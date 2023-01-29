Украина в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Чехии, - Павел

Чешский лидер поблагодарил украинского коллегу за поздравление.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заверил Владимира Зеленского, что Чешская Республика будет в дальнейшем поддерживать Украину. Об этом Павел Павел написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за его приветствие относительно результатов выборов президента Чехии и его приглашение посетить Киев. В нашем сегодняшнем телефонном разговоре я заверил его, что Украина и дальше может полагаться на поддержку Чешской Республики", - отметил Павел.

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