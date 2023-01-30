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Герасимов - Уоллесу перед 24.02.22: Россия "больше никогда не будет унижена"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герасимов,воллес

Накануне полномасштабного вторжения в Украину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов говорил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что Россия "больше никогда не будет унижена".

Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Уоллес был в Москве 11 февраля 2022 года. Он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и тот заверил его, что Россия не собирается начинать полномасштабное вторжение в Украину.

Также читайте: России следует осознать, что мир все решительнее будет помогать Украине, - Уоллес

По словам Уоллеса, обе стороны знали, что РФ лжет, назвав это "достаточно страшной, но прямой ложью", которая подтвердила его веру в начало великой войны.

"Это была демонстрация устрашения или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе. Я думаю, что говорилось о том, чтобы сказать: Я могучий", - сказал Уоллес.

Также читайте: Россия 50 лет строила в Европе энергетический рынок, который Путин уничтожил за 50 недель, - Bloomberg

По окончании встречи в Москве Герасимов сказал главе британского Минобороны, что Россия "никогда больше не будет унижена".
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Топ комментарии
+69
Теперь параша будет не приниженной, а опущенной, как вагнеровский петух.
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30.01.2023 09:11
+40
Герасим! Твое ***** опустило рашисткую армию ниже плинтуса. Зеки уже правят бал. И твое место у Пригожина под шконкой
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30.01.2023 09:13
+34
а тепер можна додати - нарасія більше ніколи не буде продавати нафту і газ в європу.
тільки азіатам за миску рису
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30.01.2023 09:12
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верить ******* ***** себя не уважать...
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30.01.2023 09:11 Ответить
Теперь параша будет не приниженной, а опущенной, как вагнеровский петух.
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30.01.2023 09:11 Ответить
Почему "будет"?
https://korrespondent.net/world/4550137-hrabezh-y-yznasylovanyia-soldat-chto-proyskhodyt-v-armyy-rf
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30.01.2023 09:15 Ответить
Росія "ніколи більше не буде приниженою" Джерело: https://censor.net/ua/n3396506

росії просто не буде
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30.01.2023 11:22 Ответить
а тепер можна додати - нарасія більше ніколи не буде продавати нафту і газ в європу.
тільки азіатам за миску рису
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30.01.2023 09:12 Ответить
Da eta nedostrana radilas unizhennoi ....kuda ieshcho .
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30.01.2023 09:12 Ответить
Герасим! Твое ***** опустило рашисткую армию ниже плинтуса. Зеки уже правят бал. И твое место у Пригожина под шконкой
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30.01.2023 09:13 Ответить
Дійсно, як можна принизити НІЩО 😁😁😁
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30.01.2023 09:13 Ответить
Да ужжж

Рік суцільного приниження расєюшкі це ніколи. . І головне, що сама себе й принизила. Ну і ЗСУ допомогли. )))
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30.01.2023 09:14 Ответить
Що за каша в голові у кацапів?
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30.01.2023 09:15 Ответить
Шоб не бути приниженою - треба нападати на інших -- бред сивоі кобили .
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30.01.2023 09:15 Ответить
Це комплекс.
Коли з дитинства знущаються, мамка з папкою не *******, в школі б'ють, друзі-падєльнікі ні в що не ставлять - потім людина, отримавши владу, намагається всім довести, що вона сильна, що справжній пацан. І бачить загрозу своєму жалюгідному его навіть там, де загрози ніколи і не було.
А тепер спробуємо уявити, що не тільки лідер країни такий, а вся країна повна таких інфантильних, невпевнених в собі, озлоблених, жалюгідних та принижених. І єдине що в них є - велич, яку самі вигадали. Вона не має нічого спільного з реальністю і від того ще більш вразлива та крихка. Отримуємо Росію( будь-яких часів)
Тому що б там на заході собі не думали - росія і росіяни ніколи не зміняться. Вони можуть натягти будь-яку маску, щоб їх не били, але в крові залишаться тими ким є - ублюдочними імперцями с купою комплексів та за першої ж нагоди нападуть, як дикий звір, варто тільки на момент втратити пильність чи відвернутися.
Світ вже забагато відвертався.
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30.01.2023 11:07 Ответить
СТРАДАЕТ - БОЛЬШИНСТВО На россии - СЕГОДНЯ - истины… запроданы!
От слоя - ложных знаний - плавятся мозги, Истины - такие - убогий плагиат… содраны, В большей мере - искривление, и… перегиб. Знания - пустопорожние - БРЕХЛИВЫЕ… о грядущем -
Ныне - превращены - в перманентный… бред, Из СЕГОДНЯ - лампаду - истины… о предыдущем
Не зажечь! БОЙТЕСЬ - сбить головою… парапет.
Что идеально? - Не на что… взирать?…
Всё - не доведено - до финала, и… конца, Человеку - без Солнца - необходимо… помогать, Сотрите - смертельный пот - с безликого лица.
Конец - виднеется - завтрашней… перспективы,
Жалко! Конец жизни - оказался… не длинней:
Видавшего - жизнепроявления - дивные дивы,
«Во времени» - у россии - много… лишних дней.
Молчаливо, и… стыдливо - страдает - большинство, От сделанного - им - стало хуже, чем… вчера…
У большинства - перспектива! - Пожалует - в… НИЧТО, Большинству - возврат маячит, что - был… позавчера*.
К финишу - стремится, а… шоры - на глазах,
Мимо - мелькают тени - очертания… городов, Цель - бентежить - потребность… в тормозах!
Финиш - близок - это факт… без лишних слов. https://www.facebook.com/groups/308501782921672/permalink/1597611884010649/ ***. *"Дорогие будущие люди! Шлем привет из семьдесят второго! Вы, когда наш "клад" найдёте в грунте, для потомков, закопайте снова!"

"Дочитал, вздохнул и огляделся. Эх, Наташа, эх, пацан Серёжа... в сказки очень просто верить в детстве. Наш прораб когда-то верил тоже.
А сегодня вместо сада - стройка. Лун не надо нам, что очень жаль.*

Он убрал открытку, выпил стопку, ничего закапывать не стал".https://youtu.be/wUlE8NUNgAQ о пушкине
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30.01.2023 09:15 Ответить
Сказал человек , которого зэки публично , на весь ю туб называли пи@ором и им за это ничего не было . Что для этого дятла в погонах тогда унижение?
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30.01.2023 09:15 Ответить
..і натепер "непринижена" Росососія рАчки побирається по світу вимолюючи у Африки, КНДР та Ірану бодай якусь допомогу, а хйло-побєжатєль не злазить зі срального чемодана у своїх бункерах
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30.01.2023 09:16 Ответить
Сколько же у них комплексов. Мелкие ущербные гопники, которые хотят что-то доказать всему миру.
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30.01.2023 09:17 Ответить
Униженные.., кто вас унижал *****? Вас ***** выходил запад после 90х, где вы твари голодали и убивали друг друга. А теперь опять, только вам дали нормально жить пошли войной на всех. Ну хорошо, я еще раз повторяю, в этот раз, помощи не будет и 90е вам покажутся раем, а упадете до уровня средне африканских стран и распад дебильной параши неминуем.

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30.01.2023 09:17 Ответить
Это же кацапы...если они не могут нападать на соседей направо и налево - они не ощущают вяличия, а когда они не ощущают вяличия - они чувсвуют себя униженными.
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30.01.2023 10:48 Ответить
Ну тогда я им предлагаю напасть на Китай, чтобы они почувствовали величие в полной мере!) Хотя Китай хитрый он и без войны пол росятины отхапает.
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30.01.2023 10:52 Ответить
Точно не будет, потому-что России не будет.
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30.01.2023 09:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=C0mi96dt3gg&ab_channel=Espreso.TV


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30.01.2023 09:18 Ответить
Герасимов сказав главі британського Міноборони, що Росія "ніколи більше не буде приниженою". ))

обидві сторони знали, що РФ бреше, назвавши це "досить страшною, але прямою брехнею" Джерело: https://censor.net/ua/n3396506
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30.01.2023 09:19 Ответить
А що це означає? Хто її принижував останні 75 років? Після "вялікой пабєди" одні бравурні вигуки, одні паради, "впєрєді планєти всєй". Яке приниження? Чи ми чогось не знаємо
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30.01.2023 09:20 Ответить
Звичайні відмовки для нападу на Україну.
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30.01.2023 09:31 Ответить
расия обоср@л@сь, но это другое.
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30.01.2023 09:21 Ответить
Eto ne unizenie. Eto obicnoe ih sostojanie.Vecno obosravsisja!
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30.01.2023 10:39 Ответить
Никогда не говори никогда
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30.01.2023 09:21 Ответить
''Дурак думкою багатіє''
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30.01.2023 09:23 Ответить
країнці!!Заберіть назву нашу рос у расії,вона від разсіяних народів!!вона расія.Напали роЗсіяні,а не росіяни.Ті ублюдки бурятські кажуть,що вони рос,рус.а ви що?!рос народ живе на Роси,під Києвом.
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30.01.2023 09:23 Ответить
тепер вона буде опущенною 😄 ...

ох уж бл%ть ці вставателі з колін
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30.01.2023 09:24 Ответить
Стали посміховиськом та виродками в очах всього нормального світу дебіли.
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30.01.2023 09:26 Ответить
Когда хочется громко пукнуть - главное не обосраться
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30.01.2023 09:26 Ответить
Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя

Игорь Губерман
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30.01.2023 09:27 Ответить
Він правий. Бо Московії, як імперії більше ніколи не буде.
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30.01.2023 09:31 Ответить
Нагородили херні,а заради чого і самі не розуміють. Шизіки кацапські.
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30.01.2023 09:32 Ответить
Герасимов розкидується словами і говорить зайве, не може вчасно зупинитись і перекручуж слова і поняття. Йому вистачило сказати : "кацапія більше ніколи не буде." І все. Крапка.
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30.01.2023 09:36 Ответить
ты свинорылая уходишь...
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30.01.2023 09:57 Ответить
То він наговорив лишнього...
"Росія більше ніколи не буде" - фсьо!
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30.01.2023 09:36 Ответить
Коли ця моксильська іперія вернеться до кордонів 1120 року мир на планеті Земля буде тривалішим - аксіома для західих політиків які ще хочуть домовляться - ідіоти які сто років на одні і тіж граблі домовеностей з мордером,а в сумі шість війн розвязаних московією!
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30.01.2023 09:36 Ответить
...натянуть быдлонасекомышей болот мацковии на глобус,так и было
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30.01.2023 09:37 Ответить
Яка феєрична помилка
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30.01.2023 09:41 Ответить
так обосратся как рузге- уметь надо начинали копируя действия США против садама сейчас жалко косплеить с ракетен пускен кампанию Нато против Югославии И все через жопу как водится у рузге ГШ дальше уровня корейской войны 1950го -53го их мозг не может
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30.01.2023 09:41 Ответить
Ещё афганская война есть. Где за 10 лет потеряли 15 тыс и всё равно ****..сь. В Украине за год более 100 тыс и всё равно драпанут. Таков уж этот дыбильный недонеродец.
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30.01.2023 09:46 Ответить
в два раза больше чем США в Наме за 10лет за год в 21 веке что у них там за ГШ не понимаю
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30.01.2023 09:48 Ответить
Vranjo,
False Jakob,
from the very top all down to the
rock bottom.

Astrological Moon society.
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30.01.2023 09:43 Ответить
Те, що європейські лідери зливають істерику кремлівського шизика і роблять ії надбанням громадськості - це апофеоз приниження. Навіть розмови за зачиненими дверима з лідером маленької африканської країни не оприлюднили б, дотримуючись дипломатичної етики, але з #уйл0м зовсім інша справа - весь світ повинен дізнатися, що в кремлі неадекват, який втратив людську гідність і його погрози вже нічого не варті
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30.01.2023 09:47 Ответить
расії ніколи більше не буде
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30.01.2023 09:47 Ответить
Після цієї фрази герасімов ще добавив що він ість щі і брюкву у свою голову чим чуть здивував британця.
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30.01.2023 09:48 Ответить
Нікагда!
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30.01.2023 09:48 Ответить
А ДАТУ САМИ ПРИДУМАЛИ ДОЛБО@БЫ !!! НЕОБХОДИМО ЗАХВАТИТЬ МОНГОЛИЮ !)
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30.01.2023 09:50 Ответить
муму як в воду дивилося...

... чи у vодку?

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30.01.2023 09:52 Ответить
В ********* світі принизливо бути бідним і не освідченим, маючі ресурси для того щоб не бути таким. Принизливо не мати водопостачання та каналізації, не мати газового опалення торгуючи газом на весь світ і багато ще чого подібного. Ось що дійсно принизливо. Тож виходячи з цього усього, можна впевнено стверджувати що РФ буде таки приниженою весь час свого існування.
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30.01.2023 09:52 Ответить
НЕОБХОДИМО ВСЕМИ ЖЁСТКИМИ МЕТОДАМИ НАКАЗАТЬ РОССИЯН ВО ВСЕМ МИРЕ !!!
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30.01.2023 09:53 Ответить
Это чмо с алкогольной мордой, заявляет, что "не быть униженной" для раши, означает разрушать чужую страну и убивать ее граждан. В очередной раз подтверждает, что кацапы - это нация ублюдков, которых не затронула эволюция.
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30.01.2023 09:55 Ответить
вас опущених вже і так Україна опустила.....- і США_НАТО це вже усвідомлюе...., і кИтаеза...
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30.01.2023 09:56 Ответить
То була помилка перекладу.
Герасімов же сказав: росії більше не буде. Фсьо
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30.01.2023 09:56 Ответить
ПОСМОТРИТЕ НА РОЖУ ГЕРАСИМОВА!

НУ КУДА РУССКИМ СО СВИНЫМИ РЫЛАМИ В КАЛАШНЫЙ РЯД?
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30.01.2023 10:01 Ответить
тепер то росія точно принижена на весь світ.
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30.01.2023 10:03 Ответить
"Це була демонстрація залякування або сили, тобто: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехати тобі."

Русские всегда так врут, не смотря ни на что!

Британец просто плохо знает русских.
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30.01.2023 10:05 Ответить
ПОТОМУ ЧТО РФ НЕ БУДЕТ !)
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30.01.2023 10:05 Ответить
Герасимов же це перед нападом на Україну казав. Бо Герасим з Пуйлом були впевнені, що швидко захоплять Україну і пафосно відродять совок, тобто "встануть з колін", покажуть Заходу "Кузькину мать", відомстять за поразку розвалу совка. Зараз Пуйло вперлося рогом, бо це ж діло принципа, назвався півнем- лізь у борщ.
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30.01.2023 10:07 Ответить
Не в борщ - раком
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30.01.2023 10:46 Ответить
А Россия вобще ... будет?
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30.01.2023 10:12 Ответить
Так.
Після 24 лютого Рашка перестала бути приниженою, а стала ОПУЩЕНОЮ!
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30.01.2023 10:36 Ответить
Разгром параши надо довести до конца.
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30.01.2023 10:55 Ответить
опущеною але9))
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30.01.2023 10:58 Ответить
завжди уявляла Івана-дурака чи Ємєлю-дурачка саме таким як герасімов. Це ж треба було знайти начальника генштаба з такою зовнішністю - якось його слова зовсім не сприймаються всерйоз, це як слова ідіота.
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30.01.2023 10:59 Ответить
якщо уважніше придивитися, то там ціла ярмарка потвор,про якесь жахливе задзеркалля приходить думка, коли бачиш морди суровікіна, матвієнко, патрушева, пригожина, медведчука, мєдвєдєва і, звичайно, путіна. Це ж які думки бродять в цих головах роками,що вони так спотворили їх обличчя.
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30.01.2023 11:17 Ответить
Захід так запомпував кацапію грошима, що вона від дурних грошей з глузду з'їхала. І, бачиться, що Захід так нічого й не зрозумів: продасть вірьовку для своєї шибениці.
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30.01.2023 11:06 Ответить
Гитлер: "Нет ничего унизительное Версальского договора/распада Советского союза!"
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30.01.2023 11:17 Ответить
Якось пункт "Приниження" був пропущений. Українська Армія перейшла зразу до "Опустили".
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30.01.2023 11:21 Ответить
Але приниженим став герасімов: п*дарасом зі слів вагнерівців.
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30.01.2023 11:23 Ответить
Це для рашки спадкове. У вересні 1920 року, після Польської війни, володька ульянов зібрав пленум і почав розказувати казки, як він хотів допомогти німпролетаріату і ніс всяку іншу чепуху. Одне повідомив правдиве, сам керував війною, а підписував його накази Каменєв. І перед виступом наказав нікому не записувати. А про одночасний наступ у Венгрію до місцевих "марксистів" нічого не було. Їх на той час вже постріляли, осколки майнули в СРСР. І для леніна одкровенням став опір польського пролетаріату в союзі з світовим імперіалізмом. Ну геть як тепер інший володька. А сам майбутній Бонапарт керував бойовими діями з Мінська (400 км. до фронту) поляки, ясна річ, розшифрували радіописьмена і лупцювали волжські орди скрізь, де зустрічали. З Польщі вояки Бонапарта втекли за 3 дні. Так що історія ганебних поразок орди повторюється систематично.
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30.01.2023 11:31 Ответить
Никогда - это очень большой срок....
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30.01.2023 12:13 Ответить
Правильно! Никогда.
Ее больше не будет вообще.
Она распадется на куски. Страні Кавказа- уйдут своим путем. Сибирь станет отдельнім великим государством. Возникнет Татарстан. Образуется Моксель. Часть уйдет Китаю и Японии. Часть-Украине.
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30.01.2023 12:28 Ответить
Конечно, больше никогда не будет унижена , она будет опущена, уничтожена и развалена на народньіе республики
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30.01.2023 12:47 Ответить
Герасим прав в этом. Скоро некого будет унижать.... Слава УКРАИНЕ!
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30.01.2023 13:14 Ответить
Кто их унижает??? Этих обиженых дегенератов...
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30.01.2023 15:53 Ответить
ну и чмошная же рожа у этого лапотного "интеллектуала" герасима ))
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30.01.2023 16:58 Ответить
.
ботоксный Сцарёк путятишна и чмошники ))


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30.01.2023 17:01 Ответить
 
 