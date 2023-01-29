В Україні заміновано понад 40% території, - Sky News
Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі, оскільки, за попередніми оцінками, 40% території є замінованими.
Про це заявила представниця Mines Advisory Group Катерина Темплтон в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість небезпечних ділянок в Україні більша, ніж в Сирії та Афганістані, а на розмінування підуть роки. Забруднення величезне. В Україні можна виявити протитанкові й протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися", - зазначає Темплтон.
Топ коментарі
+3 astor-27
показати весь коментар29.01.2023 16:33
+3 Garry Dron
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показати весь коментар29.01.2023 15:26
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Надо это сделать как можно раньше, иначе трактор проедет, перекопает землю, мину спрячет глубоко вниз, ее никто не сможет найти (про лепестки пластиковые молчу вообще), а затем через 10 перекопок мину выкинет наружу и она кого-то убьет.
И спутниковые фирмы пускай весь массив информации передадут нам, включая и коммерческие. Можно будет засечь, как кацапы из смерча стреляли ракетами с минами внутри для засеивания местности. Посмотреть траекторию, определить участок, начать работу.
Где эта Катя 40% территории нашла? На какой карте, на каком глобусе?
Если РФ заминировала всё сплошняком, включая Керчь, Ирпень и уже оставленный Херсон (вот сплошным минным полем покрыла, включая дно водоёмов и вершины гор), то и тогда наберется 20% территории, а не 40. Т.е. в 2 раза меньше...
Окуповано 20% території України, а заміновано 40 %