Россияне сообщают о "хлопке" в Курской области
Два поселка в Курской области РФ остались без света. По версии местных властей, это произошло в результате обстрела из Украины.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, под минометный обстрел попал поселок Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.
"Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", – написал Старовойт.
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+20 govtva
показать весь комментарий29.01.2023 16:19
+14 Amber
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+13 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий29.01.2023 16:23
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Звикайте , москалі , бо це ви припхалися на українську землю і
наше завдання , дати вам по зубах 😡
Львів, він же Львов, він же Львув, він же Лемберг, це все іноземними мовами, як вони самі для себе називають.
Навіщо російське Краснооктябрьское догодливо переклали як Червоножовтневе?
У такому разі називайте Алма-Ату - Батько Яблук, Ташкент - Білий Камінь, а Учкудук - Три Колодца.