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Украина в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Чехии, - Павел
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Чешский лидер поблагодарил украинского коллегу за поздравление.
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заверил Владимира Зеленского, что Чешская Республика будет в дальнейшем поддерживать Украину. Об этом Павел Павел написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за его приветствие относительно результатов выборов президента Чехии и его приглашение посетить Киев. В нашем сегодняшнем телефонном разговоре я заверил его, что Украина и дальше может полагаться на поддержку Чешской Республики", - отметил Павел.
Топ комментарии
+13 Старый зольдат
показать весь комментарий29.01.2023 21:25
+11 Павло ШОвте
показать весь комментарий29.01.2023 21:46
+7 Игорь Москаленко 6242d00e
показать весь комментарий29.01.2023 21:36
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Děkuji pane generále!
бо можуть виграти такі як орбан, відверті вороги
а можуть такі як в молдові чи грузії,
і вашим і нашим