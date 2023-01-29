Росіяни повідомляють про "бавовну" в Курській області

Два селища в Курській області РФ залишилися без світла. За версією місцевої влади - внаслідок обстрілу з України.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під мінометний обстріл потрапило селище Червоножовтневе Глушківського району Курської області.

"Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", - написав Старовойт.

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