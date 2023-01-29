Оккупанты заявили об ударе ВСУ по мосту под Мелитополем

В оккупационной администрации Запорожской области заявили, что ВСУ ударили из HIMARS по мосту под Мелитополем. Утверждают, что якобы есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом заявил представитель оккупационных властей.

Речь идет о железнодорожном мосте через реку Молочную в селе Светлодолинское Мелитопольского района. По словам оккупантов, там во время удара якобы проводили ремонтные работы, так что погибли четыре человека из ремонтной бригады, еще пятеро раненых.

Украинское командование пока не сообщало об ударе по мосту под Мелитополем.

"РИА-Мелитополь" пишет, что ВСУ уже неоднократно били по этому мосту, ведь он является одним из стратегических объектов для поставок российской армии. В то же время, россияне уже несколько раз пытались его ремонтировать.

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