11 681 43
Нардеп Волошин написал заявление на сложение мандата, - Бойко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Олег Волошин, входивший в бывшую фракцию ОПЗЖ, написал заявление на сложение мандата.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Суспільному" бывший сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.
Бойко также подтвердил, что заявления на сложение мандатов народных депутатов написали Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.
Топ комментарии
+25 Elvis2
показать весь комментарий29.01.2023 18:33
+17 Yuri Sotnyk
показать весь комментарий29.01.2023 18:33
+16 Amber
показать весь комментарий29.01.2023 18:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
про складання мандату у ВРУ ,
із депутата Погребиського закриют кримінальну справу в прокуратурі?😠
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
1 год ·
Кожного дня я читаю дописи відомого волонтера Олексія Оскера, дивлюся його відео де він чесно робить свою волонтерську справу. Йому неймовірна підтримка як в Україні так і за кордоном. До нього звертається багато наших військових, щоб він висвітлив правду про окремих командирів які віддають злочинні накази, які беруть хабарі за відпустку якомусь військовому і т.д.
Олексій завжди хоче всім допомогти, але як у нас вже давно повелося за правду можна поплатитися і власним здоров'ям. Зараз Олексій під домашнім арештом і днями був побитий у себе в квартирі СБушниками.
В країні іде війна, де одні віддають своє життя за Україну, а інші грабують гуманітарку вагонами, менти кришують наркоторговців, ті самі бувші ментяри і СБушники повідкривали свої фірми де на їх карман працюють неоформлені працівники. Судді не можуть притягти до відповідальності злочинців, чиновники отримують захмарні зарплати, а деякі пенсіонери просто існують . Ми бачимо як ловлять чиновників на мільйонних хабарях, на різних крадіжках і жодної конфіскації майна (бо воно ж все на родичах) жодного ув'язнення не відбулося в той час як патріоти сидять за гратами. В громадах з'явилися свої царьки які ділять землю на свій розсуд, начислять зарплати і премії на свій розсуд, і за це їм деякі «дебіли» аплодують.
Що відбувається?....
До речі , у Киеві була Волошина секретарем шевченковского райкома Компартії . Дивним чином і цей Волошин балотувався в цьому районі. Невже ФСБ відслідковує такі співпадіння для просування своїх людей у владу