем покрыла, включая дно водоёмов и вершины гор), то и тогда наберется 20% территории, а не 40. Т.е. в 2 раза меньше...
показати весь коментар
29.01.2023 16:33
+3
В Україні заміновано понад 40% території, - Sky News Джерело: 40 % ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАМІНОВАНІ ПРОФЕСОРИ, БЛД
показати весь коментар
29.01.2023 16:56
+2
За все відповісте, русня кончена
показати весь коментар
29.01.2023 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За все відповісте, русня кончена
показати весь коментар
29.01.2023 15:26 Відповісти
Очень надеюсь, что дроны с миноискателями помогут в разминировании. Конструкция же совсем несложная, есть дроны с распылением удобрений и они успешно загружают по 30-50кг полезной нагрузки, имеют датчики расстояния на 8 (обычно это октокоптеры) линий, которые реально позволяют облетать ветки деревьев в том числе и на ветру. Дроны работают круглосуточно, 1 человек может обслуживать сразу пару десятков дронов. Нашли мину, получили с высокой точностью координаты и сделали фото, затем разминирование подрывом как обычно.

Надо это сделать как можно раньше, иначе трактор проедет, перекопает землю, мину спрячет глубоко вниз, ее никто не сможет найти (про лепестки пластиковые молчу вообще), а затем через 10 перекопок мину выкинет наружу и она кого-то убьет.

И спутниковые фирмы пускай весь массив информации передадут нам, включая и коммерческие. Можно будет засечь, как кацапы из смерча стреляли ракетами с минами внутри для засеивания местности. Посмотреть траекторию, определить участок, начать работу.
показати весь коментар
29.01.2023 15:28 Відповісти
Все це добре але що робити з пластиковими мінами? Всю ту землю треба буде протимінними машинами перелопачувати.
показати весь коментар
29.01.2023 15:32 Відповісти
Треба і будуть, бо іншого виходу немає, ще може пошук собаками на запах вибухівки, теж варіант
показати весь коментар
29.01.2023 16:57 Відповісти
Як кажуть, відділ фантастики поверхом вище. Я особисто бачив як розміновували території звільнені 2014 року. Європа фінансувала. Набирають людей з числа місцевого населення, проводять мінімальну підготовку і вперед шукати міни. Коли знаходять тоді вже спеціалісти розміновують. Розміновували декілька років, але не розмінували і половини. А ті масштаби що є зараз то на десятки років.
показати весь коментар
29.01.2023 16:52 Відповісти
это капец( 40% территории. На разминирование уйдут десятки лет. За эти десятки лет будут еще войны, если мы не попадем в НАТО.
показати весь коментар
29.01.2023 16:04 Відповісти
це маячня - кацапи не захоплювали 40% території України, тому в принципі не може бути стільки заміновано
показати весь коментар
29.01.2023 20:53 Відповісти
Сорок відсотків,думаю завищена цифра,під окупацією,та там де велись бойові дії,включно з Кримом ,було 25-30 відсотків території,замінована ж не суцільно?
показати весь коментар
29.01.2023 16:20 Відповісти
Мне нравятся женщины. В целом. Но иногда возникают вопросы к умственным способностям отдельных представительниц...
Где эта Катя 40% территории нашла? На какой карте, на каком глобусе?
Если РФ заминировала всё сплошняком, включая Керчь, Ирпень и уже оставленный Херсон (вот сплошным минным полем покрыла, включая дно водоёмов и вершины гор), то и тогда наберется 20% территории, а не 40. Т.е. в 2 раза меньше...
показати весь коментар
29.01.2023 16:33 Відповісти
В Україні заміновано понад 40% території, - Sky News Джерело: 40 % ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАМІНОВАНІ ПРОФЕСОРИ, БЛД
показати весь коментар
29.01.2023 16:56 Відповісти
Цензор написал то, что написано в статье - вот ссылка на статью: https://news.sky.com/story/ukraine-war-how-hidden-landmines-tripwires-and-booby-traps-pose-lethal-danger-for-years-to-come-12795912 https://news.sky.com/story/ukraine-war-how-hidden-landmines-tripwires-and-booby-traps-pose-lethal-danger-for-years-to-come-12795912

показати весь коментар
29.01.2023 19:23 Відповісти
А своя голова нащо, чи західні журналісти можуть ії замінити
Окуповано 20% території України, а заміновано 40 %
показати весь коментар
29.01.2023 20:11 Відповісти
 
 