Герасимов - Уоллесу перед 24.02.22: Россия "больше никогда не будет унижена"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Накануне полномасштабного вторжения в Украину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов говорил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что Россия "больше никогда не будет унижена".
Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Уоллес был в Москве 11 февраля 2022 года. Он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и тот заверил его, что Россия не собирается начинать полномасштабное вторжение в Украину.
По словам Уоллеса, обе стороны знали, что РФ лжет, назвав это "достаточно страшной, но прямой ложью", которая подтвердила его веру в начало великой войны.
"Это была демонстрация устрашения или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе. Я думаю, что говорилось о том, чтобы сказать: Я могучий", - сказал Уоллес.
По окончании встречи в Москве Герасимов сказал главе британского Минобороны, что Россия "никогда больше не будет унижена".
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https://korrespondent.net/world/4550137-hrabezh-y-yznasylovanyia-soldat-chto-proyskhodyt-v-armyy-rf
росії просто не буде
тільки азіатам за миску рису
Рік суцільного приниження расєюшкі це ніколи. . І головне, що сама себе й принизила. Ну і ЗСУ допомогли. )))
Коли з дитинства знущаються, мамка з папкою не *******, в школі б'ють, друзі-падєльнікі ні в що не ставлять - потім людина, отримавши владу, намагається всім довести, що вона сильна, що справжній пацан. І бачить загрозу своєму жалюгідному его навіть там, де загрози ніколи і не було.
А тепер спробуємо уявити, що не тільки лідер країни такий, а вся країна повна таких інфантильних, невпевнених в собі, озлоблених, жалюгідних та принижених. І єдине що в них є - велич, яку самі вигадали. Вона не має нічого спільного з реальністю і від того ще більш вразлива та крихка. Отримуємо Росію( будь-яких часів)
Тому що б там на заході собі не думали - росія і росіяни ніколи не зміняться. Вони можуть натягти будь-яку маску, щоб їх не били, але в крові залишаться тими ким є - ублюдочними імперцями с купою комплексів та за першої ж нагоди нападуть, як дикий звір, варто тільки на момент втратити пильність чи відвернутися.
Світ вже забагато відвертався.
От слоя - ложных знаний - плавятся мозги, Истины - такие - убогий плагиат… содраны, В большей мере - искривление, и… перегиб. Знания - пустопорожние - БРЕХЛИВЫЕ… о грядущем -
Ныне - превращены - в перманентный… бред, Из СЕГОДНЯ - лампаду - истины… о предыдущем
Не зажечь! БОЙТЕСЬ - сбить головою… парапет.
Что идеально? - Не на что… взирать?…
Всё - не доведено - до финала, и… конца, Человеку - без Солнца - необходимо… помогать, Сотрите - смертельный пот - с безликого лица.
Конец - виднеется - завтрашней… перспективы,
Жалко! Конец жизни - оказался… не длинней:
Видавшего - жизнепроявления - дивные дивы,
«Во времени» - у россии - много… лишних дней.
Молчаливо, и… стыдливо - страдает - большинство, От сделанного - им - стало хуже, чем… вчера…
У большинства - перспектива! - Пожалует - в… НИЧТО, Большинству - возврат маячит, что - был… позавчера*.
К финишу - стремится, а… шоры - на глазах,
Мимо - мелькают тени - очертания… городов, Цель - бентежить - потребность… в тормозах!
Финиш - близок - это факт… без лишних слов. https://www.facebook.com/groups/308501782921672/permalink/1597611884010649/ ***. *"Дорогие будущие люди! Шлем привет из семьдесят второго! Вы, когда наш "клад" найдёте в грунте, для потомков, закопайте снова!"
"Дочитал, вздохнул и огляделся. Эх, Наташа, эх, пацан Серёжа... в сказки очень просто верить в детстве. Наш прораб когда-то верил тоже.
А сегодня вместо сада - стройка. Лун не надо нам, что очень жаль.*
Он убрал открытку, выпил стопку, ничего закапывать не стал".https://youtu.be/wUlE8NUNgAQ о пушкине
обидві сторони знали, що РФ бреше, назвавши це "досить страшною, але прямою брехнею" Джерело: https://censor.net/ua/n3396506
ох уж бл%ть ці вставателі з колін
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя
Игорь Губерман
"Росія більше ніколи не буде" - фсьо!
False Jakob,
from the very top all down to the
rock bottom.
Astrological Moon society.
... чи у vодку?
Герасімов же сказав: росії більше не буде. Фсьо
НУ КУДА РУССКИМ СО СВИНЫМИ РЫЛАМИ В КАЛАШНЫЙ РЯД?
Русские всегда так врут, не смотря ни на что!
Британец просто плохо знает русских.
Після 24 лютого Рашка перестала бути приниженою, а стала ОПУЩЕНОЮ!
Ее больше не будет вообще.
Она распадется на куски. Страні Кавказа- уйдут своим путем. Сибирь станет отдельнім великим государством. Возникнет Татарстан. Образуется Моксель. Часть уйдет Китаю и Японии. Часть-Украине.
ботоксный Сцарёк путятишна и чмошники ))