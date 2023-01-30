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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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взрыв (6117) Херсонщина (3574) Скадовск (46)

В оккупированном Скадовске раздались взрывы, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл_лого

Во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы.

Об этом пишет "Суспільне Херсон", передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", - говорится в телеграм-канале.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

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Як зазвичай "На палубе матросы курили папиросы"....
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30.01.2023 08:42 Ответить
А капитан сасал мундштук, шо с немецкава: хрень для рота.
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30.01.2023 09:28 Ответить
 
 