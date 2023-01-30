В оккупированном Скадовске раздались взрывы, - СМИ
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Во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы.
Об этом пишет "Суспільне Херсон", передает Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", - говорится в телеграм-канале.
Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
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Red_Sky_On
показать весь комментарий30.01.2023 08:42 Ответить Мне нравится 4
Nick Dubovikoff 72574fc0
показать весь комментарий30.01.2023 09:28 Ответить Мне нравится 1
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