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Украина в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Чехии, - Павел

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

павел,петр

Чешский лидер поблагодарил украинского коллегу за поздравление.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заверил Владимира Зеленского, что Чешская Республика будет в дальнейшем поддерживать Украину. Об этом Павел Павел написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за его приветствие относительно результатов выборов президента Чехии и его приглашение посетить Киев. В нашем сегодняшнем телефонном разговоре я заверил его, что Украина и дальше может полагаться на поддержку Чешской Республики", - отметил Павел.

Читайте также: Зеленский поздравил Павела с избранием президентом Чехии: "Надеюсь на наше тесное личное сотрудничество"
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Топ комментарии
+13
Děkuji, pane prezidente!
Děkuji pane generále!
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29.01.2023 21:25
+11
Цікаво як українці наярюють то на Бориса джонсона, то на Петра Павла. А самі, конєшно, на виборах обирають...
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29.01.2023 21:46
+7
Дякуємо
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29.01.2023 21:36
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Děkuji, pane prezidente!
Děkuji pane generále!
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29.01.2023 21:25 Ответить
Дякуємо
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29.01.2023 21:36 Ответить
дивні якісь ці чехи, а чому не артиста з квн вибрали?
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29.01.2023 21:40 Ответить
А в якихось нормальних країнах хоч колись обирали клоуна , чи то тілько нам так повезло ?
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29.01.2023 21:41 Ответить
Земан, Орбан, Меркель. Вони клоунами були не по професії, але по суті.
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29.01.2023 23:12 Ответить
це вже добре
бо можуть виграти такі як орбан, відверті вороги
а можуть такі як в молдові чи грузії,
і вашим і нашим
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29.01.2023 21:43 Ответить
Наголошую, що попередній президент Молдови мабуть бачив пику ***** частіше за свою жінку
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30.01.2023 02:51 Ответить
Цікаво як українці наярюють то на Бориса джонсона, то на Петра Павла. А самі, конєшно, на виборах обирають...
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29.01.2023 21:46 Ответить
дякуємо, пане Президент !!!
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29.01.2023 22:03 Ответить
А земана на мацкву отправили??
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29.01.2023 22:14 Ответить
Ну, чехи выбирали писателя и драматурга в президенты.
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29.01.2023 22:21 Ответить
Такое умное лицо у этого НАТОвского генерала
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30.01.2023 00:18 Ответить
Якщо це не сарказм, то згоден, дуже контрастує на фоні Суровікіна, Герасимова і подібних. Хоча, конкретно на фотці тут він мені нагадує Дон Кіхота з якогось фільму
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30.01.2023 00:36 Ответить
Настоящий Генерал
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30.01.2023 08:34 Ответить
 
 