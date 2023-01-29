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Росіяни повідомляють про "бавовну" в Курській області

область,курська

Два селища в Курській області РФ залишилися без світла. За версією місцевої влади - внаслідок обстрілу з України.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під мінометний обстріл потрапило селище Червоножовтневе Глушківського району Курської області.

"Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", - написав Старовойт.

Також читайте: У РФ заявили, що "ЗСУ скинули дві гранати" на територію комбінату в Курській області

Автор: 

обстріл (28284) росія (64984) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+20
Это не мы а воронежские партизаны.
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29.01.2023 16:19
+14
Ну що ж , москолота , і ви відчуєте смак ракетного обстрілу і залишитись без світла , тепла , інтернету і TV на якусь добу
Звикайте , москалі , бо це ви припхалися на українську землю і
наше завдання , дати вам по зубах 😡

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29.01.2023 16:26
+13
На колени и просить путлера все восстановить, рукожопые. И похоронками на своих детей махайте над головой, если пришла такая халява что вы их вообще получили, смерды.
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29.01.2023 16:23
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Это не мы а воронежские партизаны.
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29.01.2023 16:19 Відповісти
ждем ответ от курских партизан
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29.01.2023 16:22 Відповісти
наша хата с краю - ничего не знаем
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29.01.2023 16:22 Відповісти
Видать только на росии ещё остались посёлок краснооктябрьский и деревня вафлино...
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29.01.2023 16:58 Відповісти
Лучше бы по оккупантам в Мариуполе , Бердянске, Мелитополе били и правым берегу Херсона
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29.01.2023 17:09 Відповісти
Ета апять курскіє салавьї
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29.01.2023 16:23 Відповісти
На колени и просить путлера все восстановить, рукожопые. И похоронками на своих детей махайте над головой, если пришла такая халява что вы их вообще получили, смерды.
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29.01.2023 16:23 Відповісти
В смысле? Пострадавших нет? Это как? ...ну так а че ноем?
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29.01.2023 16:25 Відповісти
Ну що ж , москолота , і ви відчуєте смак ракетного обстрілу і залишитись без світла , тепла , інтернету і TV на якусь добу
Звикайте , москалі , бо це ви припхалися на українську землю і
наше завдання , дати вам по зубах 😡

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29.01.2023 16:26 Відповісти
Два села без света это несерйозно по сравнению с тем когда от аналогичных кацапских обстрелов крылатыми ракетами в результате которых отключенными остаются города и даже целые области.Жаль конечно что мы не можем дотянуться до их городов и обесточить их .Хотя бы приграничных типа тех же Белгорода и Курска
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29.01.2023 17:05 Відповісти
..... все йде по плану!!!!
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29.01.2023 16:29 Відповісти
П*яний електрик оркостану сплутав нуль з фазою.... Нічого страшного не трапилося!
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29.01.2023 16:30 Відповісти
ДРГ Вейшнорії кошмарять кацапів.
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29.01.2023 16:32 Відповісти
Це була курська електрична дуга.
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29.01.2023 16:32 Відповісти
Там еще с географии помню была курская магнитная аномалия вот она и виновата окаянная.
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29.01.2023 17:29 Відповісти
Яким чином "поселок Краснооктябрьский" перетворився на "селище Червоножовтневе"?
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29.01.2023 16:36 Відповісти
результат демаркации границы
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29.01.2023 16:38 Відповісти
xxLяцько-совецка "традиція" перекладати кацапські назви. Утім, кацапи українські перекладали також. ( з цієї ж серії: володимир путін, але Владімір Мечіяр...)
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29.01.2023 16:43 Відповісти
Так же как украинский Львів в кацапскийЛьвОв, Сіверск в Северск и т.д.
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29.01.2023 16:49 Відповісти
Я не про це.
Львів, він же Львов, він же Львув, він же Лемберг, це все іноземними мовами, як вони самі для себе називають.
Навіщо російське Краснооктябрьское догодливо переклали як Червоножовтневе?
У такому разі називайте Алма-Ату - Батько Яблук, Ташкент - Білий Камінь, а Учкудук - Три Колодца.
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29.01.2023 17:02 Відповісти
И кому угождали?
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29.01.2023 17:08 Відповісти
Все очень просто, статью с кацапского источника перевели на украинский с помощью гугл переводчика.)))
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29.01.2023 18:31 Відповісти
Це гроза була і блискавка влупила.
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29.01.2023 16:36 Відповісти
Взимку відбувається гроза тільки на кацапіі
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29.01.2023 16:41 Відповісти
суть існування кацапа ходити на роботу і платити комуналку. І не думати що там за вікном відбувається.Йому все що треба знати скаже )(уйло по зомбоящику.
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29.01.2023 16:44 Відповісти
....Салтыков-Щедрин *Любит русский народ бунтовать.Станет на колени- и давай бунтовать.*
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29.01.2023 16:44 Відповісти
Там у назві другої деревни - помилка - треба поміняти дві букви місцями і все стане норм.
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29.01.2023 16:45 Відповісти
Не треба, бо на нашій території поряд з кордоном є село з аналогічною назвою, тільки вже роздовбано кацапською артою, назва тільки залишилася що Волфіне.
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29.01.2023 17:37 Відповісти
У цьому випадку міняти 100%.
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29.01.2023 17:53 Відповісти
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29.01.2023 16:46 Відповісти
электричество отключили еще при мишке меченом - умирающа территория...
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29.01.2023 16:48 Відповісти
Если так пойдет, то множество "хлопки" могут превратиться в аплодисменты.
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29.01.2023 16:48 Відповісти
ці кволі бавовни в селах тих Курської та Білгородської області навіть не коштують їх згадки ... як треба відповідати на виклики вчора показа іудеї ... а вибиті шибки в сараях, у відповідь на геноцид Харкова та Херсона, ну це як у борошно пердіти, пардон
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29.01.2023 17:06 Відповісти
Сараи и свинарники-это несерьезно. Типичный кацапский самострел.
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29.01.2023 17:09 Відповісти
Курсаки и курсачки, хватит себя обстреливать и распространять всякие фейки !
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29.01.2023 17:10 Відповісти
да и ***** на вас свинособаки ************......................
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29.01.2023 17:15 Відповісти
і все , два села ??? В Запоріжській області після обстрілу 70 населених пунктів без світла
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29.01.2023 19:22 Відповісти
от как только кацап открывает рот - так сразу ******. Это как же мы могли из миномёта обстрелять Краснооктябрьское, когда от нашей границы возле наших Ободов 16 км, а от границы от нашей Журавки 17 км до окраины Краснооктябрьского? Тут два варианта: или просто ******, или вероятнее всего Краснооктябрьское обстреляло их уголовное воинство прямо из лесополосы возле ихней Серповки. ******, даже в карту не заглядывая.
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29.01.2023 19:43 Відповісти
 
 