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Новости Война в Украине
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Мелитополь (598) мост (1003)

Оккупанты заявили об ударе ВСУ по мосту под Мелитополем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

В оккупационной администрации Запорожской области заявили, что ВСУ ударили из HIMARS по мосту под Мелитополем. Утверждают, что якобы есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом заявил представитель оккупационных властей.

Речь идет о железнодорожном мосте через реку Молочную в селе Светлодолинское Мелитопольского района. По словам оккупантов, там во время удара якобы проводили ремонтные работы, так что погибли четыре человека из ремонтной бригады, еще пятеро раненых.

Украинское командование пока не сообщало об ударе по мосту под Мелитополем.

"РИА-Мелитополь" пишет, что ВСУ уже неоднократно били по этому мосту, ведь он является одним из стратегических объектов для поставок российской армии. В то же время, россияне уже несколько раз пытались его ремонтировать.

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Топ комментарии
+23
Міст наший,що хочемо те й з ним робимо!
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29.01.2023 19:33
+16
эта "пять" ))))
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29.01.2023 19:32
+14
ага, скажуть ще, шо там госпіталь під мостом був. "гражданських" поциєнтов полягло більше чим в пту )))
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29.01.2023 19:30
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ага, скажуть ще, шо там госпіталь під мостом був. "гражданських" поциєнтов полягло більше чим в пту )))
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29.01.2023 19:30 Ответить
а также, кроме госпиталя, там был поповско-сатанинско-гундяевский приход, а именно сборный пункт недоразвитых
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29.01.2023 19:59 Ответить
HIMARS - вони такі...
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29.01.2023 19:32 Ответить
эта "пять" ))))
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29.01.2023 19:32 Ответить
Кацапы заявили, что пять ракет попали в одно место !
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29.01.2023 19:51 Ответить
Там місток величенький...))) П*ять прольотів над дуже болотистою річкою...
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29.01.2023 21:14 Ответить
Міст наший,що хочемо те й з ним робимо!
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29.01.2023 19:33 Ответить
Ну так бывает)
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29.01.2023 19:33 Ответить
Хоч одна добра новина за день
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29.01.2023 19:34 Ответить
ну чего ж одна.... а иранский салют с землетрясением вас не порадовал?
(надеюсь там не хуже чем тут...с поставками русне будет т.е. не будет))))
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29.01.2023 20:01 Ответить
Згадав класика-міст втомився...
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29.01.2023 19:37 Ответить
ЦЕНЕМИ
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29.01.2023 19:38 Ответить
та й HIMARSики наши все какашека переколотил в щепки))))
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29.01.2023 20:03 Ответить
На фоні добової довбежки Херсону, хоч якась приємна новина.
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29.01.2023 19:40 Ответить
А що, кілька "аслабанителей" полізли під міст підштанки поміняти на нові тільки що украдені.
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29.01.2023 19:44 Ответить
бывает так, что даже мелкая колаборация не проходит безнаказанно.
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29.01.2023 19:49 Ответить
Деяким знайомим зараз би кадик зубами вигриз.
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29.01.2023 20:16 Ответить
До Мелитополя - 84 км.
Город ждет.
И не сдается.
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29.01.2023 19:57 Ответить
Мелітополь мабуть таке саме очікує як і Херсон знищать логістику склади мости ворожі ППО аж потім підуть в наступ на Мелітополь
І звісно мирні переговори з РФ щодо залишення за собою Мелітополя й інших територій неможливі
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29.01.2023 20:01 Ответить
дерьмо свиноцабачье...
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29.01.2023 20:10 Ответить
Скоріш за все, то колаборанти до кабдзона полетіли. Два в одному
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29.01.2023 20:18 Ответить
Мелітополь-ключ ко всему . Мой родной город , є ти твари его просто так не отдадут , конечно , разрушат. Но другого вихода нет. Боже ,дай сил нашим воинам и береги их от пуль и снарядов.
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29.01.2023 20:18 Ответить
Наш міст, украінський, то ж що хочемо, те з ним і робимо.
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29.01.2023 23:51 Ответить
 
 