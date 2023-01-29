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Новости Война
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Россияне сообщают о "хлопке" в Курской области

область,курська

Два поселка в Курской области РФ остались без света. По версии местных властей, это произошло в результате обстрела из Украины.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под минометный обстрел попал поселок Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.

"Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", – написал Старовойт.

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Автор: 

обстрел (26975) россия (95402) Курск (1085)


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Топ комментарии
+20
Это не мы а воронежские партизаны.
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29.01.2023 16:19
+14
Ну що ж , москолота , і ви відчуєте смак ракетного обстрілу і залишитись без світла , тепла , інтернету і TV на якусь добу
Звикайте , москалі , бо це ви припхалися на українську землю і
наше завдання , дати вам по зубах 😡

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29.01.2023 16:26
+13
На колени и просить путлера все восстановить, рукожопые. И похоронками на своих детей махайте над головой, если пришла такая халява что вы их вообще получили, смерды.
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29.01.2023 16:23
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Это не мы а воронежские партизаны.
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29.01.2023 16:19 Ответить
ждем ответ от курских партизан
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29.01.2023 16:22 Ответить
наша хата с краю - ничего не знаем
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29.01.2023 16:22 Ответить
Видать только на росии ещё остались посёлок краснооктябрьский и деревня вафлино...
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29.01.2023 16:58 Ответить
Лучше бы по оккупантам в Мариуполе , Бердянске, Мелитополе били и правым берегу Херсона
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29.01.2023 17:09 Ответить
Ета апять курскіє салавьї
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29.01.2023 16:23 Ответить
На колени и просить путлера все восстановить, рукожопые. И похоронками на своих детей махайте над головой, если пришла такая халява что вы их вообще получили, смерды.
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29.01.2023 16:23 Ответить
В смысле? Пострадавших нет? Это как? ...ну так а че ноем?
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29.01.2023 16:25 Ответить
Ну що ж , москолота , і ви відчуєте смак ракетного обстрілу і залишитись без світла , тепла , інтернету і TV на якусь добу
Звикайте , москалі , бо це ви припхалися на українську землю і
наше завдання , дати вам по зубах 😡

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29.01.2023 16:26 Ответить
Два села без света это несерйозно по сравнению с тем когда от аналогичных кацапских обстрелов крылатыми ракетами в результате которых отключенными остаются города и даже целые области.Жаль конечно что мы не можем дотянуться до их городов и обесточить их .Хотя бы приграничных типа тех же Белгорода и Курска
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29.01.2023 17:05 Ответить
..... все йде по плану!!!!
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29.01.2023 16:29 Ответить
П*яний електрик оркостану сплутав нуль з фазою.... Нічого страшного не трапилося!
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29.01.2023 16:30 Ответить
ДРГ Вейшнорії кошмарять кацапів.
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29.01.2023 16:32 Ответить
Це була курська електрична дуга.
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29.01.2023 16:32 Ответить
Там еще с географии помню была курская магнитная аномалия вот она и виновата окаянная.
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29.01.2023 17:29 Ответить
Яким чином "поселок Краснооктябрьский" перетворився на "селище Червоножовтневе"?
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29.01.2023 16:36 Ответить
результат демаркации границы
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29.01.2023 16:38 Ответить
xxLяцько-совецка "традиція" перекладати кацапські назви. Утім, кацапи українські перекладали також. ( з цієї ж серії: володимир путін, але Владімір Мечіяр...)
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29.01.2023 16:43 Ответить
Так же как украинский Львів в кацапскийЛьвОв, Сіверск в Северск и т.д.
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29.01.2023 16:49 Ответить
Я не про це.
Львів, він же Львов, він же Львув, він же Лемберг, це все іноземними мовами, як вони самі для себе називають.
Навіщо російське Краснооктябрьское догодливо переклали як Червоножовтневе?
У такому разі називайте Алма-Ату - Батько Яблук, Ташкент - Білий Камінь, а Учкудук - Три Колодца.
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29.01.2023 17:02 Ответить
И кому угождали?
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29.01.2023 17:08 Ответить
Все очень просто, статью с кацапского источника перевели на украинский с помощью гугл переводчика.)))
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29.01.2023 18:31 Ответить
Це гроза була і блискавка влупила.
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29.01.2023 16:36 Ответить
Взимку відбувається гроза тільки на кацапіі
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29.01.2023 16:41 Ответить
суть існування кацапа ходити на роботу і платити комуналку. І не думати що там за вікном відбувається.Йому все що треба знати скаже )(уйло по зомбоящику.
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29.01.2023 16:44 Ответить
....Салтыков-Щедрин *Любит русский народ бунтовать.Станет на колени- и давай бунтовать.*
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29.01.2023 16:44 Ответить
Там у назві другої деревни - помилка - треба поміняти дві букви місцями і все стане норм.
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29.01.2023 16:45 Ответить
Не треба, бо на нашій території поряд з кордоном є село з аналогічною назвою, тільки вже роздовбано кацапською артою, назва тільки залишилася що Волфіне.
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29.01.2023 17:37 Ответить
У цьому випадку міняти 100%.
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29.01.2023 17:53 Ответить
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29.01.2023 16:46 Ответить
электричество отключили еще при мишке меченом - умирающа территория...
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29.01.2023 16:48 Ответить
Если так пойдет, то множество "хлопки" могут превратиться в аплодисменты.
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29.01.2023 16:48 Ответить
ці кволі бавовни в селах тих Курської та Білгородської області навіть не коштують їх згадки ... як треба відповідати на виклики вчора показа іудеї ... а вибиті шибки в сараях, у відповідь на геноцид Харкова та Херсона, ну це як у борошно пердіти, пардон
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29.01.2023 17:06 Ответить
Сараи и свинарники-это несерьезно. Типичный кацапский самострел.
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29.01.2023 17:09 Ответить
Курсаки и курсачки, хватит себя обстреливать и распространять всякие фейки !
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29.01.2023 17:10 Ответить
да и ***** на вас свинособаки ************......................
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29.01.2023 17:15 Ответить
і все , два села ??? В Запоріжській області після обстрілу 70 населених пунктів без світла
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29.01.2023 19:22 Ответить
от как только кацап открывает рот - так сразу ******. Это как же мы могли из миномёта обстрелять Краснооктябрьское, когда от нашей границы возле наших Ободов 16 км, а от границы от нашей Журавки 17 км до окраины Краснооктябрьского? Тут два варианта: или просто ******, или вероятнее всего Краснооктябрьское обстреляло их уголовное воинство прямо из лесополосы возле ихней Серповки. ******, даже в карту не заглядывая.
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29.01.2023 19:43 Ответить
 
 