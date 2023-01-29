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Новости Политика Украины
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Оппозиционная платформа - За жизнь (441) Волошин Олег (30)

Нардеп Волошин написал заявление на сложение мандата, - Бойко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

волошин

Народный депутат Олег Волошин, входивший в бывшую фракцию ОПЗЖ, написал заявление на сложение мандата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Суспільному" бывший сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

Бойко также подтвердил, что заявления на сложение мандатов народных депутатов написали Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.

Читайте также: Нардепов ОПЗЖ Пономарева, Королевскую, Солода и Волошина досрочно лишат мандатов, - СМИ
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Топ комментарии
+25
Тепер цих істот в клетку, забрати все бабло і майно на ЗСУ та в обмінний фонд.
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29.01.2023 18:33
+17
Заяву написав у мацкві?
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29.01.2023 18:33
+16
Цікаво , після того , як брехливий ви@ лядок Волошин написав заяву
про складання мандату у ВРУ ,
із депутата Погребиського закриют кримінальну справу в прокуратурі?😠
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29.01.2023 18:46
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Заяву написав у мацкві?
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29.01.2023 18:33 Ответить
Цікаво , після того , як брехливий ви@ лядок Волошин написав заяву
про складання мандату у ВРУ ,
із депутата Погребиського закриют кримінальну справу в прокуратурі?😠
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29.01.2023 18:46 Ответить
А «суспільному « не огидно з ************** Бойко спілкуватися? Мразь бойко ще,за спізжені Вишки повинен був в буцигарні
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29.01.2023 19:07 Ответить
кусок гівна писало якусь заяву? де? кому? його вже давно викреслено з історії України.
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29.01.2023 19:08 Ответить
Тепер цих істот в клетку, забрати все бабло і майно на ЗСУ та в обмінний фонд.
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29.01.2023 18:33 Ответить
Міг би і застрелитись, чого ото його мєлочиться?
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29.01.2023 18:35 Ответить
+++
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29.01.2023 19:00 Ответить
А від самого бойка заява є?
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29.01.2023 18:35 Ответить
Цей колаборант бойко , буде балотуватися в президенти
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29.01.2023 20:52 Ответить
Ше немає. У кремлі йому сказали ше попрацювати в Украіні на благо московіі. Перегляньте відос від мертвечука на рашатудей та все зрозумієте. пуйло збирається повторно закидати в Украіну оту усю прокремлівську шваль.
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30.01.2023 00:02 Ответить
А хто зайде на "місця" депутатів від ОПЗЖ? Як пишуть закони про вибори, депутатів, ВР?
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29.01.2023 18:39 Ответить
Цей підор в РБ сховався відразу. Там і сидить
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29.01.2023 18:40 Ответить
а шо сам бойко? или без него вся власть поломается?
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29.01.2023 18:40 Ответить
ОПЗЖ потихенько відчалюють . Солдат Швеик -- в сумашедшому домі кожнии може говорити все шо збреде иому в голову -- точно як в парламенті .
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29.01.2023 18:40 Ответить
Воно ще живе?!!!
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29.01.2023 18:46 Ответить
Пішов на масквабадщину?
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29.01.2023 18:47 Ответить
Для довідки: королевська, солод і волошин задовго до війни втекли закордон і досі не з'являлися в Україні. Ось тільки якого хєра моносброд їх так довго тримав депутатами мені невідомо.
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29.01.2023 18:48 Ответить
Блин, спасибо, а я то думаю чего они вдруг начали подавать в отставку.
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29.01.2023 19:25 Ответить
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
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29.01.2023 18:50 Ответить
Повестки им всем вручить надо и на первую линию
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29.01.2023 18:57 Ответить
Тільки на розмінування
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29.01.2023 19:02 Ответить
Волнистый лапотный попугайчик.
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29.01.2023 18:58 Ответить
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29.01.2023 19:11 Ответить
Медведчук не в тій категорії, він повинен бути навпроти,
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29.01.2023 22:58 Ответить
Это они из-за запрета выезда для чиновников чтоли?) Так я не уверен, что указ прям такой не дырявый будет.
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29.01.2023 19:24 Ответить
Щури та криси втікають, значить в березні-квітні буде великий пісець.
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29.01.2023 19:27 Ответить
Для них - так!
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29.01.2023 23:40 Ответить
Олександр Каніболоцький

1 год ·

Кожного дня я читаю дописи відомого волонтера Олексія Оскера, дивлюся його відео де він чесно робить свою волонтерську справу. Йому неймовірна підтримка як в Україні так і за кордоном. До нього звертається багато наших військових, щоб він висвітлив правду про окремих командирів які віддають злочинні накази, які беруть хабарі за відпустку якомусь військовому і т.д.

Олексій завжди хоче всім допомогти, але як у нас вже давно повелося за правду можна поплатитися і власним здоров'ям. Зараз Олексій під домашнім арештом і днями був побитий у себе в квартирі СБушниками.

В країні іде війна, де одні віддають своє життя за Україну, а інші грабують гуманітарку вагонами, менти кришують наркоторговців, ті самі бувші ментяри і СБушники повідкривали свої фірми де на їх карман працюють неоформлені працівники. Судді не можуть притягти до відповідальності злочинців, чиновники отримують захмарні зарплати, а деякі пенсіонери просто існують . Ми бачимо як ловлять чиновників на мільйонних хабарях, на різних крадіжках і жодної конфіскації майна (бо воно ж все на родичах) жодного ув'язнення не відбулося в той час як патріоти сидять за гратами. В громадах з'явилися свої царьки які ділять землю на свій розсуд, начислять зарплати і премії на свій розсуд, і за це їм деякі «дебіли» аплодують.

Що відбувається?....
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29.01.2023 19:37 Ответить
Це вже 30 років відбувається
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29.01.2023 19:58 Ответить
Та отож: треба вішати іуд, а не панькатися! Вони всі у крові! Де Моссад? Ні, це це Московське садівниче товариство...
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29.01.2023 22:27 Ответить
А квиток до росеи йому видали? У довгострокове відрядження.
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29.01.2023 19:45 Ответить
зараз партія Зе може втратити більшість! Котлета в котлі, а ОПЗЖ 200-ті майже
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29.01.2023 20:09 Ответить
Доберут, как добрали с землей, с з/п, с медиа...
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29.01.2023 20:14 Ответить
млять, та то опазажопу має давно все сидіти а не писати по те що вони кудись виходять
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29.01.2023 22:05 Ответить
Цю мерзоту повісити треба, а не мандат забирати! Ця **** вся у крові!
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29.01.2023 22:25 Ответить
Такі були переконані борці, а тут заяву понаписували, хоча невідомо, де вони є, може вже нема вживих.Хоча - кому вони потрібні, а пішли бо зарплату заморозили а бізнес - хлопці Єрмака відібрали.
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29.01.2023 23:06 Ответить
Мандата складывают,вероятнее всего чтобы избежать уголовных дел и смыться тихо
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29.01.2023 23:26 Ответить
А ось як цю новину подали на Миколаєвському ресурсі Преступностинет - агент фсб волошин падал в оставку. Де оце наследство лейтенанта - а ось - https://news.pn/ru/politics/285963
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29.01.2023 23:29 Ответить
Так, агент ФСБ .

До речі , у Киеві була Волошина секретарем шевченковского райкома Компартії . Дивним чином і цей Волошин балотувався в цьому районі. Невже ФСБ відслідковує такі співпадіння для просування своїх людей у владу
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30.01.2023 03:16 Ответить
А российского гада Погребинского когда привлекут к ответственности?? Єту гадюку путина Погребинского и Ю. Тимошенко надо повесить на одной ветке!! СУКИ путина..А ведь есть ещё проститутка Ю. Бойко , М Бужанский, ***** Лукаш, путинский жопализ Немчинов, долбоё'б Мураев, Гавняній рот путина Д. Спиваков, и байстрюк Георгица с Д.панченко и многие другие..
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10.02.2023 13:17 Ответить
не....а в жопу в...ать???
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10.02.2023 20:44 Ответить
 
 