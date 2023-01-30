В оккупированном Скадовске раздались взрывы, - СМИ

Во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы.

Об этом пишет "Суспільне Херсон", передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", - говорится в телеграм-канале.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Читайте: В оккупированном Скадовске на почте прекратили выплату пенсий и заставляют людей получать российские паспорта, - Генштаб