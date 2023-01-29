Россияне сообщают о "хлопке" в Курской области

Два поселка в Курской области РФ остались без света. По версии местных властей, это произошло в результате обстрела из Украины.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под минометный обстрел попал поселок Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.

"Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", – написал Старовойт.

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