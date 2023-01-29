Росіяни повідомляють про "бавовну" в Курській області
Два селища в Курській області РФ залишилися без світла. За версією місцевої влади - внаслідок обстрілу з України.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під мінометний обстріл потрапило селище Червоножовтневе Глушківського району Курської області.
"Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", - написав Старовойт.
Топ коментарі
+20 govtva
показати весь коментар29.01.2023 16:19
+14 Amber
показати весь коментар29.01.2023 16:26
+13 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар29.01.2023 16:23
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Звикайте , москалі , бо це ви припхалися на українську землю і
наше завдання , дати вам по зубах 😡
Львів, він же Львов, він же Львув, він же Лемберг, це все іноземними мовами, як вони самі для себе називають.
Навіщо російське Краснооктябрьское догодливо переклали як Червоножовтневе?
У такому разі називайте Алма-Ату - Батько Яблук, Ташкент - Білий Камінь, а Учкудук - Три Колодца.